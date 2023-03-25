СБУ - мощная часть нашей большой армии. Ваши военные операции уже стали легендарными, - Залужный. ВИДЕО
Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя побратимов с годовщиной создания Службы, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие боевые побратимы! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными Силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и даже военные операции, которые вы проводите – уже стали легендарными", – отмечает Залужный.
По его словам, Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, защищающей национальную государственность.
"Благодаря вам - российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели - получают по заслугам. Безопасность государства - это безопасность всего народа. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе - к победе", - резюмирует главнокомандующий.
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і взагалі - з тих відео, що викладують про бої наші та вороги зі зброї треба все нахрін познімати, залишити лише ліхтар та коліматор.
Що,що? А-а-а, "не знали і не сподівалися"...
П.С. Кто расстреливал наших ГРУшников? Или Киреева... Ну допустим, хрена он был разведчиком.... Денис Киреев, по словам Буданова, являлся штатным сотрудником ГУР. В марте его фактически казнили в машине СБУ вне суда и следствия.
Бо щось нашого молодого генія контррозвідки на телемарахвоні давно не видно...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
(а то ловлять бабу Зіну, яка топить за рашку в фейсбуках)
Всесильна СБУ знає? А хто Чонгар розмінував в курсі? А хто оборонзамовлення 2 роки саботував?
Чи це до безпеки України не відноситься?