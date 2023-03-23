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Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, просит о помощи с приобретением двух пикапов и буса. ВИДЕО

Батальон имени Шейха Мансура, который защищает Украину от российских захватчиков на Бахмутском направлении, просит украинцев помочь с обеспечением автомобильной техникой. Воинам нужны 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага.

Об этом рассказал основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящие чеченцы, знающие цену свободы и не забывшие борьбу своих предков против российского порабощения, ценой собственной жизни защищают Украину.

Чеченские боевые подразделения продемонстрировали свое мужество и высокую боеспособность в нашей Великой войне против российского империализма, и мы должны помочь этим отважным ребятам.

Одно из таких подразделений - батальон имени Шейха Мансура, который бок о бок с украинскими защитниками бьет российских захватчиков на Бахмутском направлении. Наш Волонтерский центр Ua.Help уже неоднократно помогал этим бойцам и вот они обратились к нам с просьбой помочь им закрыть потери автомобильной техники и приобрести 2 пикапа и 1 бус, чтобы они могли и дальше максимально эффективно уничтожать нашего общего врага.

Теперь мы обращаемся ко всем украинцам доброй воли с просьбой помочь собрать необходимую сумму и делом показать благодарность украинского народа людям, защищающим нашу землю, и перед которыми впереди еще и борьба за свободную Ичкерию. Общая стоимость таких автомобилей – примерно 21 000 евро, и половину суммы мы уже собрали.

Призываем всех присоединиться к этому очень важному сбору, а каждому, кто пожертвует 2000 грн и больше, мы пошлем гильзу от боеприпаса американского гранатомета, которым работает по врагам сержант Вадим Фещенко (видео). Эти гильзы непосредственно из Бахмутовской передовой и их можно использовать как отличные подсвечники.

Чтобы получить гильзу, присылайте скрин о вашем вкладе и данные куда нам ее отправлять в Telegram или Viber 0632993996, или пишите нашему Вадиму Кудовбенко в приват сюда.

Спасибо вам за помощь!

Слава Украине! Свободу Ичкерии! Смерть российскому империализму!

Все реквизиты Вы найдете ниже, но отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на Patreon нашего волонтерского центра (https://patreon.com/uahelp), чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы бойцов, ведь просто технически невозможно под каждый запрос успевать делать отдельный сбор (а каждый новый подписчик еще и классный подарок получает - отличный подарочный набор с футболкой с "Пионами" нашей подшефной 43-й арт. бригады - такой, как тут.

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Наши отчеты вы можете найти на ФБ странице нашего волонтерского центра  (facebook.com/centeruahelp) и нашем YouTube канале: https://youtube.com/@narodovladdia

Вот несколько примеров, как мы уже снабжали бойцов автомобилями: https://www.facebook.com/100083062463738/posts/181291534649594 https://fb.watch/j7d9xeveSd/ https://fb.watch/jrdHqYVziz/

Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, просит о помощи с приобретением двух пикапов и буса 01 Отдельная "банка" Монобанка для сбора на автомобили для настоящих чеченцев:

https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY

Батальон им. Шейха Мансура, защищающий Украину под Бахмутом, просит о помощи с приобретением двух пикапов и буса 01 Другие реквизиты нашего Волонтерского центра "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate", - призвал Левченко.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7800) чеченцы (212) волонтеры (2633) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+24
Дякуємо та підтримаємо справжніх синів чеченського народу.Україна та Ічкерія будуть вільними...
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23.03.2023 21:22
+20
Бл..., та що ж це таке? То Юсупова просить, то батальйон, де ж, суки, державне постачання??? Це ж наші захисники там гинуть!!!
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23.03.2023 21:26
+16
Пройтись по гаражах чиновників, суддів, депутатів, якщо більше двох машин - інші конфіскувати на потреби ЗСУ.
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23.03.2023 21:36
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Дякуємо та підтримаємо справжніх синів чеченського народу.Україна та Ічкерія будуть вільними...
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23.03.2023 21:22 Ответить
+
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23.03.2023 21:23 Ответить
Бл..., та що ж це таке? То Юсупова просить, то батальйон, де ж, суки, державне постачання??? Це ж наші захисники там гинуть!!!
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23.03.2023 21:26 Ответить
Пройтись по гаражах чиновників, суддів, депутатів, якщо більше двох машин - інші конфіскувати на потреби ЗСУ.
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23.03.2023 21:36 Ответить
Більше того, у зоні лінії фронту депутатів ОПЗЖ найбільше, які мають автівки - інформація є у деклараціях - прийїали, мовчки забрали джипа і поїхали.
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23.03.2023 21:57 Ответить
Держава має право мобілізувати транспорт для потреб ЗСУ, а після війни повернути. Але ж хай волонтери та військові самі клянчать гроші та купляють автівки. А автопарки елітних автівок бариг чіпати нізя
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23.03.2023 22:05 Ответить
+ , pererahuvala.
vdj4ni vam, smilyvi voiny Ichkerii, jaki dopomagaut´ Ukraini, ryzykujuchu najzini6ym- zyttjam
nehaj puli ta snarjady vas ne za4ipajut´ 🙏
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23.03.2023 21:34 Ответить
Я поставлю вопрос,может он не понравится кому-то,без обид. А Притула и Стерненка разве не видят,что ребята нуждаются помощи? Или у Притулы и Стерненка только в одну сторону работает на сбор для кого-то ,кто десь там? Вот есть прямые люди ,которым нужен бусик и не только,неужели нельзя помочь? Или нужен сбор объявлять на конкретного человека и карточку? (сказано без задней мысли)
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23.03.2023 21:40 Ответить
Невже так складно порахувати і порівняти? Ніякої допомоги всіх фондів разом узятих не вистачить, щоб покрити всі потреби військових.
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23.03.2023 21:49 Ответить
смотря как распоряжаться миллиардами долларов на которые сбрасываются люди со всего мира.. Если выводить в офшор для личного,то с вами трудно не согласится.
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23.03.2023 21:52 Ответить
І скільки мільярдів доларів зібрано нашими фондами? Лінк на інфу дайте, будь-ласка.
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23.03.2023 21:58 Ответить
Про какие ваши фонды вы рассказываете? Называйте их . не подглядывайте в гугл.
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23.03.2023 22:02 Ответить
Почали під дурачка косити?
Я кажу про українські фонди, звісно, а не ваші.
Ви назвали фонди Стерненка і Притули і натякнули, що вони зажимають кошти. Ну так розкажіть, як їх грошей може вистачити на всіх військових.
Американської і європейської домомоги в десятки мільярдів не вистачає, а в Притула і Стерненка, виявляється, вистачає. Давайте, чекаю.
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23.03.2023 22:19 Ответить
так назовите названия фондов ,которые помогают? Вы же в курсах . У фондов есть наименование или просто фонд безразмерный в который сливаются миллиарды со всего мира и без наименования? На спутник которого никто видел ,деньги есть ,а на бусик нету у фонда без названия? Правильно я понял вас? А был ли спутник,а может чистоты ,а может ваще единный марафон транслируется,правильно?
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23.03.2023 23:17 Ответить
Ви ж самі їх назвали, а тепер намгаєтеся злитися в унітаз, уникаючи відповіді.

Таких бусіків на фронті потрібні тисячі,а не один. І якщо ви цього не розумієте, то рахувати гроші фондів - не ваше.
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24.03.2023 07:08 Ответить
І що Стерненко повинен слідкувати за всіма батальйонами? Ти хоч знаєш скільки їх? сидять диванні клоуни аби брудом когось обливати.
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24.03.2023 00:36 Ответить
+
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23.03.2023 21:41 Ответить
+ Копійки. Вибачте.
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23.03.2023 21:47 Ответить
ne vazlyvo, skil´ky, golovne- razom nazbyraemo, jak6o nas bude bagato 👍
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23.03.2023 21:54 Ответить
+💯
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23.03.2023 22:07 Ответить
А скальп кацапа , замість гільзи , замовити можна . ? Жартую ..
Їб..ште їх хлопці , грошей на це не шкода . ! Зараз підкину .
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23.03.2023 22:30 Ответить
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23.03.2023 22:55 Ответить
закинув, їбаште їх хлопці
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24.03.2023 08:38 Ответить
+
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24.03.2023 09:53 Ответить
а ЯЄЦЬ, ЯБЛУК їм не потрібно? запитайте.
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24.03.2023 10:48 Ответить
+
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24.03.2023 11:38 Ответить
 
 