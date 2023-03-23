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Тактическая группа Адам просит помочь собрать 3 млн гривен на дрон для дальней разведки. ВИДЕО

Сводная тактическая группа "Адам" продолжает уничтожать российских оккупантов и просит украинцев помочь с приобретением дрона для дальней разведки H10Poseidon.

Об этом идет речь в сообщении на телеграм-канале группы, передает Цензор.НЕТ.

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"Работа по выжиганию крыс на Бахмутском направлении продолжается максимально интенсивно.
Крысы лезут отовсюду, но умирают в больших количествах и в страданиях, словно это и есть смысл их ничтожного бытия.

Для того, чтобы потери существ были больше, а наши операторы оставались в относительной безопасности, напоминаем о нашем сборе на разведывательный БПЛА Poseidon

Почему Poseidon
- защищенный канал связи
- вертикальная система взлета-посадки
- мощная камера
- высота полета до 4 км
– рабочий радиус до 150 км
- долгое время в воздухе
- уже проверенная на поле боя птичка

H10Poseidon для Адама

Сбор на H10 Poseidon для ТГр "АДАМ"

Они всегда там, где горячо.

Цель: 4 000 000.00 ₴

Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/8qtrfCT5yX

Номер карты банки 5375 4112 0436 7119" - говорится в сообщении.

благотворительность (612) помощь (7800)


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Топ комментарии
+21
Когда слышу заклики о помощи для ребят ,у меня сердце разрывается и голова седеет. Тварюки на яйцах крадут миллиарды и выводят в офшоры, а тут ребята погибают, защищая и их же . Слов нет. Мысли лезут в голову хреновые ,зато правдивые и ..... и у каждого понимающего тоже они крутятся в голове. Как , как не помочь себе же? Миллиарды красть могут ,ааа ... слов нет. Иной раз возникает вопрос, "ради чего ?"
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23.03.2023 20:38
+14
Тактичну групу створили, а МО забезпечити технічно не в змозі. Зате на всіляку дурню типу ''фрідом'' різні ''шову'' і яйця різникова мільярди знаходять. Якась влада саботажників-розпихають гроші скрізь , аби тільки не на армію! Лютий треш!!!
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23.03.2023 20:47
+8
Нещодавно конфісковані 700тис. дол. з багажника авто митника мало б з лишком вистачити. Вони ж передані для ЗСУ.
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23.03.2023 20:48
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Когда слышу заклики о помощи для ребят ,у меня сердце разрывается и голова седеет. Тварюки на яйцах крадут миллиарды и выводят в офшоры, а тут ребята погибают, защищая и их же . Слов нет. Мысли лезут в голову хреновые ,зато правдивые и ..... и у каждого понимающего тоже они крутятся в голове. Как , как не помочь себе же? Миллиарды красть могут ,ааа ... слов нет. Иной раз возникает вопрос, "ради чего ?"
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23.03.2023 20:38 Ответить
они тоже помогают, батальйону манако, казино само себя не поиграет
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23.03.2023 20:45 Ответить
Я від цієї шобли після розмінування Чонгару нічого іншого крім саботажу і мародерства не сподівався, а тому обмежив свої і дружини потреби до мінімуму і доначу все що можу хлопцям напряму, минаючи всі фонди, звісно, коли впевнений, що не шахрайська схема. Сподіваюсь адмін Цензора перевіряє достовірність таких повідомленнь, бо я ще й своїх дітей і друзів підтягую. Не знаю, як буду їм в очі дивитись, якщо виявиться що ... навіть думати про це не хочу.
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23.03.2023 21:30 Ответить
Ця тема про допомогу для групи Адам. Ніхто не примушує тебе допомагати. Можеш - допоможи, ні - ніхто тебе не засудить.
А нити про зраду йди в інші гілки. Їх достатньо багато і твоя допомога там згодиться.
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24.03.2023 10:03 Ответить
Тактичну групу створили, а МО забезпечити технічно не в змозі. Зате на всіляку дурню типу ''фрідом'' різні ''шову'' і яйця різникова мільярди знаходять. Якась влада саботажників-розпихають гроші скрізь , аби тільки не на армію! Лютий треш!!!
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23.03.2023 20:47 Ответить
зато міноборони анансувало сьогодні створення нового телеканалу АрміяТБ....і контентом забезпечать... і продюсеру норм
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23.03.2023 20:55 Ответить
Нещодавно конфісковані 700тис. дол. з багажника авто митника мало б з лишком вистачити. Вони ж передані для ЗСУ.
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23.03.2023 20:48 Ответить
Суд не дозволив передати!
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23.03.2023 20:49 Ответить
А що тоді арештував корупційні активи? З тої ж АРМи можна передати ЗСУ
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23.03.2023 21:05 Ответить
В Харкові волонтери організували майже серійне виготовлення дронів - камікадзе,
державі, в якій другий рік війна, це даремно не потрібно...мало того, вони ще й заважають завозити дрони, що б вас зескотиняк порозривало, як мокшів від вогів з дронів.....
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23.03.2023 20:49 Ответить
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23.03.2023 20:51 Ответить
А Купол сказав не правду...
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23.03.2023 20:57 Ответить
канєшна збрехав- в Бахмуті так безпечно, що навіть Зеля без броніка і каски там бігав.
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23.03.2023 21:00 Ответить
Треба чиновників, депутатів, суддів потрусити добряче, можна нашкребсти на нови військовий бюджет.
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23.03.2023 21:12 Ответить
А тим часом влада малоросів на утримання нікому непотрібного російськомовного фрі дом виділила 240 мільйонів гривень не олігархів ,а українських платників податків.
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23.03.2023 21:24 Ответить
Recently, $700K was found in the trunk of the customs worker. At current rate, this only money would be enough to buy 7 such units for the Adam Group. Come on, Ukraine, you can do better.
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23.03.2023 21:42 Ответить
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23.03.2023 21:46 Ответить
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23.03.2023 22:54 Ответить
боневтік янелохмнесорокдва сдает в Италии виллу кацапам за 75 тысяч евро в месяц... а еще у него ежедневные гонорары за гнусавые речухи по брехунцу... а еще различные роялти-шмоялти за дерьмовое кино под названием сваты... когда у этого немыто-небритого чудовища проснется совесть...
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24.03.2023 07:07 Ответить
 
 