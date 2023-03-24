Зеленский наградил министра иностранных дел Литвы Ландсбергиса орденом Ярослава Мудрого. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"За особые заслуги вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - написал Зеленский.

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