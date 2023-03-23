Как получить помощь семьям военных и ветеранов: руководитель юридического отдела Украинского ветеранского фонда Алина Савон. ВИДЕО

Сегодня у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – юридический гид для военнослужащих, ветеранов и их семей – как получить причитающиеся от государства выплаты и при этом не сойти с ума? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросит у Алины Савон – руководительницы юридического отдела Украинского ветеранского фонда.

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