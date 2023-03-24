Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 10 млн грн пожертвований для пострадавших от войны детей. ВИДЕО

Организаторы преступной группировки зарегистрировали фиктивные организации, выдаваемые за благотворительные фонды.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Три организатора группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые выдавали за благотворительные фонды. Привлекая еще трех исполнителей, они создали call-центр, откуда звонили предпринимателям и представителям различных организаций и просили, чтобы они присоединились к денежным сборам.

Злоумышленники уверяли, что собирают на нужды пострадавших от войны детей. Для маскировки противоправной деятельности группировка действительно переводила примерно 5% полученных денег на благотворительность. Однако остальные распределяли между собой.

Организаторов схемы задержаны в порядке ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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