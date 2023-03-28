Российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, если мир будет более быстрым и решительным, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 398-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Вернулся с нашей Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников. Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянны. Но жизнь, наши люди сильнее любых страхов. Возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь.
Имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, который своим сопротивлением помог спасти восточную и центральную Украину. Поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от окупантов. Провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины.
Особый разговор с главой Пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, воюющих на передовой вместе со всеми Силами обороны.
Кстати, хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, результативно уничтожающих врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях. Благодарю вас, ребята! Благодарю отдельно минометные расчеты и аэроразведку наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины! Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня навестил, имел честь пообщаться, поддержать", - рассказал Зеленский.
"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но все равно честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет более быстрым, если мир будет более решительным.
Разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально... Реально! Каждый день получая результат для свободы. Каждый день получая результат для мира. Каждый день принуждая Россию к потерям", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Х#ло готувалося, а зелена гниль робила розведення військ і розмінування!
От у зебіла як немає аргумента, так від разу дурепа... Напиши ще про ліпєцку фабрику, і про півваретика.
А зараз контролю зеленого парламенту х#лом немає - Південь окупований теж через Мінськ? Рашисти до Запорізької АЕС за день дійшли теж через Мінськ? Бітум з рашки-білорашки для великого крадівництва теж Мінськ винний?
Мінськ ніхто не виконував. Повторюю, Мінськ був потрібен щоб виграти час.
Так а що заважало Україні готуватись, а не скакати по фонтанам і закатували гроші в асфальт.
3 2014 до 2019 українська армія укріплювалась, розроблювалось нове озброєння, форма, харчування військових.
Про звинувачення в не виконанні міських взагалі - треш (арєстовщина), ще скажи, що путлєр напав тому, що Україна закріпила в конституції рух до НАТО. А путлєр дуже цього не хотів, тому і мусив напасти.
Бутусов сам добряче розганяв зраду за часів минулої влади... Але дійсно любителів зелених шмарків тут поменшало.... Але не сумуй, в телеграмі вашого брата, зомбованого марафаном пздєжа вистачає.
Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
Ти ж війну вже закінчив. Нє?
І хто тепер на вживається на війні?