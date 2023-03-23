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Новости Видео Денис Ермак и Гео Лерос
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Я выиграл Верховный Суд, но меня продолжают судить за "пленки Ермака", - нардеп Лерос. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос заявил, что его продолжают судить по "пленкам Ермака", хотя он выиграл дело в Верховном Суде.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (22 марта. – Ред.) в 17.00 в печерском суде мне будут выбирать меру пресечения по двум делам. Первая – это средний палец Зеленскому, а вторая – это публикация пленок Ермака. Самое интересное то, что по пленкам Ермака я выиграл Верховный Суд , но это не волнует дикарей на Банковой. Представьте какой п…ц! Верховенство права вытерли о ср@ку Ермака…", - отметил парламентарий.

Позже Лерос сообщил, что суд был перенесен на 5 апреля.

"Напротив меня сидит прокурор Роман Тулин, на которого я в будущем собираюсь подать в суд и заявление о преступлении. Потому что это незаконное уголовное преследование, то есть я выиграл Верховный Суд, а меня продолжают судить за пленки Ермака", - сказал нардеп в суде.

Напомним, ранее Лероса отстранили от участия в работе ВР до конца войны. Сам нардеп связывает это с критикой Ермака.

Читайте: Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос

11 ноября 2021 года нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде". Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Ранее 29 марта 2020 года нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР. Цензор.НЕТ произвел расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта 2020 года допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".13 мая 2020 года стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом". Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

Также читайте: Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос

суд (25093) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+41
Дуже зручний час, щоб зводити рахунки зі своїми політичними опонентами. Поки увага всіх зосереджена на війні, отакі туліни виконують замовлення ОП та дєрьмаків різних...
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23.03.2023 13:29
+37
Всьому свій час. янукович також своєю макітрою думав, що "жизнь удалась".
У зелені ще все попереду і за Чонгар і за Вагнергейт і за шашлики...
Єрмак і Татаров - взагалі ніхто з ніяком , канцелярист і ходок за кутками.
Отримають більше ,ніж "розраховують".
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23.03.2023 13:39
+34
Схоже, Дерьмака не турбує, що пройшовши всі судові інстанції в Україні, Лерос звернеться у Європейській суд з прав людини.
І там побачать "реформи судової системи" від Зеленського.

Їхньою метою не є вступ України в ЄС.
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23.03.2023 13:37
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Дуже зручний час, щоб зводити рахунки зі своїми політичними опонентами. Поки увага всіх зосереджена на війні, отакі туліни виконують замовлення ОП та дєрьмаків різних...
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23.03.2023 13:29 Ответить
Всьому свій час. янукович також своєю макітрою думав, що "жизнь удалась".
У зелені ще все попереду і за Чонгар і за Вагнергейт і за шашлики...
Єрмак і Татаров - взагалі ніхто з ніяком , канцелярист і ходок за кутками.
Отримають більше ,ніж "розраховують".
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23.03.2023 13:39 Ответить
чи ранійше тим краще, зміни вже 30 років на часі.
1. Закон про мови, 30 рочків було, а як прийняли, так "а что случілась, нормально же общалісь".
2. Янукович : "Президент Віктор Янукович не вважає Голодомор 1930-х років геноцидом українського народу. Заява пролунала у Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи напередодні голосування резолюції ПАРЄ щодо Голодомору." От і відповідно на сесії проголосували, уявіть якби прийняли, як щвидко були б накладені санкції у 14у і був би він таким як був. Не кажучи вже про вагнергейт, коли зелібоби раділи обміну кількох бійців зсу + пачки данецьких таксистів, на ключового свідка по справі MH17.
все це має наслідки, якщо думати "от скільки бог дав"... то будемо на молоросії шанувати "героїв" НКВД.
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23.03.2023 14:57 Ответить
Это не замовлення ОП, и даже не Дерьмака. Это заказ путлера. Операция "Шатун" еще в силе.
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23.03.2023 13:45 Ответить
Імпічмент Єрмаку!
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23.03.2023 13:32 Ответить
Тут головне, шо в Констітуції ніяк не прописана та посада котру він обіймає. Коли дійсно шось почнеться то він буде не при справах.
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23.03.2023 14:00 Ответить
В указе президента обязанности єрмака прописаны
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text Про Положення про Офіс През... | від 25.06.2019 № 436/2019 (rada.gov.ua)

все остальное узурпация власти.
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23.03.2023 14:15 Ответить
За положенням про ОПу- секретарки. По суті, презИдент, кабмін, ВР.
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23.03.2023 14:26 Ответить
кажуть, що єрмак призначає міністрыв, послов і т.д. це узурпація.
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23.03.2023 14:33 Ответить
може шибениця?
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23.03.2023 15:19 Ответить
Шо это за прокурор в спортивной кофте? Что дальше - судьи в купальниках?
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23.03.2023 13:33 Ответить
Це навіть у страшному сні не дай Бог побачити - уявляєте отих жирних боровів у купальних костюмчиках. Ух, жесть.
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23.03.2023 14:02 Ответить
Це наступне покоління Йовбаків.
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23.03.2023 16:34 Ответить
Нічого дивного.
Ми не правова держава.
Завдяки 73% дебілів
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23.03.2023 13:35 Ответить
Схоже, Дерьмака не турбує, що пройшовши всі судові інстанції в Україні, Лерос звернеться у Європейській суд з прав людини.
І там побачать "реформи судової системи" від Зеленського.

Їхньою метою не є вступ України в ЄС.
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23.03.2023 13:37 Ответить
*****, набрали депутатов
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23.03.2023 13:38 Ответить
досі незрозуміло,чому печерський суд,не переіменували в басманий?
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23.03.2023 13:40 Ответить
treba, moze, piddtrymaty Geo , pokazaty, 6o jogo pidtrymue narod i my na odnomu botsi barykad... ale jak ze zrobyty na praktyzi?
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23.03.2023 13:40 Ответить
Люди мають знати, кого вони привели до влади і сьогодні замість енакієвського, як було при "ригах", в нас криворізьке кривосуддя. Але я думаю, що після виборів і тим суддям і слідчим дадуть оцінку, хоча є сумніви, бо їх так багато і прикладом може бути антимайданівець таиаров.
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23.03.2023 13:42 Ответить
Нічого Гео , тримайся , всі думали що розберуться з зеленою наволоччю після війни , але зважаючи що ЗЕзрадники розпочали анонсований контрнаступ не проти рашистів а проти цінностей Майдана і демократії , то фінальна битва і перемога над ЗЕзлом вже близько .
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23.03.2023 13:45 Ответить
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23.03.2023 13:47 Ответить
Гео Лерос , тримайся , бо правда на твоєму боці і це очевидні речі ,
а зрадники і колаборанти понесуть покарання , але на жаль , не сьогодні 😠
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23.03.2023 13:55 Ответить
Я не можу розібратися, Гео Лерос не з команди зеко гнід, він з лагеря патріотів, реформаторів, демократив?
Або таке ж зелене лайно тільки вид збоку
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23.03.2023 14:00 Ответить
Спасибі пану Леросу за Правду ! І за те, що називає речі саме своїм ім*ям !!! Красунчик.
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23.03.2023 14:01 Ответить
Карочє,"золоте теля" паніковський чубиться з шурою ба[ка]лагановим
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23.03.2023 14:04 Ответить
У команді зеленського жодного колишнього депутата порошенко, яценюка чи свободи. Проте майже всі члени - колишні риги. Тому чим ця тварюка відрізняється від януковоща?
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23.03.2023 14:05 Ответить
То чого він там треця такии правильнии -- ше ж молодии -- автомат в руки і побіг на передову - нє він буде судитися до другого пришестя Христа .
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23.03.2023 14:22 Ответить
Этот Гео чем то похож на Мустафу и Сережу. Так же на волне зашел в ВР, так же быстро понял где себя можно пиарить, и так же себя пиарит. Значит есть шанс попасть к следующим.
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23.03.2023 14:28 Ответить
Не важливо чи він зайшов на хвилі чи ні, тоді багато хто добропорядний зайшов на тієї ж хвилі. Не важливо, чи піарить він себе чи ні.
Важливо що хоч хтось з депутатів проти цієї влади і це чутно в голос. Адже інші депутати засунули язика в дупу. І надважливо зараз- усунути Зе-банду від влади доки залишається шанс на перемогу і вступ до ЄС. Бо з нею дуже проблематично й те й інше. Ось тільки ким цю владу замінити? Більшість не підтримає Пороха (хоча ж маркетологи були здатні перетворити хєроя серіала на президента, то чому і у випадку Пороха це неможливо? )
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23.03.2023 14:55 Ответить
До виборів не замінити. Після усунення призначеної на найвищі посади ворожої агентури, вручну керувати в/о на їх місцях, тримати їх в узді до майбутніх справді демократичних справедливих виборів
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24.03.2023 15:03 Ответить
Ця банда нічим не відрізняється від медведчуковської. Президент зовсім не впливає на на ситуацію в державі. Пропутінське крило Єрмака-Татарова ложило на народ і право. Яка нахер Європа чи НАТО?
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23.03.2023 14:44 Ответить
как такое возможно?
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23.03.2023 14:45 Ответить
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23.03.2023 15:54 Ответить
Хто розмінував Чонгар? - неначасі!
Садити Лероса, Коболєва - на часі!
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23.03.2023 15:54 Ответить
дермак - лайно, але Найвеличнівшивому таке до вподоби, бо саме - нуль без палички дермака
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23.03.2023 16:02 Ответить
Лерос і чого ти так растроюеся,покажи зеле другою рукою середній полець,а дерьмак хай готуется йому в честь победи над московіею забють в сраку 80мм міну,і все рішення проблеми.
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23.03.2023 20:10 Ответить
После победы

Это будет плюс, чтобы те кто выехал не вернулись, и не было инвестиций

Так как верховенства права в стране нет
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23.03.2023 20:55 Ответить
Гео молодец 👍💙💛
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29.07.2023 19:49 Ответить
 
 