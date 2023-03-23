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Оккупант из 200-й бригады армии РФ о ситуации вблизи Авдеевки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВИДЕО

Российский оккупант из 200-й бригады армии РФ рассказал о попытках его подразделения штурмовать позиции ВСУ в районе села Тоненького вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи россиянин рассказывает о недостатках системы управления подразделениями армии РФ, об отсутствии нормальной связи и о том, что его группа вынуждена отступать после "дружеских обстрелов" со стороны другого подразделения российской армии.

"Авдеевка. Штурм в районе н.п Тоненькое... нас обстреляли свои.... отступаем", - отмечается в сообщении к публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Темпы операций РФ вокруг Бахмута замедляются, а в районе Авдеевки активизировались, - ISW

армия РФ (19210) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+46
"работа у нас такая..". Тьху, козлота чортова. Робота це коли ти щось будуєш, щось робиш корисне. А те, що робите ви на українській землі, козлячі викидні, то не робота, то ЗЛОЧИН !
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23.03.2023 12:34
+37
лапатная 200-я брігада-ета проста епічно...
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23.03.2023 12:32
+21
smert' kacaps'kym *******, sho pryishly zi zbroeu na ukrains'ki zemli!
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23.03.2023 12:35
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лапатная 200-я брігада-ета проста епічно...
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23.03.2023 12:32 Ответить
200 бригада задвухсотилась, в то ли 4, то ли 5 раз. Никогда такое не было и вот бида. Опять.
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23.03.2023 12:45 Ответить
тільки повні придурки могли присвоїти "200" військовому підрозділу. Всі у світі знають що таке 200-ті
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23.03.2023 13:04 Ответить
Це ж руське - Авось. Авось пронесе.
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23.03.2023 14:08 Ответить
ви частково не праві, взгалі-то в світі ніде загиблих не класифікують як "Груз-200", це у совку вигадали, за часів війни в Афганістані, "200" - означає нормативну вагу контейнера з тілом (200кг), а стосовно "повні придурки" - тут ви праві на 100%, але дуже м'яко висловилися
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23.03.2023 16:09 Ответить
я не дуже знаюся на термінах але, колись у 2007-му (здається) році, я допомагала своєму товаришу евакуювати тіло його загиблої у автокатастрофі сестри з Німеччини, то про цей термін мені сказали співробітники авіакомпанії. Тому я давно знаю про існування саме цієї класифікації евакуації/перевезення тіла.
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23.03.2023 22:01 Ответить
Позначення використовується з часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979-1989) війни в Афганістані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F радянській , згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 російській , а з часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 українській арміяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-7 [7] .

Існує кілька різних версій щодо походження терміну:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
за номером відповідного наказу Міністерства оборони СРСР (Наказ Міністра оборони СРСР від 08.10.1984 № 200);відповідно до нормативної ваги контейнера з тілом військовослужбовця (200 кг);нібито за номером форми бланка-накладної, на якій заповнювалися відповідні експедиційні дані; насправді ж форма вимоги-накладної носила номер «2».
З поваги до українських військових героїв, що загинули у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-українській війні за визволення власної території від загарбників термін набув синонімічного визначення - «на щиті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-5 [5] .
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24.03.2023 00:46 Ответить
а я вам підкину ще..- знайте\взнайте: індекси доволі відомі - 100\200\300\400\500\600\700\800..- я других (поки що..) не вмію ідент..
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24.03.2023 02:41 Ответить
сподіваюсь відступити він не встиг!
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23.03.2023 12:33 Ответить
Йому пісець.
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23.03.2023 12:39 Ответить
я бажаю їм сто сорок мільонів пісців.
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23.03.2023 12:50 Ответить
Треба, щоб гумові сапагі й те, що в них, вже було б відділено від цієї гаварящей галавьі.
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23.03.2023 12:33 Ответить
"работа у нас такая..". Тьху, козлота чортова. Робота це коли ти щось будуєш, щось робиш корисне. А те, що робите ви на українській землі, козлячі викидні, то не робота, то ЗЛОЧИН !
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23.03.2023 12:34 Ответить
Самое страшное, что им это нравится: стрелять, убивать, воевать, умирать. Это для них приключение, романтика. Это на много интереснее, чем в своем задрыщенске сидеть. Они по сути ничего не теряют, потому что терять им нечего. Что им терять в их нищете? Та и семейные узы у них не особо прочные, судя по тому, что с матерями они общаются таким же матом, как и с боевыми товарищами.
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23.03.2023 12:57 Ответить
Dushu, Dushu vony vtratyat'
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23.03.2023 13:01 Ответить
Звідки душа у кацапа?
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23.03.2023 14:25 Ответить
ну, це не таємниця, що є якийсь відсоток людей на планеті, які кочують по всіх гарячих точках світу, це їх професія, і скоріш за все їх психологічний потяг, до насилля, до адреналіну і т.і. Але щоб така концентрація вбивць в одній країні (!!!) - це жесть!
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23.03.2023 13:02 Ответить
smert' kacaps'kym *******, sho pryishly zi zbroeu na ukrains'ki zemli!
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23.03.2023 12:35 Ответить
200-та бригада, символічно
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23.03.2023 12:36 Ответить
200-й поки що розмовляє, але йому, чомусь, сцикотно.
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23.03.2023 12:40 Ответить
В нього є гарантії і перспектива, він 200-я, бурят аднако...
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23.03.2023 12:46 Ответить
Кацапи , в черговий раз повторюю , не пхайтеся до Украіни ,
бо всі будете знищені і згодовані диким свиням і собакам !!😠
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23.03.2023 12:45 Ответить
Глядите-говорящий труп))
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23.03.2023 12:45 Ответить
Це не труп, а кадавр. Просто він ще про це не знає.
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23.03.2023 12:49 Ответить
Кацапи не знають, що таке кадаври...))...!
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23.03.2023 12:56 Ответить
Акаюча мерзота надіюсь здохл
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23.03.2023 12:46 Ответить
Шо ти там шукаєш, опариш-работнік?
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23.03.2023 12:47 Ответить
Підараси, у них вбивати українців "работа такая".
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23.03.2023 12:50 Ответить
Робота така, прийти і здохнути на чужій землі?
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23.03.2023 12:51 Ответить
А я думал - тревожно.
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23.03.2023 12:56 Ответить
"Ето же гражданская война".
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23.03.2023 13:21 Ответить
"втарая" недоармія в гумових чоботях?
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23.03.2023 13:25 Ответить
pritom v analogovņetnih ...
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23.03.2023 13:42 Ответить
та казали шо 200 розбили?
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23.03.2023 13:28 Ответить
Da naverna čornoiu magiu promeņiļi , vazradiļi ....svežii , ieščo kondoni s nog ņispaļī 😂
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23.03.2023 13:45 Ответить
Чмо... Запитай себе:"що я тут роблю?" Виродки...
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23.03.2023 13:40 Ответить
" ..работа у нас такая ". ***** получать ? ))
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23.03.2023 13:57 Ответить
Повзи, ****, до найближньої воронки, щоб потім наші хлопці не тягли тебе до неї.
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23.03.2023 14:07 Ответить
А на роісії не вистачає трупіків для медіків - а тут он нормальний, ще, забирайте вчасно.
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23.03.2023 14:10 Ответить
.

вОнюшка, ты немного напутал, твоя работа, как оккупанта, подохнуть на украинской

земле.



и ты непременно подохнешь, кацапсина, превратившись из вОнюшки в вОнятко.))
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23.03.2023 15:17 Ответить
Телефон с записью попал к ВСУ, значит не справился с работой. Бывает.
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23.03.2023 18:10 Ответить
Робота є така ,канави удобрять..
Це суіцид ,чи просто тупість,млядь???!
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23.03.2023 20:19 Ответить
 
 