В оккупированном Крыму по радио запустили обращение с инструкциями на случай ЧС. Россияне говорят, это взлом. ВИДЕО

На радиостанциях оккупированного Крыма транслировали "срочное обращение" с инструкциями о том, как поступать в случае чрезвычайной ситуации.

Видео с фрагментами эфира публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

В обращении женский голос рассказывает, что в случае объявления тревоги нужно отправиться в укрытие, а также иметь тревожный чемодан и запас горючего для автомобиля.

"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", – обещают в радиоэфире.

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оккупанты заявили, что это - взлом.

"В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций, идет отключение передатчиков", - сообщил оккупационный "советник главы Крыма" Олег Крючков.