Оккупант из 200-й бригады армии РФ о ситуации вблизи Авдеевки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВИДЕО
Российский оккупант из 200-й бригады армии РФ рассказал о попытках его подразделения штурмовать позиции ВСУ в районе села Тоненького вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи россиянин рассказывает о недостатках системы управления подразделениями армии РФ, об отсутствии нормальной связи и о том, что его группа вынуждена отступать после "дружеских обстрелов" со стороны другого подразделения российской армии.
"Авдеевка. Штурм в районе н.п Тоненькое... нас обстреляли свои.... отступаем", - отмечается в сообщении к публикации.
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Топ комментарии
+46 shokolad
показать весь комментарий23.03.2023 12:34
+37 Александр Чуднивец #474549
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+21 Aaron Yaglom
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Існує кілька різних версій щодо походження терміну:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
за номером відповідного наказу Міністерства оборони СРСР (Наказ Міністра оборони СРСР від 08.10.1984 № 200);відповідно до нормативної ваги контейнера з тілом військовослужбовця (200 кг);нібито за номером форми бланка-накладної, на якій заповнювалися відповідні експедиційні дані; насправді ж форма вимоги-накладної носила номер «2».
З поваги до українських військових героїв, що загинули у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-українській війні за визволення власної території від загарбників термін набув синонімічного визначення - «на щиті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_200_(%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-5 [5] .
бо всі будете знищені і згодовані диким свиням і собакам !!😠
вОнюшка, ты немного напутал, твоя работа, как оккупанта, подохнуть на украинской
земле.
и ты непременно подохнешь, кацапсина, превратившись из вОнюшки в вОнятко.))
Це суіцид ,чи просто тупість,млядь???!