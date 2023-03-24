Работа боевых медиков на передовой: "Адреналин надо ввести! Качай его! Давай! Живи!". ВIДЕО

Парамедик 3-го механизированного батальона 67-й ОМБр ДУК с позывным Химера вернулась из боевых дежурств в Луганской области и рассказала о работе медиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, условия и обстоятельства, в которых работает медицинский экипаж Химеры, многих может шокировать, но именно такую цену платит Украина в борьбе с российскими оккупантами за свою независимость.

В восьмиминутном интервью Химера рассказывает о буднях ее экипажа - о помощи раненым, спасении, казалось бы, безнадежных и о потерях тех, кому, несмотря на все усилия, так и не удалось помочь.

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