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17 украинских детей, которых россияне депортировали из Харькова и Херсона, вернулись в Украину. ВИДЕО

Благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть 17 украинских детей домой. Во время оккупации Харьковской и Херсонской областей их депортировали в глубь России и оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на благотворительную организацию Save Ukraine.

"Это дети из Херсонской и Харьковской областей, которые во время оккупации были перемещены дальше вглубь оккупированных территорий или на территорию России. Но после деоккупации россияне отказались организовать возвращение детей, и родители остались с этой проблемой один на один. Сложная логистика, постоянная опасность, линия огня или несколько границ для многих из них превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обращаются за помощью в Save Ukraine", - говорится в сообщении.

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депортация (681) дети (6493)


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Дуже гарна новина...
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24.03.2023 14:11 Ответить
Що? За дітей з суду прилетіло і почали повертати? Не допоможе. Ордер довічний і не відзивається.
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24.03.2023 14:20 Ответить
Уточнення. Зі згоди так називаємих батьків вивезли на "оздоровлення"
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24.03.2023 14:29 Ответить
Бо їхнім батькам сказали, що завтра "нєонацисти" почнуть рівняти з землею їхнє місто (чи село). І вони повірили. Без жодних сумнівів.
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24.03.2023 14:43 Ответить
Як там казав їхній класик? "Меня обманивать нє надо, я сам обманиваться рад"
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24.03.2023 17:13 Ответить
В ліпшому випадку батьки д@більна вата, даруйте на слові
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24.03.2023 14:31 Ответить
Даже если вся эта шумиха вокруг "похищенных детей" - это тупая и лживая пропаганда, необходимо понимать, что эта пропаганда в интересах Украины. Все, что в интересах Украины - работает на нашу победу.
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24.03.2023 16:55 Ответить
Як на мою думку, то ніхто не викрадав цих дітей. Батьки-ватники віддали в кацапію на "літні канікули". Зверніть увагу, всі діти приблизно одного віку. Про яке викрадення може йти мова. От просто потім виникла "маленька неув'язка" як повернутись їм назад, адже кацапів з Харківщини викопали. А так, варто перевірити батьків на колаборацанізм. Ніякими стражданнями батьків тут і не пахло і не пахне. Правда батькам-ватникам проблема повернути своїх чад назад, адже "братишек" не стало, вони здриснули. Нема чого тут робити усякі страждання. У них одне страждання - "братишек нету" на Харківщині.
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26.03.2023 18:32 Ответить
 
 