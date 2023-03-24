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Новости Видео Война
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Работа боевых медиков на передовой: "Адреналин надо ввести! Качай его! Давай! Живи!". ВIДЕО

Парамедик 3-го механизированного батальона 67-й ОМБр ДУК с позывным Химера вернулась из боевых дежурств в Луганской области и рассказала о работе медиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, условия и обстоятельства, в которых работает медицинский экипаж Химеры, многих может шокировать, но именно такую цену платит Украина в борьбе с российскими оккупантами за свою независимость.

В восьмиминутном интервью Химера рассказывает о буднях ее экипажа - о помощи раненым, спасении, казалось бы, безнадежных и о потерях тех, кому, несмотря на все усилия, так и не удалось помочь.

Смотрите: Медрота 5-й ОШБ эвакуирует раненых с передовой на Бахмутском направлении: Иногда с поля боя привозят сразу тридцать бойцов. ВИДЕО

медицина (2520) ранение (3384) эвакуация (2072) медицинская помощь (85)


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Дай Боже Вам здоров'я!
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24.03.2023 16:56 Ответить
я им желаю чтоб их сопровождалёа невидимая бронеплита со всех сторон миллиметров так с 900
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24.03.2023 16:57 Ответить
Святі люди!
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24.03.2023 19:11 Ответить
І мені ця думка прийшла. Ангели во плоті.
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24.03.2023 19:39 Ответить
Герої. Не знаю що сказати, ця жінка, ці люди -просто Кращі Люди в світі.
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24.03.2023 22:12 Ответить
 
 