Оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации. ВИДЕО
Российские оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой показано отношение россиян к своим убитым, опубликована в соцсетях.
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І правда, наху@ це біосміття кудись тягти?)))
(с) https://dumskaya.net/news/pytki-izbieniya-pohishcheniya-detey-taksist-o-me-174056/ таксист з Херсона
"нєту тєла...-нєту виплат....і ваабще їво там нє била....."- це кацапська мнагахадовОчка.....
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s