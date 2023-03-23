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В Мариуполе возобновлена ​​работа морского порта, уже зашли первые суда оккупантов, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики возобновили работу морского порта Мариуполя. В оккупированный город уже прибыли первые грузы из России.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Де-факто работа порта возобновлена. Первые суда прошли. Снова завозят контейнеры. Снова только при участии россиян.
Теперь порт теоретически может принять суда до 20 тысяч тонн. Если поедут военные грузы - это в разы быстрее и дешевле, чем на грузовиках", - написал Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что удалось идентифицировать выходящее из порта судно.

Смотрите также: Площадку для вертолётов открыли рашисты на территории "Азовстали", - Андрющенко. ВИДЕО

"Судно, которое зафиксировано на выходе из Мариупольского порта - "Калевала". Относится к классу "несамоходная плавучая казарма" на количество до 400 человек (плюс экипаж до 40 человек). Было притянуто через Ростов в Мариуполь (дату уточняем)", - .

Мариуполь (5712) оккупация (10137) порт (733) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+25
Зате в нас замість фінансування будівництва комплексу Гром-2, профінансували телемовлення кацапською мовою!
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23.03.2023 11:38
+11
Знову буде бавовна
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23.03.2023 11:34
+4
яка "чудова" новина...
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23.03.2023 11:34
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Знову буде бавовна
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23.03.2023 11:34 Ответить
яка "чудова" новина...
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23.03.2023 11:34 Ответить
Зате в нас замість фінансування будівництва комплексу Гром-2, профінансували телемовлення кацапською мовою!
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23.03.2023 11:38 Ответить
Головне що то ЗЕ патріотів влаштовує. Про те якщо хтось на форумах російською напише то сруться і ссюця як скажені.
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23.03.2023 11:54 Ответить
Схоже що якесь пасажирське судно.
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23.03.2023 11:39 Ответить
В матеріалі вказано , що це казарма.
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23.03.2023 11:49 Ответить
Готуються драпати морем, бо відчувають що сухопутний коридор скоро перекриють.
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23.03.2023 11:51 Ответить
Треба повторити.
https://youtu.be/funVDX5DRe0
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23.03.2023 11:53 Ответить
Мда... Це погано...
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23.03.2023 12:02 Ответить
волго -дон . за зерном пида р пришел .
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23.03.2023 13:03 Ответить
Ну так пора влупить.
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23.03.2023 13:27 Ответить
им никто не мешал все это сделать. Местные прислуживали, а все остальные жалеют местных.
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23.03.2023 13:36 Ответить
ЗСУ все бачать і знають.На все свій час.
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23.03.2023 13:38 Ответить
"плавуча казарма".. чмобіків на утилізацію звозять, так погоджуюся це дешевше ніж вантажівками..
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23.03.2023 14:37 Ответить
 
 