РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6274 посетителя онлайн
Новости Видео
1 632 13

Зеленский наградил министра иностранных дел Литвы Ландсбергиса орденом Ярослава Мудрого. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - написал Зеленский.

Читайте также: Мир может быть устойчив только тогда, когда Путин будет побежден, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Литва (2461) награда (1798) Габриэлюс Ландсбергис (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Жодних нагород не вистачить, аби гідно віддячити Литві за ту величезну підтримку та допомогу, які вона регулярно нам надає.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:14
+4
🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝❤️❤️❤️
показать весь комментарий
24.03.2023 19:15
+2
Теж 3 ступеня, як і Кошовому.
показать весь комментарий
24.03.2023 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодних нагород не вистачить, аби гідно віддячити Литві за ту величезну підтримку та допомогу, які вона регулярно нам надає.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:14 Ответить
🇺🇦🇵🇱🇪🇪🇱🇹🇱🇻🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝❤️❤️❤️
показать весь комментарий
24.03.2023 19:15 Ответить
А потім він таку ж нагороду дасть лисому,або ескортниці якісь,воно ж таке трохи дебільне,не все розуміє
Литві велика подяка
показать весь комментарий
24.03.2023 19:53 Ответить
Дуже добре. Але ж я все таки дуже переймаюсь чи нагородить найвеличніший Подоляка - він вже мабуть заморився писати відосіки, Ермака, який дума за Його Величність і Арахамію який сцить всім у вічі від імені Самого.
Де справедливість?
показать весь комментарий
24.03.2023 19:59 Ответить
Теж 3 ступеня, як і Кошовому.
показать весь комментарий
24.03.2023 20:07 Ответить
Нагородити зе орденом залізноі гирі !
показать весь комментарий
24.03.2023 21:06 Ответить
Внук не мудрый,а тупой....Зря наградили..
показать весь комментарий
25.03.2023 07:43 Ответить
 
 