Юрий "Карась", повар и воин: Сначала считал, сколько положил, а потом сбился со счета. ВИДЕО
Защитник Украины Юрий (позывной "Карась") рассказал, как во время обстрела бросил кастрюли и взялся за пулемет.
Рассказ Карася опубликовала Президентская бригада, где он служит поваром взвода материального обеспечения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вообще я по образованию повар-универсал и стал во взводе на должность повара. И для себя еще на срочной службе всегда интересовался оружием. И мне эти знания пригодились", - рассказал Юрий.
Однажды утром около пяти часов его позицию начали очень сильно обстреливать.
"Надо было идти помогать, потому что по рации каждые 10 минут передавали "300-й, 300-й, 300-й". И мы с побратимом пошли помогать. Побежал на пулеметную позицию. "Положил" может трех, четырех, не считал. Мне в каску дважды попали…", - говорит Карась.
Он был ранен – осколок лишь чуть-чуть не дошел до позвоночника. Но врачи в Киеве поставили парня на ноги, и он снова вернулся на передовую.
После победы Юрий мечтает иметь семью и открыть свой ресторан или кафе.
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Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
"Синок, хочеш питки?"
Для кацапа ця фраза - просто розрив ануса