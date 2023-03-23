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Оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации. ВИДЕО

Российские оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой показано отношение россиян к своим убитым, опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+53
Апять сваіх нє брасают...
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23.03.2023 12:15
+42
Сльози мєшают мне пісать
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23.03.2023 12:19
+37
...і дарагая нє узнаєт в какой канавє он падох...
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23.03.2023 12:22
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Апять сваіх нє брасают...
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23.03.2023 12:15 Ответить
...і дарагая нє узнаєт в какой канавє он падох...
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23.03.2023 12:22 Ответить
Нверное его звали Максим. Помер Максим , ну и хрен с ним.
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23.03.2023 12:35 Ответить
Ви чьто! Рузкіє сваіх нє брасают!! Ані іх вибрасивают(как мусар)...

І правда, наху@ це біосміття кудись тягти?)))
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23.03.2023 13:48 Ответить
а в по канавах розкладають
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23.03.2023 22:43 Ответить
Здох Максим і х з ним. Привезуть нового.
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23.03.2023 12:15 Ответить
Если наши били «хаймарсами», то били точечно. И когда прилетало в военкомат или в школу милиции, то на следующий день все живущие вокруг не ходили и не причитали: «Ой, тут же жилой квартал, что же они стреляют». Они ходили и хлопали. Аплодировали. Молодцы. Попали туда, куда надо. В самое осиное гнездо. У русских нет труповозок. Они брали наши мусоровозы. Вот, допустим, в военкомат на Паровозной прилетело. Десять мусоровозов заехало, а потом груженые выехали в сторону свалки. На следующий день город стоит весь в гари, копоти. Дышать нечем. Сжигали трупы. Для них это просто мясо. А на Чернобаевке сколько собак откормилось! Ходят как телята!

(с) https://dumskaya.net/news/pytki-izbieniya-pohishcheniya-detey-taksist-o-me-174056/ таксист з Херсона
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23.03.2023 20:13 Ответить
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23.03.2023 12:18 Ответить
Сльози мєшают мне пісать
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23.03.2023 12:19 Ответить
А какую траурную музыку к ролику подобрали! Сам чуть слезами не захлебнулся...
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23.03.2023 13:50 Ответить
Грустное видео. Координаты известны, идут кучно, а накрыть нечем.
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23.03.2023 12:20 Ответить
рашисти "бірігут" бюджет раZZії...:
"нєту тєла...-нєту виплат....і ваабще їво там нє била....."- це кацапська мнагахадовОчка.....
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23.03.2023 12:20 Ответить
Викинули москалі свого і навіть не присипали
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23.03.2023 12:23 Ответить
Поки вони його викудували, якась баба на росії вже нового кацапа народила. Буде ще щось в канаву викинути.
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23.03.2023 12:26 Ответить
Там баб перекваліфікували. Ані в трі смєни ражают боєкомплекти для арти
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23.03.2023 12:35 Ответить
Не "боекомплект для арти" а "комплект мішеней для арти"
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23.03.2023 13:57 Ответить
Падали самое там место. Свиньи скушают.
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23.03.2023 12:27 Ответить
Напрасно старужка ждет сына домой, сгниет в украинской он яме
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23.03.2023 12:28 Ответить
там же написано "окупанти", що тут дивного ?
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23.03.2023 12:29 Ответить
"Сєгодня ти-завтра я". Закон кацапів.
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23.03.2023 12:34 Ответить
На відео не видно чи змарадьорили з жмурика берці
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23.03.2023 12:37 Ответить
Хто ще не бачів? Тут теж про 200х орків.
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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23.03.2023 12:39 Ответить
Я сподівався, що вони його розгойдають і здалеку закинуть в яму з криком "гойда!"))
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23.03.2023 12:47 Ответить
цинізм вищого гатунку. Мені друг розповідав, десь три місяці тому група наших бійців була на виході (оперативно-тактична група), десь близько кордону, все заміновано навколо, група була невелика(не буду казати скільки з питань безпеки), а його група відпочивала у располозі . Ті що були на завданні довго не повертались, і групу мого друга відправили за ними, шукати. Виявилось, що снайпери ворожі вбили половину першої групи, і хлопці несли на руках вбитих побратимів до місця розташування, по замінованій місцевості. Їх було вбитих стільки ж скільки й залишилось живих, тобто - пів групи орки вбили. Їх знайшла друга група і разом вже евакуювали вбитих хлопців. Відчуйте різницю у ставленні до побратимів в наших бійців і в орків, які викидують своїх побратимів простонеба.. МИ РІЗНІ.. І НІКОЛИ НЕ БУДЕМ ОДНАКОВИМИ чи якимись там "братами". Бо росіяни народжені від самиць шакалів.
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23.03.2023 12:47 Ответить
Ми різні , бо там на кацапії немає людей , а є потвори схожі на людей 😡
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23.03.2023 14:33 Ответить
А є у них побратими? Вони й слова такого не знають. У них є конкуренти в черзі за ладою.
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23.03.2023 14:46 Ответить
ну, я від вислова "воїнське братство". Хоча, напевне, і навіть, скоріше за все, в них немає побратимів.
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23.03.2023 21:23 Ответить
Але тут таке запитання - яка падлюка направила наших на заміновану територію під постріли снайперів, і чому не було зв'язку?
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23.03.2023 21:00 Ответить
немає там питань. Це поруч з кордоном. Мапа мінувань є в кожного захисника, хто там повинен бути. В того, принаймні, хто ходить на розвідувально тактичні виходи. Вони ж не підірвались на мінах, ЇХ ВБИЛИ СНАЙПЕРИ , ЯКІ СИДЯТЬ ПО ТОЙ БІК КОРДОНУ.
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23.03.2023 21:20 Ответить
Зв'язок теж снайпери убили?
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23.03.2023 23:02 Ответить
перше влучення..- що далі..??- всі підставимось??- не треба безглуздство видавать за норму..........................................((
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24.03.2023 02:35 Ответить
лисички вже печею мають від кацапського стерва
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23.03.2023 12:56 Ответить
Так ми різні. Слухав численні аудіоперехоплення та дивувався як кацапи з матерями матом спілкуються. Для мене це просто дикість на рівні людоїдства.
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23.03.2023 12:57 Ответить
Та то фігня... погугли "снохацтво"
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23.03.2023 18:13 Ответить
А был ли мальчик?
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23.03.2023 13:00 Ответить
Брось командир, не донесешь. Да не меня, автомат😁😁
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23.03.2023 13:18 Ответить
Очень скорая помощь
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23.03.2023 13:29 Ответить
природа зробить своє
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23.03.2023 13:32 Ответить
Мі сваіх не брасаєм, ми іх просто вішвіріваєм - (вислів кремлівської воші).
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23.03.2023 14:02 Ответить
І так деліктно, по домашнюму.
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23.03.2023 14:13 Ответить
Там ще не факт що він помер, могли передумати перти його далеко, бо порадившись вирішили, що в нього мало шансів вижити післі такого поранення.
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23.03.2023 14:20 Ответить
Собаки догризуть 😠
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23.03.2023 14:30 Ответить
Видко жаба задавила, ну, типу, ми зараз його донесемо, а потім його самці "жигулі" перепаде. Чи якась там компенсація.
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23.03.2023 15:16 Ответить
****** недоармія і така ж ******* країна🤢🤢🤢
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23.03.2023 17:51 Ответить
Украинцы - не русские (Фильм Перевозчик 3) https://www.youtube.com/watch?v=igPyZuPfASw
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23.03.2023 18:30 Ответить
рузке своих не бросают
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23.03.2023 20:13 Ответить
Хм, а что здесь не так? Падаль кацапа , она и есть падаль кацапа.
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23.03.2023 23:04 Ответить
 
 