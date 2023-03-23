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Кадры с патрульных камер на месте российского ракетного удара по дому в Запорожье. ВИДЕО

В патрульной полиции показали кадры с камер сотрудников на месте российских ракетных обстрелов в Запорожье.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных квартир людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", - говорится в сообщении.

Читайте: В результате ракетной атаки по Запорожью 1 человек погиб, 34 пострадали, - МВД

Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.

Запорожье (2651) обстрел (27129) жертвы (2071) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+37
Кремлівські виб@лядки , будьте ви прокляті на віки вічні ,
ми ніколи не забудемо і не пробачимо цих звірств ,
які ви витворяєте в нашій країні !!

До Гааги , не доживете , падлюки 😡
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23.03.2023 00:20
+32
Московиты - это не люди, это абсолютное зло, это генетический мусор земли, собранный в одном месте. Угораздило же нас с такими "братушками" по соседству.
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23.03.2023 00:20
+32
Після такого мусимо повністю позбутись внутрішнього малоросства фраза на кшталт "ну, русские тоже люди" має бути внесена до Кримінального кодексу як злочин ! 👿
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23.03.2023 00:42
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Кремлівські виб@лядки , будьте ви прокляті на віки вічні ,
ми ніколи не забудемо і не пробачимо цих звірств ,
які ви витворяєте в нашій країні !!

До Гааги , не доживете , падлюки 😡
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23.03.2023 00:20 Ответить
Після такого мусимо повністю позбутись внутрішнього малоросства фраза на кшталт "ну, русские тоже люди" має бути внесена до Кримінального кодексу як злочин ! 👿
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23.03.2023 00:42 Ответить
ну так !!! що є то є, а ще треба в Україні заборонити все кацапське https://youtu.be/A8wdxG3i93s починаючи від дибільного, апсолютно штучного кацапського недо-язіка і закінчуючи імперськими "героями" на кшталт петьки1, кацтьки2, сталіна, жукова, ватутіна та кацапською кгб/фсб сектою під назвою "упц мп - рпц" що промиває мозги українцям своїм дибільним сруцьким міром !!! кацапські фсб0/кгб попи-3.14дераси ПНХ з України !!!







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23.03.2023 06:24 Ответить
Українці-етнічні росіяни це наші співгромадяни і це їх справа як розмовляти поза офіційною сферою - вони і на фронті російською розмовляють і матюкаються
Але кацапи-рашисти це потвори!
І все кацапське в Україні має бути знищеним!
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23.03.2023 07:05 Ответить
То нехай ЦІ громадяни вивчають мову народу, на території якого вони проживають. Ми теж не винні що колись сталін завіз ледачих кацапів з Поволж'я для асиміляції з українцями, щоб знищити нашу націю вільних, трудолюбивих та сміливих козаків. А тепер, коли ця п'ята колона гукає "путін введі" і здає позиції нашіх військових від Луганська до Запоріжжя, то мені є разніца. І я розумію, хто здає інформацію про військових, а хто під питанням.
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23.03.2023 07:34 Ответить
вживання цього апсолютно штучного, дибільного, тупого кацапського недо-язіка має бути ознакою поганого тону, невихованості і тупізни того хто ним користується !!!
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23.03.2023 07:42 Ответить
Ні, пані Наталя, після того, що тут натворили кацапські потвори ми всі маємо забутися їх мови, культури і решти. Їх мова нав'язана нам насильно, а також носіями цієї мови і культури тут є завезені після голодоморів. Це мова терору, насилля і мародерства, мова вбивці. Ви кажете на фрониті розмовляють російською? То не їх вина, вони ще не встигли вивчити українську, мову народу, на землі якого проживають і який захищають. Воїни прийдуть і перейдуть обов'язково, а громадяни,яких кожного дня обстрілює потвора з московії, має позбавитися цього раніше. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо.
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23.03.2023 08:59 Ответить
Московиты - это не люди, это абсолютное зло, это генетический мусор земли, собранный в одном месте. Угораздило же нас с такими "братушками" по соседству.
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23.03.2023 00:20 Ответить
. будинок називали "ізба-чєтырєхстєнка", в цих чотирьох стінах мешкала величезна родина. Дід з бабою, дружина, діти, дружини старших синів... Усим цим керував батько родини, якого називали "большак". Влада його була майже безмежною, в тому числі і над дружинами синів. Тому на росії снохацтво було абсолютно звичайною практикою. Все починалося одразу після одруження сина - а одружували їх у 12-13 років на дівчатах 16-17 років. Практично дитину одружували на майже дорослій жінці, яка вже могла повноцінно працювати з користю для родини. Могла народжувати дітей і потребувала, на думку "большака", статевих стосунків. А оскільки 12-річний чоловік був ще не готовий до них, його обов'язки брав на себе батько, свекор.
Всі про це знали. Це була абсолютно звичайна практика. Свекор міг спати щоночі з різними жінками - дружиною, дружинами синів. І все це відбувалося в одному приміщенні - "большой крєстьянской ізбє"...
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23.03.2023 00:27 Ответить
яка гидота та ізба, разом з хробаками й хробачками що там роїлися.
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23.03.2023 00:40 Ответить
https://youtu.be/lH9zG5V_B0c Дикий народ - апсолютно дикі, безбожницькі традиції !!!
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23.03.2023 06:28 Ответить
Смерть кацапським ********* *********, уроди проклятi усiм свiтом.
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23.03.2023 00:44 Ответить
Ну шо **********, спас рускаязычных.
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23.03.2023 00:59 Ответить
Цікаво, як класифікують цей акт прокурори МКС - це терор, геноцид чи ні те, ні інше?
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23.03.2023 02:37 Ответить
ще у "Путінесті проститушинал" спитайте
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23.03.2023 07:07 Ответить
Nexay Bumerangom vse na rosiyu vernet'sya !!!!
Smert' vorogam !
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23.03.2023 09:11 Ответить
 
 