Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, просит о помощи с приобретением двух пикапов и буса. ВИДЕО

Батальон имени Шейха Мансура, который защищает Украину от российских захватчиков на Бахмутском направлении, просит украинцев помочь с обеспечением автомобильной техникой. Воинам нужны 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага.

Об этом рассказал основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящие чеченцы, знающие цену свободы и не забывшие борьбу своих предков против российского порабощения, ценой собственной жизни защищают Украину.

Чеченские боевые подразделения продемонстрировали свое мужество и высокую боеспособность в нашей Великой войне против российского империализма, и мы должны помочь этим отважным ребятам.

Одно из таких подразделений - батальон имени Шейха Мансура, который бок о бок с украинскими защитниками бьет российских захватчиков на Бахмутском направлении. Наш Волонтерский центр Ua.Help уже неоднократно помогал этим бойцам и вот они обратились к нам с просьбой помочь им закрыть потери автомобильной техники и приобрести 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага.

Теперь мы обращаемся ко всем украинцам доброй воли с просьбой помочь собрать необходимую сумму и делом показать благодарность украинского народа людям, защищающим нашу землю, и перед которыми впереди еще и борьба за свободную Ичкерию. Общая стоимость таких автомобилей – примерно 21 000 евро, и половину суммы мы уже собрали.

Призываем всех присоединиться к этому очень важному сбору, а каждому, кто пожертвует 2000 грн и больше, мы пошлем гильзу от боеприпаса американского гранатомета, которым работает по врагам сержант Вадим Фещенко (видео). Эти гильзы непосредственно из Бахмутовской передовой и их можно использовать как отличные подсвечники.

Чтобы получить гильзу, присылайте скрин о вашем вкладе и данные куда нам ее отправлять в Telegram или Viber 0632993996, или пишите нашему Вадиму Кудовбенко в приват сюда.

Спасибо вам за помощь!

Слава Украине! Свободу Ичкерии! Смерть российскому империализму!

Все реквизиты Вы найдете ниже, но отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на Patreon нашего волонтерского центра (https://patreon.com/uahelp), чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы бойцов, ведь просто технически невозможно под каждый запрос успевать делать отдельный сбор (а каждый новый подписчик еще и классный подарок получает - отличный подарочный набор с футболкой с "Пионами" нашей подшефной 43-й арт. бригады - такой, как тут.

------------------------

Наши отчеты вы можете найти на ФБ странице нашего волонтерского центра (facebook.com/centeruahelp) и нашем YouTube канале: https://youtube.com/@narodovladdia

Вот несколько примеров, как мы уже снабжали бойцов автомобилями: https://www.facebook.com/100083062463738/posts/181291534649594 https://fb.watch/j7d9xeveSd/ https://fb.watch/jrdHqYVziz/

Отдельная "банка" Монобанка для сбора на автомобили для настоящих чеченцев:

https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY

Другие реквизиты нашего Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate", - призвал Левченко.