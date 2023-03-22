Прямое попадание украинского снаряда в окоп на позиции армии РФ. ВИДЕО с телефона оккупанта

Российские оккупанты сняли прилет украинского боеприпаса прямо в окоп, в котором они прятались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, было два точных выстрела и уцелели после такой атаки не все оккупанты. Неизвестна судьба и автора записи.

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