Прямое попадание украинского снаряда в окоп на позиции армии РФ. ВИДЕО с телефона оккупанта
Российские оккупанты сняли прилет украинского боеприпаса прямо в окоп, в котором они прятались.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, было два точных выстрела и уцелели после такой атаки не все оккупанты. Неизвестна судьба и автора записи.
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