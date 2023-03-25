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Юрий "Карась", повар и воин: Сначала считал, сколько положил, а потом сбился со счета. ВИДЕО

Защитник Украины Юрий (позывной "Карась") рассказал, как во время обстрела бросил кастрюли и взялся за пулемет.

Рассказ Карася опубликовала Президентская бригада, где он служит поваром взвода материального обеспечения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вообще я по образованию повар-универсал и стал во взводе на должность повара. И для себя еще на срочной службе всегда интересовался оружием. И мне эти знания пригодились", - рассказал Юрий.

Однажды утром около пяти часов его позицию начали очень сильно обстреливать.

"Надо было идти помогать, потому что по рации каждые 10 минут передавали "300-й, 300-й, 300-й". И мы с побратимом пошли помогать. Побежал на пулеметную позицию. "Положил" может трех, четырех, не считал. Мне в каску дважды попали…", - говорит Карась.

Он был ранен – осколок лишь чуть-чуть не дошел до позвоночника. Но врачи в Киеве поставили парня на ноги, и он снова вернулся на передовую.

После победы Юрий мечтает иметь семью и открыть свой ресторан или кафе.

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Автор: 

ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+21
От таких людей кацапи повинні бояться більше всього Бо самі ж розказують що ми людей їмо! А тут - кухар-професіонал!
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
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25.03.2023 09:35
+12
Нагодував непроханих гостей.
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25.03.2023 09:30
+8
Taki prosti, 4esni, nadijni ljudy- tse sil´ Ukrains´koi zemli. 😍
Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
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25.03.2023 09:31
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Нагодував непроханих гостей.
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25.03.2023 09:30 Ответить
Taki prosti, 4esni, nadijni ljudy- tse sil´ Ukrains´koi zemli. 😍
Tse takym, jak zej smilyvyj ukrains´kyj hlopez´, my budemo djakuvaty za peremogu u vijni.
Vovy- na6 zahyst, nadia ta opora.
Povertajtes´ zyvymu ta ************* 🙏
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25.03.2023 09:31 Ответить
Невже так важко встановити українську розкладку?
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25.03.2023 09:36 Ответить
Дійсно. У ******** Windows / MacOS це можна зробити в кілька кліків мишкою. Особисто я давно позбувся кацапської розкладки в налаштуваннях, маю лише 2: Eng, Ukr. Користуюсь ліцензованою українською Win11.
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25.03.2023 09:49 Ответить
А я зберіг розкладку маасковскага нарєчія і використовую її коли цитую їхні висловлювання.
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25.03.2023 09:56 Ответить
Є телефони, на які українську встановити неможливо.
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25.03.2023 10:07 Ответить
От таких людей кацапи повинні бояться більше всього Бо самі ж розказують що ми людей їмо! А тут - кухар-професіонал!
"Братан! Слышал? Хахлы - действительно людоеды! Вон у них пишут в газете - "Жинка сварила чоловика"!"
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25.03.2023 09:35 Ответить
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25.03.2023 09:38 Ответить
Та ще з президентської бригади
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25.03.2023 09:42 Ответить
Матір везе дитину в колясці, дістає пляшечку з сумішшю, питає:
"Синок, хочеш питки?"
Для кацапа ця фраза - просто розрив ануса
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25.03.2023 09:42 Ответить
Воїне, повертайся живим і здоровим. Після перемоги відкривай свій бізнес, як мріяв. У твоїй кав'ярні завжди будуть відвідувачі. Бо це буде честь, попити кавусю у такому знаковому закладі
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25.03.2023 09:44 Ответить
Ото ти - дебіл!!!
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25.03.2023 09:47 Ответить
Та воно геть кінчене. Не знає правил використання літери "ґ", бо ліпить її в кожному слові. І, очевидно, не має м'якого знаку "ь" на розкладці, бо пише на "рюзко-ізичьной", перемикаючись на англійську для всталення літери "і"
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25.03.2023 09:52 Ответить
Свинособака забрела на Цензор... Ненадовго😄
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25.03.2023 09:55 Ответить
..вправив за кораблем тварюку..)))
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25.03.2023 10:44 Ответить
, ruski ******* , zaberi svaiu mamku s trassi !
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25.03.2023 11:02 Ответить
дякую за чудове інтерв"ю з цим справжнім Воїном, було б добре, щоб реквізити теж були для допомоги, щоб міг допомогти хоч яким внеском кожний охочий - і щоб такі люди теж відчували вдячність. Велика вдячність усім Українським Захисникам!
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25.03.2023 10:02 Ответить
Бережи Господь тебе Юрію, та твоїх побратимів
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25.03.2023 10:26 Ответить
молодчага)) щасти!!!
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25.03.2023 10:41 Ответить
 
 