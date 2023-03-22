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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму по радио запустили обращение с инструкциями на случай ЧС. Россияне говорят, это взлом. ВИДЕО

На радиостанциях оккупированного Крыма транслировали "срочное обращение" с инструкциями о том, как поступать в случае чрезвычайной ситуации.

Видео с фрагментами эфира публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

В обращении женский голос рассказывает, что в случае объявления тревоги нужно отправиться в укрытие, а также иметь тревожный чемодан и запас горючего для автомобиля.

"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", – обещают в радиоэфире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма

оккупанты заявили, что это - взлом.

"В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций, идет отключение передатчиков", - сообщил оккупационный "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Крым (26377) Крючков (62) радио (292) хакер (1182) взлом (83)


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Топ комментарии
+13
Полезная информация. Особенно насчёт моста. Парашные самки "веселятся" от этого.
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22.03.2023 10:47
+10
Не теряйте времени, съ*бывайтесь поскорей.
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22.03.2023 10:51
+7
Війна йде по всім напрямкам:інформаційна теж дуже ефективна,сіє паніку серед рашистів.
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22.03.2023 10:52
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22.03.2023 10:46 Ответить
Шухєр
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22.03.2023 10:47 Ответить
от був би голос Маньки прессалкаше або )(уйла,було б прикольний злам...можливо хтось і здогадається таке записати..
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22.03.2023 10:50 Ответить
Все нормально. Мы уже "тревожные чемоданчики" пережили.
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22.03.2023 10:58 Ответить
Полезная информация. Особенно насчёт моста. Парашные самки "веселятся" от этого.
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22.03.2023 10:47 Ответить
Не теряйте времени, съ*бывайтесь поскорей.
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22.03.2023 10:51 Ответить
Війна йде по всім напрямкам:інформаційна теж дуже ефективна,сіє паніку серед рашистів.
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22.03.2023 10:52 Ответить
А шо случілось? А как жє камні с нєба? Шото засуєтілісь крисчанє...
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22.03.2023 10:52 Ответить
дочекалися, суки рвані.... буде вам сезон, не жилося під черевом доброї України, тікайте
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22.03.2023 10:54 Ответить
Вряд ли взлом: "должного сообщения с материковой частью Российской Федерации"
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22.03.2023 10:55 Ответить
А чё ждать?
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22.03.2023 11:01 Ответить
вони по нас "шахедами" , а ми їм "атвєтку" по радіо ... гідна відповідь за рік війни..

З.І. шо там з "зерновим коридором" , Афріка не галадаєт , нєт ?
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22.03.2023 11:07 Ответить
Чемодан, вокзал, мухосранськ
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22.03.2023 11:08 Ответить
Брошенная в Севастополе в 1942 году 80-тысячная армия, по замыслу командования, всего лишь прикрывала «эвакуацию» нескольких сот адмиралов, генералов и высших офицеров. 4 июля 1942 года Совинформбюро сообщило, что по приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля 1942 года советские войска оставили Севастополь. Войска не оставили Севастополь их бросили и еще и предали, объявив изменниками. Те, кто был брошен на берегу своим командованием, пройдут через плен и концлагеря, немецкие и советские, и будут жить с клеймом в биографии. Сегодня история повторяется. Только сегодня не защитников предадут и бросят, а бросят оккупантов, предателей. Командование, партноменклатура вовремя покинут Крым.

Поэтому пока есть время, возможность, граждане оккупанты, предатели всех мастей, просто дурачье, кто переехал в Крым, кидайте и бегите с Крыма
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22.03.2023 11:09 Ответить
А что, не могли прочитать савьецкую инструкцию? "В случае ч. п., натянуть на себя белую простынь и ползти в сторону кладбища."...
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22.03.2023 11:10 Ответить
"лечь ногами в сторону ядерного взрыва, головой в канаву" из курса нвп 😂😂
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22.03.2023 11:32 Ответить
В Криму на травень 1942 року було біля 200 000 на двох плацдармах (Севастополь і Керч). Втрат ніхто не рахував. Пропали, значить зрадники (за Льовкою Мехлісом). Вихваляти оборону Севастополя почали в кінці 50, до того мовчали, як риби.
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22.03.2023 11:20 Ответить
Земляки..бывшие...а что с лицом//
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22.03.2023 11:36 Ответить
И чтоб ко дню победы все сье...али , последний пором отчаливает из Керчи 08.05.2023 в полдень
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22.03.2023 12:06 Ответить
Вы ещё уху не ели.. Все у вас впереди. Попробуете ещё..
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22.03.2023 12:28 Ответить
 
 