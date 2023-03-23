Я выиграл Верховный Суд, но меня продолжают судить за "пленки Ермака", - нардеп Лерос. ВИДЕО
Нардеп Гео Лерос заявил, что его продолжают судить по "пленкам Ермака", хотя он выиграл дело в Верховном Суде.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (22 марта. – Ред.) в 17.00 в печерском суде мне будут выбирать меру пресечения по двум делам. Первая – это средний палец Зеленскому, а вторая – это публикация пленок Ермака. Самое интересное то, что по пленкам Ермака я выиграл Верховный Суд , но это не волнует дикарей на Банковой. Представьте какой п…ц! Верховенство права вытерли о ср@ку Ермака…", - отметил парламентарий.
Позже Лерос сообщил, что суд был перенесен на 5 апреля.
"Напротив меня сидит прокурор Роман Тулин, на которого я в будущем собираюсь подать в суд и заявление о преступлении. Потому что это незаконное уголовное преследование, то есть я выиграл Верховный Суд, а меня продолжают судить за пленки Ермака", - сказал нардеп в суде.
Напомним, ранее Лероса отстранили от участия в работе ВР до конца войны. Сам нардеп связывает это с критикой Ермака.
11 ноября 2021 года нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде". Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
Ранее 29 марта 2020 года нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР. Цензор.НЕТ произвел расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта 2020 года допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".13 мая 2020 года стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом". Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.
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У зелені ще все попереду і за Чонгар і за Вагнергейт і за шашлики...
Єрмак і Татаров - взагалі ніхто з ніяком , канцелярист і ходок за кутками.
Отримають більше ,ніж "розраховують".
1. Закон про мови, 30 рочків було, а як прийняли, так "а что случілась, нормально же общалісь".
2. Янукович : "Президент Віктор Янукович не вважає Голодомор 1930-х років геноцидом українського народу. Заява пролунала у Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи напередодні голосування резолюції ПАРЄ щодо Голодомору." От і відповідно на сесії проголосували, уявіть якби прийняли, як щвидко були б накладені санкції у 14у і був би він таким як був. Не кажучи вже про вагнергейт, коли зелібоби раділи обміну кількох бійців зсу + пачки данецьких таксистів, на ключового свідка по справі MH17.
все це має наслідки, якщо думати "от скільки бог дав"... то будемо на молоросії шанувати "героїв" НКВД.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text Про Положення про Офіс През... | від 25.06.2019 № 436/2019 (rada.gov.ua)
все остальное узурпация власти.
Ми не правова держава.
Завдяки 73% дебілів
І там побачать "реформи судової системи" від Зеленського.
Їхньою метою не є вступ України в ЄС.
а зрадники і колаборанти понесуть покарання , але на жаль , не сьогодні 😠
Або таке ж зелене лайно тільки вид збоку
Важливо що хоч хтось з депутатів проти цієї влади і це чутно в голос. Адже інші депутати засунули язика в дупу. І надважливо зараз- усунути Зе-банду від влади доки залишається шанс на перемогу і вступ до ЄС. Бо з нею дуже проблематично й те й інше. Ось тільки ким цю владу замінити? Більшість не підтримає Пороха (хоча ж маркетологи були здатні перетворити хєроя серіала на президента, то чому і у випадку Пороха це неможливо? )
Садити Лероса, Коболєва - на часі!
Это будет плюс, чтобы те кто выехал не вернулись, и не было инвестиций
Так как верховенства права в стране нет