Спасибо всем, кто дает огневой ответ тем, кто является источником террора, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером обратился к украинским.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

Глава государства отметил: "Как и всегда отмечу сегодня наших бойцов, которые за прошедшие сутки дали лучший результат.

Прежде всего в Донецкой области. Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сичь" – спасибо вам, воины, за неизменную точность, за настоящую военную закалку! Морпехи "тридцать пятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам!

Запорожское направление. 44-я артиллерийская бригада имени гетьмана Даниила Апостола – тоже благодарю за меткость!

Хочу отдельно отметить всех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, из которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов – спасенные жизни наших людей.

Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждого, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора.

Спасибо всем, кто приближает украинскую победу! Слава каждому и каждому, кто в бою за Украину!"

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