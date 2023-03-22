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Участник пропагандистского шоу Соловьева потерял сознание во время эфира на росТВ. ВИДЕО

Один из участников пропагандистского шоу Владимира Соловьева потерял сознание во время эфира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев предлагает начать штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВИДЕО

пропаганда (3675) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+67
це називається передоз "соловьиним помьетом" ...
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22.03.2023 10:55
+52
Великий потік брехні заїхав в голову одному, ще не зовсім прогнившому московиту і він бабахнуася, як скоро бабахнеться "велика московія".
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22.03.2023 10:55
+25
Не витримав ''соловйового памьойту''
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22.03.2023 10:55
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Великий потік брехні заїхав в голову одному, ще не зовсім прогнившому московиту і він бабахнуася, як скоро бабахнеться "велика московія".
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22.03.2023 10:55 Ответить
вяличае в башку ***...ло
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22.03.2023 11:31 Ответить
карма накрывает

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22.03.2023 12:43 Ответить
це називається передоз "соловьиним помьетом" ...
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22.03.2023 10:55 Ответить
Це "падучая" -ісконно русская хворь від кровозмішування.
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22.03.2023 11:12 Ответить
Я завжди підозрював, що перед зйомками їм дають нюхати, або колять якусь чухню. 😊
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22.03.2023 11:14 Ответить
та то йому стало дуже шкода британців які голодають і мерзнуть
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22.03.2023 11:32 Ответить
Пишут что он ушёл к кобзону. Это уже гойда или ещё нет?
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22.03.2023 11:46 Ответить
Перетрудися.... забрехався... вирішив зістрибнути... потрібне підкреслити
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22.03.2023 10:55 Ответить
чуть пріунил таваріщь
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22.03.2023 10:55 Ответить
Не витримав ''соловйового памьойту''
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22.03.2023 10:55 Ответить
где ж "все хорошо", если только один епнулся?!
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22.03.2023 10:55 Ответить
впав.?....ну ,так це ж і називається-Шоу..
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22.03.2023 10:56 Ответить
agresyvna brehnja vbyvae ljudej, os´ dokaz v prjamomu efiri
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22.03.2023 10:56 Ответить
в свое время перед насильников овощем яныком закрыло дверь в зРаде, потом ветром сдуло венок на его череп... хороший знак... скоро соловеюшка будет парашить...
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22.03.2023 10:56 Ответить
Петлю ему. И бобросянам тоже.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Помер максим, ну і....
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22.03.2023 10:57 Ответить
Pomilka... "Pomer"???
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22.03.2023 21:23 Ответить
Скоріше за все учасників цього шоу перед сам "шоу" годують сильним псіхоактивним лайном. Ось один з цих учасників і зловив блєдного.👈
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22.03.2023 10:58 Ответить
Ходять по шоу,замість того,щоб пити пігулки від тиску,розріджувачі крові,омега3..
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22.03.2023 10:58 Ответить
А помітили, що впав той кацап з доволі таки гучним стуком? Як неначе який дерев*яний чурбан.
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22.03.2023 11:02 Ответить
Окропите помещение!

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22.03.2023 11:03 Ответить
не піднімайте, не піднімайте! ! качайте його! ногами! по черепу! )
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22.03.2023 11:03 Ответить
іскуствєннає диханіє, через анус
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22.03.2023 11:44 Ответить
Тут потрібен тазік, тазік-евтаназік,
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22.03.2023 11:49 Ответить
Невже сина соловьйова йому в жінку запропонували указом великого п-пу?
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22.03.2023 11:03 Ответить
Пішла голова обертом коли дізнався про успіхи ЗСУ.
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22.03.2023 11:05 Ответить
Та від солов'їного лайна коняка завалиться!
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22.03.2023 11:06 Ответить
А як би було красиво, якби вони там у студії всі одночасно знепритомніли!
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22.03.2023 11:07 Ответить
Що б вони там всі виздихали.
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22.03.2023 11:07 Ответить
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22.03.2023 11:12 Ответить
🤣🤣🤣

- Діду !

- Що!

- Чули, москалі у космос полетіли!

- Що всі?

- Та ні, тільки один!

- То чого ж ти тоді кричиш?...
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22.03.2023 11:15 Ответить
"чорний лебедь" на птичьем базаре соловьиного помёта
ответка свыше, за причинённое студийными кацапами-балаболами зло, оказалась вполне материальна
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22.03.2023 11:09 Ответить
"Гєроя рассіі" тепер отримає. Втратив здоров'я в нещадній боротьбі з "бєндеровцамі"😁
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22.03.2023 11:09 Ответить
Вибух залишків мозку.
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22.03.2023 11:09 Ответить
Когда узнал про переход РФ под внешнее управление КНР !
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22.03.2023 11:10 Ответить
КНДР!
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22.03.2023 11:17 Ответить
Врача в студію!
Уточнюю:
Кожному.
Психіатра.
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22.03.2023 11:18 Ответить
Голова не витримала ваги локшини на вухах.
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22.03.2023 11:19 Ответить
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22.03.2023 11:19 Ответить
соловьовська отрута та ще біохімічна зброя )). Хоч би вони там усі передохли під час своїх брехливих "дебатів".
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22.03.2023 11:22 Ответить
Це падають ті ,що" Київ за три дні і за тиждень до ла-маншу." Уявіть що з ними було б як би щось прилетіло під студію. Вони б без памперсів з дому б не виходили.
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22.03.2023 11:22 Ответить
вспомнил что путин ***** ...
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22.03.2023 11:22 Ответить
Сигнал для цих недолюдків,що час подумати про власні чорні душі. В пеклі немає ні бєндєравцєв,ні хвожиздов,ні піндосів.
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22.03.2023 11:25 Ответить
От накала брехни у чувака перегорел предохранитель.
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22.03.2023 11:39 Ответить
Впав, як мішок з лайном
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22.03.2023 11:45 Ответить
Навіть орки не витримують підара соловйова . А якщо серйозно - то вони ж бухають не просихаючи . От воно або не похмелилося , або перепохмелилося .
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22.03.2023 11:52 Ответить
Перед стратою майже всі приречені непритомніють і обсираються
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22.03.2023 11:54 Ответить
занадто жваво "встав с калєн".
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22.03.2023 12:03 Ответить
Зверніть увагу на "емоційну" реакцію самого соловйова - фахівці відразу розпізнають психопата
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22.03.2023 12:04 Ответить
З голодухи? А ще кажуть, що англійці з голоду пухнуть
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22.03.2023 12:06 Ответить
nuuu... jagelj vin toljko letom polezen...
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22.03.2023 21:24 Ответить
Хєрово,що не здох...
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22.03.2023 12:24 Ответить
Попал под струю помета!
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22.03.2023 12:27 Ответить
"Американци, ЦРУ" задіяли секретний супутник для виведення з ладу пропагандона.
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22.03.2023 12:29 Ответить
Девиз Шапиро - ****** до иZнемождения!
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22.03.2023 12:30 Ответить
Скажуть, що це атака бойового комара.
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22.03.2023 12:51 Ответить
Соловьёв вампир.
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22.03.2023 12:52 Ответить
Жовчю захлебнувся...
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22.03.2023 13:09 Ответить
А що за сволота грохнулась об соловьиный помост?
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22.03.2023 17:44 Ответить
Сестра, пінцет!!
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22.03.2023 19:25 Ответить
желаю этим тварям всем,передохнуть вслед за упавшим!
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22.03.2023 22:15 Ответить
Лижите и не вставайте
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23.03.2023 08:55 Ответить
 
 