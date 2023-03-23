Более 50 сел почти полностью разрушены оккупантами на освобожденной территории Херсонщины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 393-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся с Херсонщины – мой день был посвящен прежде всего этой нашей области. Ситуация с безопасностью: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем.

Сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею. Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза. Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим

На свободной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантами. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает. Сегодня был в одном из самых больших таких сел – Посад-Покровском. Когда-то одном из самых больших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди самых больших, сделаем все для восстановления наших территорий.

Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам. Особо хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в разминировании. Это приятно видеть – когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины снова обрабатываются, снова живут. Конечно, сейчас таких земель еще немного и работы для наших саперов и пиротехников хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить", – сказал Зеленский.

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