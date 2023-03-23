Оккупант из 200-й бригады армии РФ о ситуации вблизи Авдеевки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВИДЕО

Российский оккупант из 200-й бригады армии РФ рассказал о попытках его подразделения штурмовать позиции ВСУ в районе села Тоненького вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи россиянин рассказывает о недостатках системы управления подразделениями армии РФ, об отсутствии нормальной связи и о том, что его группа вынуждена отступать после "дружеских обстрелов" со стороны другого подразделения российской армии.

"Авдеевка. Штурм в районе н.п Тоненькое... нас обстреляли свои.... отступаем", - отмечается в сообщении к публикации.

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