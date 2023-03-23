Оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации. ВИДЕО

Российские оккупанты выбросили в канаву тело своего раненого, когда он умер во время эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой показано отношение россиян к своим убитым, опубликована в соцсетях.

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