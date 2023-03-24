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Спасибо всем, кто дает огневой ответ тем, кто является источником террора, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером обратился к украинским.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

Глава государства отметил: "Как и всегда отмечу сегодня наших бойцов, которые за прошедшие сутки дали лучший результат.

Прежде всего в Донецкой области. Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сичь" – спасибо вам, воины, за неизменную точность, за настоящую военную закалку! Морпехи "тридцать пятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам!

Запорожское направление. 44-я артиллерийская бригада имени гетьмана Даниила Апостола – тоже благодарю за меткость!

Хочу отдельно отметить всех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, из которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов – спасенные жизни наших людей.

Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждого, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора.

Спасибо всем, кто приближает украинскую победу! Слава каждому и каждому, кто в бою за Украину!"

Читайте: Синод УПЦ МП после неудачной попытки личной встречи обратился к Зеленскому через интернет

Зеленский Владимир (20365) обращение (748)


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Топ комментарии
+5
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24.03.2023 20:47
+5
Оманські домовленості забороняють так казати
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24.03.2023 20:54
+3
И НИ РАЗУ не назвал роиссю страной агрессором и страной террористом , все ,, его речи ,, усиленно пытаются обойти этих словосочетаний , похоже на то , что в ОПе до сих пор не видят агрессии и терора от паРашников.
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24.03.2023 20:52
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24.03.2023 20:47 Ответить
Покидьки у владі !
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24.03.2023 21:23 Ответить
И НИ РАЗУ не назвал роиссю страной агрессором и страной террористом , все ,, его речи ,, усиленно пытаются обойти этих словосочетаний , похоже на то , что в ОПе до сих пор не видят агрессии и терора от паРашников.
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24.03.2023 20:52 Ответить
Оманські домовленості забороняють так казати
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24.03.2023 20:54 Ответить
Чомусь вогневу відповідь дають без 95 кварталу
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24.03.2023 20:53 Ответить
Дивіцця хто заговорив!(с)
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24.03.2023 20:53 Ответить
Перекеклад з дпломови:
******** - ми вам вдячні...
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24.03.2023 20:59 Ответить
Ти як кропива яку прикладають насильно до рани!
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24.03.2023 21:02 Ответить
довбаний клоун. До речі хто йому тексти пише?
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24.03.2023 21:02 Ответить
Тот хто де-то кое где у нас порой
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24.03.2023 21:48 Ответить
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24.03.2023 21:02 Ответить
Воїнам з передової подяка від преЗЕдента, а тиловим чинушам чергові надбавки та премії.
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24.03.2023 21:15 Ответить
Суцільний дякула.
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24.03.2023 21:22 Ответить
Дякую всім, хто дає вогневу відповідь тим, хто є джерелом терору, - Зеленський.
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так і кажи-той старанє.
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24.03.2023 21:46 Ответить
та заъбав вже, "всі хто", "тим хто".. "есле хто та кое где у нас порой"..
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24.03.2023 21:47 Ответить
Потвора позорная.
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24.03.2023 21:49 Ответить
Особливо цим займається верховна рада
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25.03.2023 00:16 Ответить
 
 