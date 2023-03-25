Юрий "Карась", повар и воин: Сначала считал, сколько положил, а потом сбился со счета. ВИДЕО

Защитник Украины Юрий (позывной "Карась") рассказал, как во время обстрела бросил кастрюли и взялся за пулемет.

Рассказ Карася опубликовала Президентская бригада, где он служит поваром взвода материального обеспечения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вообще я по образованию повар-универсал и стал во взводе на должность повара. И для себя еще на срочной службе всегда интересовался оружием. И мне эти знания пригодились", - рассказал Юрий.

Однажды утром около пяти часов его позицию начали очень сильно обстреливать.

"Надо было идти помогать, потому что по рации каждые 10 минут передавали "300-й, 300-й, 300-й". И мы с побратимом пошли помогать. Побежал на пулеметную позицию. "Положил" может трех, четырех, не считал. Мне в каску дважды попали…", - говорит Карась.

Он был ранен – осколок лишь чуть-чуть не дошел до позвоночника. Но врачи в Киеве поставили парня на ноги, и он снова вернулся на передовую.

После победы Юрий мечтает иметь семью и открыть свой ресторан или кафе.

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