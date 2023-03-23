В Мариуполе возобновлена работа морского порта, уже зашли первые суда оккупантов, - Андрющенко. ВИДЕО
Российские захватчики возобновили работу морского порта Мариуполя. В оккупированный город уже прибыли первые грузы из России.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Де-факто работа порта возобновлена. Первые суда прошли. Снова завозят контейнеры. Снова только при участии россиян.
Теперь порт теоретически может принять суда до 20 тысяч тонн. Если поедут военные грузы - это в разы быстрее и дешевле, чем на грузовиках", - написал Андрющенко.
Впоследствии он добавил, что удалось идентифицировать выходящее из порта судно.
"Судно, которое зафиксировано на выходе из Мариупольского порта - "Калевала". Относится к классу "несамоходная плавучая казарма" на количество до 400 человек (плюс экипаж до 40 человек). Было притянуто через Ростов в Мариуполь (дату уточняем)", - .
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/funVDX5DRe0