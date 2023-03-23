15 630 90
В Словакии провели первые МиГ-29 для Украины под песню "Гей, соколи": "Мы сделали все, что могли ради правильного дела!". ВИДЕО
Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 под словацкую версию песни "Гей, соколи!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским побратимам. Помощь не имеет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!" - говорится в подписи к видео, которое сопровождается исполнением песни "Гей, соколи" на словацком.
Отдельно словацкие военные "обратились" к МиГ-29: "желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня и в дальнейшем помогайте украинскому народу, успехов в каждой миссии".
Топ комментарии
+32 Only
показать весь комментарий23.03.2023 22:12
+30 18c49ed2
показать весь комментарий23.03.2023 22:08
+26 vitaliymkua
показать весь комментарий23.03.2023 22:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мені в українській мові дуже допомогае словацька , т к орфографія саме ближче до української із усіх мов слов'ян
живу і працюю у СЛОВАЧЧІНІ незабаром вже 10 років
https://youtu.be/ml1ao_QHiMQ
https://youtu.be/ilTE9JifrCc
https://youtu.be/tsExJIbKueQ
тому що пісня мегапопулярна в СЛОВАЧЧІНІ і Польщі.
Але все це - після війни!
Сьогодні родичі прислали статтю кацапську про "рідню манкуртну" Сучий потрох - за рік з капітана виріс до підполковника Десь проти наших хлопців воює А я ж його, поганця, малим, на руках носив!
‼️‼️‼️Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!
https://youtu.be/BYU88r1OoUk
https://youtu.be/ZzZ1qmXZBuY
Hej kdesi tam z čiernej vody
Sedlá koňa kozák mladý
Smutne lúči sa s dievčinou
Viacej smutne s Ukrajinou
Refrén:
Hej, hej, hej sokoly
Leťte ponad hory, lesy, doly.
Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku
Ty môj poľný škovránčeku
Hej, hej, hej sokoly
Leťte ponad hory, lesy, doly.
Zvoň, zvoň, zvoň zvončeku
Ty môj poľný...
Zvoň, zvoň, zvoň
Veľa dievčat je na svete
Ale najviac v Ukrajine
Tam zostalo srdce moje
Pri mojej milej dievčine
(Refrén)
Žialim, žialim za dievčinou
Za zelenou Ukrajinou
Žialim, žialim, srdce plače
Už ju neuvidím viacej
(Refrén)
Vína, vína, vína dajte
A keď umriem, pochovajte
Na zelenej Ukrajine
Pri mojej milej dievčine
а це білоруський текст:
Гэй, саколы!
Гэй, над рэчкай, над чарненькай
Сядлаў коня казачэнька,
Развітаўся ён з дзяўчынай,
Ды з каханай Украінай.
Прыпеў:
Гэй, гэй, гэй саколы,
Абмінайце горы, лясы, долы.
Звон, звон, звон званочак,
Мой стэповы жаўраночак.
Дзеўчын мілых шмат на свеце,
Ды найболей ва Ўкраіне.
Маё сэрца там знайдзеце
Пры каханай мне дзяўчыне.
(Прыпеў)
Засталася ў любым краі
Перапёлачка малая,
А я тут, мне на чужбіне
Ад растання сэрца стыне.
(Прыпеў)
Жаль, жаль, па дзяўчыне,
Па зялёнай Украіне.
Жаль, жаль, сэрца плача,
Жаль, бо ён яе не ўбачыць.
(Прыпеў)
Мёду, мёду, мёду дайце,
А памру, дык пахавайце,
На зялёнай Украіне,
Пры каханай мне дзяўчыне.
(Прыпеў)
https://youtu.be/k3gJX2LFGTo Емоційний виступ прем'єрки Італії у парламенті: допомогу Україні НЕ МОЖНА зупиняти!
a vid nevdja4nyh- vidvertaujuy´sja....
« Nad Tatrou sa blýska» - гімн Словаччини. [Український переклад]
https://youtu.be/pFGLrcrGNSs
А це хто написав?
А може Міги зі Житомира..чи Франківська летіли у Микоаїв...щоб потім разом на россію чкурнути?
Шановний!! В Україні ДВА!!!! АРЗ..які виконуваи повний КВР та модернізацію літаків Міг-29...та Л-39. Це ьвів та Одеса. Інших Мігів в Україні нема. Один АРЗ..виконував КВР Су-25ма Су-27... Це Запоріжжя. Миколаївський НАРП..середній ремонт Су-24м.
Крім Ту-160 з Прилук...та Ту-95МС з Узіна до смердячої нічого літаючого авіаційного не передавали і не продавали. В інші країни продавали.
А на якому з Миколаївських аеродромів пройшо описане Вами дійство?
треба іх бистріше добивати
маловато, звісно, але враховуючи можливості Словаччини - дофіга