Как получить помощь семьям военных и ветеранов: руководитель юридического отдела Украинского ветеранского фонда Алина Савон. ВИДЕО
Сегодня у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – юридический гид для военнослужащих, ветеранов и их семей – как получить причитающиеся от государства выплаты и при этом не сойти с ума? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросит у Алины Савон – руководительницы юридического отдела Украинского ветеранского фонда.
Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.
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Інакше в чому суть їхнього існування і утримання за наші спільні кошти
@stormmans
Деньги,власть..вседозволенность.. Не кончится это добром. Для многих..
Joker
@_joker_111
Сын мэра города Березань в Киевской области Владимира Тимченко ударил кулаком по лицу военного за то что защитник критиковал действия мэра Березани. В Бахмут скотину я считаю
https://twitter.com/i/status/1638977482127732749