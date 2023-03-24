17 украинских детей, которых россияне депортировали из Харькова и Херсона, вернулись в Украину. ВИДЕО

Благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть 17 украинских детей домой. Во время оккупации Харьковской и Херсонской областей их депортировали в глубь России и оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на благотворительную организацию Save Ukraine.

"Это дети из Херсонской и Харьковской областей, которые во время оккупации были перемещены дальше вглубь оккупированных территорий или на территорию России. Но после деоккупации россияне отказались организовать возвращение детей, и родители остались с этой проблемой один на один. Сложная логистика, постоянная опасность, линия огня или несколько границ для многих из них превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обращаются за помощью в Save Ukraine", - говорится в сообщении.

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