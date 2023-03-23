В Словакии провели первые МиГ-29 для Украины под песню "Гей, соколи": "Мы сделали все, что могли ради правильного дела!". ВИДЕО

Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 под словацкую версию песни "Гей, соколи!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским побратимам. Помощь не имеет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!" - говорится в подписи к видео, которое сопровождается исполнением песни "Гей, соколи" на словацком.

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Отдельно словацкие военные "обратились" к МиГ-29: "желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня и в дальнейшем помогайте украинскому народу, успехов в каждой миссии".