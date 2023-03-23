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Новости Видео Война
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Более 50 сел почти полностью разрушены оккупантами на освобожденной территории Херсонщины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 393-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся с Херсонщины – мой день был посвящен прежде всего этой нашей области. Ситуация с безопасностью: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем.

Сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею. Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза. Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим

На свободной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантами. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает. Сегодня был в одном из самых больших таких сел – Посад-Покровском. Когда-то одном из самых больших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди самых больших, сделаем все для восстановления наших территорий.

Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам. Особо хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в разминировании. Это приятно видеть – когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины снова обрабатываются, снова живут. Конечно, сейчас таких земель еще немного и работы для наших саперов и пиротехников хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить", – сказал Зеленский.

Также смотрите: Минобороны и фонд "Надия" приступили к реализации программы телемедицины на передовой. ФОТО

Зеленский Владимир (20348) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+19
Якби ж ти блазень не зазирав у дупу Пуйла, не наказував розмінувати Чонгар, не відводив війська, не займався великим крадівництвом, готувався до оборони, наказав підірвати Антонівський міст, то ворог не зайшов би на правий берег
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23.03.2023 22:28
+16
Сначала запустить врага, запретив взрывать мосты и не выкопав ни одного окопа, а потом цинично снимать видосики про 50 разрушенных сел, которые "мы отстроим"....
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23.03.2023 22:31
+15
через тебе виродок - твоїх шашликів, руйнування оборони та призначення тобою агентів РФ перед війною куди тільки можливо.

І зараз із твоїми друзями продовжуєш грабувати закривавлену країну
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23.03.2023 22:27
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23.03.2023 22:19 Ответить
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23.03.2023 22:28 Ответить
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23.03.2023 22:25 Ответить
через тебе виродок - твоїх шашликів, руйнування оборони та призначення тобою агентів РФ перед війною куди тільки можливо.

І зараз із твоїми друзями продовжуєш грабувати закривавлену країну
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23.03.2023 22:27 Ответить
Якби ж ти блазень не зазирав у дупу Пуйла, не наказував розмінувати Чонгар, не відводив війська, не займався великим крадівництвом, готувався до оборони, наказав підірвати Антонівський міст, то ворог не зайшов би на правий берег
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23.03.2023 22:28 Ответить
Есть такое. Как можно было без боя пустить врага за реку где всего 2 моста до Запорожья и ширина русла 850 и 1800 метров? И отдуплиться только к вечеру, когда все левобережье уже было, как они говорят, "прое@ано".
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23.03.2023 22:45 Ответить
Сначала запустить врага, запретив взрывать мосты и не выкопав ни одного окопа, а потом цинично снимать видосики про 50 разрушенных сел, которые "мы отстроим"....
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23.03.2023 22:31 Ответить
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23.03.2023 23:20 Ответить
Та да... И проводили учения ментов по противодействию сценариев 2014 года, здания освобождали... И эти менты самые первые и разбежались....
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23.03.2023 23:47 Ответить
Якось Вава Залєсскій приймав у великій кількості і з усіх боків, але з одного боку прийняти до кінця не зміг... тому довелось "сойтісь посєрєдінє".
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23.03.2023 22:32 Ответить
Хех! Виліз відеоблохер. Що скажеш про ********* палички?
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23.03.2023 22:35 Ответить
У Херсоні активістці зателефонували з СБУ після зустрічі з Порошенком

https://bykvu.com/ua/bukvy/u-khersoni-aktyvisttsi-zatelefonuvaly-z-sbu-pislia-zustrichi-z-poroshenkom/

https://www.facebook.com/pogomij/videos/712680440588617/
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23.03.2023 22:37 Ответить
Порох у клоуна ворог №1 з першого дня його каденції.
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23.03.2023 22:39 Ответить
Суки зелені!
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23.03.2023 22:43 Ответить
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23.03.2023 22:44 Ответить
Зеленський. Розкрутите у світі тему ТРИУМФАЛЬНА АРКА 21 століття
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23.03.2023 23:05 Ответить
‼️‼️Нехай на увесь світ кацапи будуть спаплюжени

та і марку можно зробити - щоб увесь світ знав про вбивць із раши,
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23.03.2023 23:07 Ответить
Навіщо нам цей нєгатів? Go на шашлики.
Зеля, ти ж, пдло, шашлики обіцяв! А замість цього кожен вечір відосіками годуєш!
Це піар на крові? Чи ще ні?
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24.03.2023 01:40 Ответить
Тільки у цій "правильній заяві" жодного слова пробачення перед десятками тисяч вбитих і покалічених українців, які стали жертвою "підготовки до шашликів".
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24.03.2023 06:46 Ответить
На моє переконання, українці терпіли від ворога росії, яка залізла руйнувала, вбивала і це робить по цей день і тупізм, або навіть вороже ставлення до українців нашого Президента, який для свого іміджу, у своїй голові закінчив війну, загравав з ворогом, притримувався конуцепції "какая разніца", відвів війська з укриттів, розмінував все, що тільки розміновувалося, зробив для ворога асфальт, щоб не бідував. Оточив себе виеключно зрадниками, або малоросами, бо в його оточенні жодного патріота, почнемо з мендель, богдана і закінчуємо єрмаком, татровим, подоляком, смірновим - всі "риги", всі антимайданівці. То що нарід чекав від такого президента, надавши йому ще і монобільшість в Раді?
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24.03.2023 06:23 Ответить
дермахамия и спермак год назад говорили что хватить истерить как с*чки!
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24.03.2023 08:11 Ответить
 
 