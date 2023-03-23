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Как получить помощь семьям военных и ветеранов: руководитель юридического отдела Украинского ветеранского фонда Алина Савон. ВИДЕО

Сегодня у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – юридический гид для военнослужащих, ветеранов и их семей – как получить причитающиеся от государства выплаты и при этом не сойти с ума? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросит у Алины Савон – руководительницы юридического отдела Украинского ветеранского фонда.

Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: ССО на Донецком направлении уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2". ВИДЕО

ветераны (1107) выплаты (645) помощь (7800) соцвыплаты (505) военнослужащие (6134) ВСУ (6587) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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помогите лучше военным
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23.03.2023 20:04 Ответить
Це державні органи мають приходити і пропонувати допомогу.
Інакше в чому суть їхнього існування і утримання за наші спільні кошти
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23.03.2023 20:11 Ответить
побалаболять і підуть спати
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23.03.2023 20:24 Ответить
@фогот

@stormmans

Деньги,власть..вседозволенность.. Не кончится это добром. Для многих..

Joker

@_joker_111

Сын мэра города Березань в Киевской области Владимира Тимченко ударил кулаком по лицу военного за то что защитник критиковал действия мэра Березани. В Бахмут скотину я считаю

https://twitter.com/i/status/1638977482127732749
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23.03.2023 21:42 Ответить
Хіба родини військових повинні ходити по юристах і просити? Їм воєнкоми повинні додому принести. Дорогу знайшли як повістку доставляли ? А що уряд зобов'язаний знищити всі перепони, то й мови не повинно бути.
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23.03.2023 21:46 Ответить
 
 