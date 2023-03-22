В оккупированном Крыму по радио запустили обращение с инструкциями на случай ЧС. Россияне говорят, это взлом. ВИДЕО
На радиостанциях оккупированного Крыма транслировали "срочное обращение" с инструкциями о том, как поступать в случае чрезвычайной ситуации.
Видео с фрагментами эфира публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
В обращении женский голос рассказывает, что в случае объявления тревоги нужно отправиться в укрытие, а также иметь тревожный чемодан и запас горючего для автомобиля.
"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", – обещают в радиоэфире.
оккупанты заявили, что это - взлом.
"В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций, идет отключение передатчиков", - сообщил оккупационный "советник главы Крыма" Олег Крючков.
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З.І. шо там з "зерновим коридором" , Афріка не галадаєт , нєт ?
Поэтому пока есть время, возможность, граждане оккупанты, предатели всех мастей, просто дурачье, кто переехал в Крым, кидайте и бегите с Крыма