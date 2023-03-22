Участник пропагандистского шоу Соловьева потерял сознание во время эфира на росТВ. ВИДЕО
Один из участников пропагандистского шоу Владимира Соловьева потерял сознание во время эфира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.
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- Діду !
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?...
ответка свыше, за причинённое студийными кацапами-балаболами зло, оказалась вполне материальна
Уточнюю:
Кожному.
Психіатра.