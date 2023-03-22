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Прямое попадание украинского снаряда в окоп на позиции армии РФ. ВИДЕО с телефона оккупанта

Российские оккупанты сняли прилет украинского боеприпаса прямо в окоп, в котором они прятались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, было два точных выстрела и уцелели после такой атаки не все оккупанты. Неизвестна судьба и автора записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины изучают американские броневики M1126 "Stryker" на учениях в Германии. ВИДЕО

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+40
Когда накладываете озвучку, то хоть немного башкой думайте
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22.03.2023 11:10
+29
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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22.03.2023 10:54
+25
так !вам кізда
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22.03.2023 10:42
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так !вам кізда
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22.03.2023 10:42 Ответить
на кадрі 0;24 "Гемофлекс".засіб для зупинки крові
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22.03.2023 11:07 Ответить
Hemoflex кацапського виробництва, входить в комплект аптечок 200ї армії міра.
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22.03.2023 11:18 Ответить
І хто надасть допомогу цій тваринці із використанням цього препарату?))))
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23.03.2023 06:57 Ответить
кобзон на концерті виступає,мабуть уткін з пригожиним.
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25.08.2023 17:02 Ответить
что то озвучка не та) подредактируйте))
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22.03.2023 10:45 Ответить
здоров'я оператору, та успіхів у наліплянні пластирю.
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22.03.2023 10:47 Ответить
😁
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22.03.2023 10:49 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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22.03.2023 10:54 Ответить
не тупи !!!! попали по кацам а озвучка накладена
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22.03.2023 11:01 Ответить
Ой,дурааак🤦
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22.03.2023 11:32 Ответить
То не оператор каже, то таку озвучку наклали. Але підібрана озвучка не найкращим чином.
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22.03.2023 11:04 Ответить
Спецпідрозділ «Kraken» - окремий розвідувально-диверсійний підрозділ https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства оборони України .
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22.03.2023 11:01 Ответить
Щось не зрозуміле! Форма начебто російська, а "кракен" ?"добро пожаловать"?
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22.03.2023 11:02 Ответить
слова ідуть разом з музикою ( саундтрек такий ) , тобто говорить не автор відео
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22.03.2023 11:04 Ответить
Йди геть або помри, окупант.
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22.03.2023 11:09 Ответить
Когда накладываете озвучку, то хоть немного башкой думайте
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22.03.2023 11:10 Ответить
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22.03.2023 13:56 Ответить
От що животворящий снаряд робить з кацапами !!! Як тільки прилетіло, воно стало казати "В" Україну ! Гарний урок...
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22.03.2023 11:13 Ответить
У 90 процентів відео, муз супровід невдалий й часто взагалі не потрібний
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22.03.2023 11:26 Ответить
Нахрен вы такую озвучку наложили? Хрен поймёшь о чем речь.
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22.03.2023 11:31 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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22.03.2023 11:38 Ответить
Так само спочатку відео здалося, що обстріляли Кракена і зараз буде помста.
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22.03.2023 11:47 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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22.03.2023 12:32 Ответить
Смерть кацапам!
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22.03.2023 12:36 Ответить
Кракен - хіба не наші?
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22.03.2023 13:17 Ответить
На відео, російске біосміття
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22.03.2023 21:54 Ответить
Це яким дятлом треба бути, щоб робити такі "саундтреки"?
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22.03.2023 13:36 Ответить
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22.03.2023 13:54 Ответить
Ой, це не дітячий садок з добро либящимся Сталіном - це реальність! Якак несподіванка!!))))))
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23.03.2023 06:56 Ответить
Враження, що озвучка від снаряда - прилетів в окоп та й коментує що там розпірдолилося.
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23.03.2023 09:56 Ответить
 
 