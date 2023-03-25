СБУ - мощная часть нашей большой армии. Ваши военные операции уже стали легендарными, - Залужный. ВИДЕО

Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя побратимов с годовщиной создания Службы, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие боевые побратимы! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными Силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и даже военные операции, которые вы проводите – уже стали легендарными", – отмечает Залужный.

По его словам, Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.

"Благодаря вам - российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели - получают по заслугам. Безопасность государства - это безопасность всего народа. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе - к победе", - резюмирует главнокомандующий.