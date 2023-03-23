Тактическая группа Адам просит помочь собрать 3 млн гривен на дрон для дальней разведки. ВИДЕО
Сводная тактическая группа "Адам" продолжает уничтожать российских оккупантов и просит украинцев помочь с приобретением дрона для дальней разведки H10Poseidon.
Об этом идет речь в сообщении на телеграм-канале группы, передает Цензор.НЕТ.
"Работа по выжиганию крыс на Бахмутском направлении продолжается максимально интенсивно.
Крысы лезут отовсюду, но умирают в больших количествах и в страданиях, словно это и есть смысл их ничтожного бытия.
Для того, чтобы потери существ были больше, а наши операторы оставались в относительной безопасности, напоминаем о нашем сборе на разведывательный БПЛА Poseidon
Почему Poseidon
- защищенный канал связи
- вертикальная система взлета-посадки
- мощная камера
- высота полета до 4 км
– рабочий радиус до 150 км
- долгое время в воздухе
- уже проверенная на поле боя птичка
H10Poseidon для Адама
Сбор на H10 Poseidon для ТГр "АДАМ"
Они всегда там, где горячо.
Цель: 4 000 000.00 ₴
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Номер карты банки 5375 4112 0436 7119" - говорится в сообщении.
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А нити про зраду йди в інші гілки. Їх достатньо багато і твоя допомога там згодиться.
державі, в якій другий рік війна, це даремно не потрібно...мало того, вони ще й заважають завозити дрони, що б вас зескотиняк порозривало, як мокшів від вогів з дронів.....