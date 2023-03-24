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Киберполиция разоблачила преступную группу, которая присвоила более 10 млн грн пожертвований для пострадавших от войны детей. ВИДЕО

Организаторы преступной группировки зарегистрировали фиктивные организации, выдаваемые за благотворительные фонды.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Три организатора группировки зарегистрировали фиктивные организации, которые выдавали за благотворительные фонды. Привлекая еще трех исполнителей, они создали call-центр, откуда звонили предпринимателям и представителям различных организаций и просили, чтобы они присоединились к денежным сборам.

Злоумышленники уверяли, что собирают на нужды пострадавших от войны детей. Для маскировки противоправной деятельности группировка действительно переводила примерно 5% полученных денег на благотворительность. Однако остальные распределяли между собой.

Организаторов схемы задержаны в порядке ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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дети (6493) киберпреступление (762) Нацполиция (16468) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+14
А що там по розкраданню гуманітарки на Запоріжжі? А яйка по17грн, баклажки по 8долярів? Чи це не на часі?
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24.03.2023 11:02
+9
Отдайте собранные деньги детям.
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24.03.2023 11:10
+7
Нічого дивного -- нічого св;ятого -- головне гроші .
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24.03.2023 11:01
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Нічого дивного -- нічого св;ятого -- головне гроші .
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24.03.2023 11:01 Ответить
Невже не поділились із кіберполіцією?
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24.03.2023 11:02 Ответить
А що там по розкраданню гуманітарки на Запоріжжі? А яйка по17грн, баклажки по 8долярів? Чи це не на часі?
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24.03.2023 11:02 Ответить
Тобто цих відпустити з миром?
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24.03.2023 11:06 Ответить
Не на часі, бо вони свої, бо вони за ЗЕ. Чесним і патріотом можеш і не бути, але ЗЕлояльним бути мусиш
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24.03.2023 11:07 Ответить
А ти думаєш,то чужі?Чи ти один з них?Ймовірно.
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24.03.2023 11:57 Ответить
Тільки мерзенні кінчені ублюдки можуть красти у дітей та ще під час війни...
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24.03.2023 11:09 Ответить
Отдайте собранные деньги детям.
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24.03.2023 11:10 Ответить
Напомнило,как после 14года,в Киевском метро со всевозможными коробками и справками "работали"похожие волонтеры-толбко через 2года только начали обьявлять,что это злодии...
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24.03.2023 11:43 Ответить
а назви фондів де? чи їх тепер поліція використовуватиме?
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24.03.2023 12:01 Ответить
Пи...ти , послухати чи дихають, та знов пи...ти. Ця наволоч гірши за кацапів.
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24.03.2023 15:11 Ответить
 
 