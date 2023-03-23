Кадры с патрульных камер на месте российского ракетного удара по дому в Запорожье. ВИДЕО

В патрульной полиции показали кадры с камер сотрудников на месте российских ракетных обстрелов в Запорожье.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных квартир людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.