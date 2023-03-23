Тактическая группа Адам просит помочь собрать 3 млн гривен на дрон для дальней разведки. ВИДЕО

Сводная тактическая группа "Адам" продолжает уничтожать российских оккупантов и просит украинцев помочь с приобретением дрона для дальней разведки H10Poseidon.

Об этом идет речь в сообщении на телеграм-канале группы, передает Цензор.НЕТ.

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"Работа по выжиганию крыс на Бахмутском направлении продолжается максимально интенсивно.

Крысы лезут отовсюду, но умирают в больших количествах и в страданиях, словно это и есть смысл их ничтожного бытия.

Для того, чтобы потери существ были больше, а наши операторы оставались в относительной безопасности, напоминаем о нашем сборе на разведывательный БПЛА Poseidon

Почему Poseidon

- защищенный канал связи

- вертикальная система взлета-посадки

- мощная камера

- высота полета до 4 км

– рабочий радиус до 150 км

- долгое время в воздухе

- уже проверенная на поле боя птичка

H10Poseidon для Адама

Сбор на H10 Poseidon для ТГр "АДАМ"

Они всегда там, где горячо.

Цель: 4 000 000.00 ₴

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Номер карты банки 5375 4112 0436 7119" - говорится в сообщении.