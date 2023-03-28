Российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, если мир будет более быстрым и решительным, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 398-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся с нашей Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников. Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянны. Но жизнь, наши люди сильнее любых страхов. Возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь.

Имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, который своим сопротивлением помог спасти восточную и центральную Украину. Поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от окупантов. Провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины.

Особый разговор с главой Пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, воюющих на передовой вместе со всеми Силами обороны.

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Кстати, хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, результативно уничтожающих врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях. Благодарю вас, ребята! Благодарю отдельно минометные расчеты и аэроразведку наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины! Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня навестил, имел честь пообщаться, поддержать", - рассказал Зеленский.

"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но все равно честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет более быстрым, если мир будет более решительным.

Разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально... Реально! Каждый день получая результат для свободы. Каждый день получая результат для мира. Каждый день принуждая Россию к потерям", - подчеркнул президент.

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