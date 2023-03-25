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Новости Видео Война
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СБУ - мощная часть нашей большой армии. Ваши военные операции уже стали легендарными, - Залужный. ВИДЕО

Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя побратимов с годовщиной создания Службы, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие боевые побратимы! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными Силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и даже военные операции, которые вы проводите – уже стали легендарными", – отмечает Залужный.

По его словам, Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.

"Благодаря вам - российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели - получают по заслугам. Безопасность государства - это безопасность всего народа. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе - к победе", - резюмирует главнокомандующий.

Автор: 

СБУ (19901) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+9
Сподіваюся Залужному не легко даються такі пости, знаючи правду, і реальний стан речей в СБУ......
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25.03.2023 10:49
+8
Так, так. Особливо легендарним виявився запуск московського війська з Криму на материкову частину України із захопленням Херсона і частини Запорізької областей. Через найбільш укріплену лінію оборони! Майже без єдиного пострілу!!
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
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25.03.2023 10:55
+5
а баканов-ьільша частина? чи як?
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25.03.2023 10:48
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В переносному значенні легенда - вигадана чи прикрашена розповідь
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25.03.2023 10:48 Ответить
а баканов-ьільша частина? чи як?
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25.03.2023 10:48 Ответить
Сподіваюся Залужному не легко даються такі пости, знаючи правду, і реальний стан речей в СБУ......
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25.03.2023 10:49 Ответить
Залужному не вперше.Відмазував зеленського,мародера рєзнікова,підтримав закон про посилення покарання військовослужбовців.
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25.03.2023 18:17 Ответить
якщо ти не вояк ссо то на біса тобі глушник?

і взагалі - з тих відео, що викладують про бої наші та вороги зі зброї треба все нахрін познімати, залишити лише ліхтар та коліматор.
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25.03.2023 10:52 Ответить
Так, так. Особливо легендарним виявився запуск московського війська з Криму на материкову частину України із захопленням Херсона і частини Запорізької областей. Через найбільш укріплену лінію оборони! Майже без єдиного пострілу!!
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
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25.03.2023 10:55 Ответить
К сожалению, легендарными стали СБУшники Ходаковский, батальон "Восток" и Пасичник, президент ЛНР. Крымское, Донецкое, Луганское, Херсонское СБУ... Зашли бы орки в Киев, сколько бы осталось СБУшников и стало ФСБешников?
П.С. Кто расстреливал наших ГРУшников? Или Киреева... Ну допустим, хрена он был разведчиком.... Денис Киреев, по словам Буданова, являлся штатным сотрудником ГУР. В марте его фактически казнили в машине СБУ вне суда и следствия.
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25.03.2023 10:59 Ответить
По ходу наша легенда - Ванєчка Бакланов разом із бригадним генералом Андрюшою Наумівим святкують у Сербії - шашлики шмалять, як заповів Великий Зе.
Бо щось нашого молодого генія контррозвідки на телемарахвоні давно не видно...
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25.03.2023 11:15 Ответить
Була інфа, що лєйтєнант сидить під домашнім арештом.
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25.03.2023 11:37 Ответить
сразу видно - Залужный - это человек государственного масштаба... хотя бы ухилянт не позорил сегодня СБУ...
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25.03.2023 11:18 Ответить
Мосьё Залужный, не хочется вас огорчать, но абсолютно всей стране известно, что основная задача СБУ - набивать себе карманы за счет граждан нашей страны ( они разные, эти граждане - честные и не очень. Но! СБУшники мечтают обокрасть их всех). В подавляющем большинстве (не все!) - это негодяи
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25.03.2023 11:24 Ответить
Зі святом СБУ!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.03.2023 11:57 Ответить
От коли СБУ арештує єрмака з татаровим і всіх топ-колаборантів, отоді повірю.

(а то ловлять бабу Зіну, яка топить за рашку в фейсбуках)
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25.03.2023 11:58 Ответить
Де Баканов???!!!

Всесильна СБУ знає? А хто Чонгар розмінував в курсі? А хто оборонзамовлення 2 роки саботував?

Чи це до безпеки України не відноситься?
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25.03.2023 12:21 Ответить
 
 