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Новости Видео Война
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Российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, если мир будет более быстрым и решительным, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 398-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся с нашей Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников. Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянны. Но жизнь, наши люди сильнее любых страхов. Возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь.

Имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, который своим сопротивлением помог спасти восточную и центральную Украину. Поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от окупантов. Провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины.

Особый разговор с главой Пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, воюющих на передовой вместе со всеми Силами обороны.

Смотрите также: Зеленский посетил границу с РФ в Сумской области. ФОТО

Кстати, хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, результативно уничтожающих врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях. Благодарю вас, ребята! Благодарю отдельно минометные расчеты и аэроразведку наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины! Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня навестил, имел честь пообщаться, поддержать", - рассказал Зеленский.

"Я хочу сегодня поблагодарить каждого и каждую, кто по зову своего сердца в разных странах, на разных площадках, разными словами, но все равно честно и сильно напоминает миру, что российская агрессия может закончиться значительно быстрее, чем об этом иногда говорят. Быстрее, если мир будет более быстрым, если мир будет более решительным.

Разрушенные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами – все это достаточные причины, чтобы давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценностях мира реально... Реально! Каждый день получая результат для свободы. Каждый день получая результат для мира. Каждый день принуждая Россию к потерям", - подчеркнул президент.

Смотрите также: Враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам от 2014 года, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+26
Российской агрессии не было бы, если бы не один миротворец и любитель посмотреть в глаза и стереть границы в голове.
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28.03.2023 22:29
+26
А Зеленский говорил что не было бы, что война - она в головах и в войне виноват Порошенко, зарабатывающий на войне, а не *****. Что русские миролюбивые и никогда не допустят войны. Т.е. Зеля вам врал?

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28.03.2023 22:34
+21
как шашлыки на первое мая...?
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28.03.2023 22:34
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Российской агрессии не было бы, если бы не один миротворец и любитель посмотреть в глаза и стереть границы в голове.
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28.03.2023 22:29 Ответить
Була б у будь-якому випадку.
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28.03.2023 22:30 Ответить
как шашлыки на первое мая...?
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28.03.2023 22:34 Ответить
а асфальт?
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28.03.2023 22:43 Ответить
в три слоя или в три раза дороже...?
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28.03.2023 22:46 Ответить
А Зеленский говорил что не было бы, что война - она в головах и в войне виноват Порошенко, зарабатывающий на войне, а не *****. Что русские миролюбивые и никогда не допустят войны. Т.е. Зеля вам врал?

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28.03.2023 22:34 Ответить
Думай сам, якщо є чим.
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28.03.2023 22:37 Ответить
Судя по твоим словам - тебе это точно не грозит, нечем.
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28.03.2023 22:38 Ответить
Ти вже не перший раз тут показуєш, що здатен лише на тупі висери. Та ще й постійно в неадекваті. Зловживаєш?
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28.03.2023 22:40 Ответить
Та ты шо? Не меряй всех по себе, тупое. Так твой любимый Зе тебе врал, когда говорил что войны не будет, или нет? Как шашлычки, наелся вдосталь? А ***** уже напал?
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28.03.2023 22:45 Ответить
Скільки бояри вже накотив?
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28.03.2023 22:46 Ответить
Нахрен мне твоя бояра, алкаш? Это и все, на что ты способен?
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28.03.2023 22:47 Ответить
Бояра вже не потрібна? Вже не вставляє? На важких вже сидиш? Зрозуміло...
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28.03.2023 22:49 Ответить
Что, алкаш,. обосрался ? Нечего теперь сказать, дебил?
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28.03.2023 22:52 Ответить
Вже сказав. А розжовувати упоротому ідіоту, та ще й під наркотою, чому війна була б в будь-якому разі, незалежно від того, хто президент, сенсу нема. Все одно осмислити інформацію в нього вже нічим. Деградував...
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28.03.2023 22:55 Ответить
Т.е. ты сейчас говоришь что твой любимый Зеленский получается брехун? За что же ты так на него?
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28.03.2023 23:05 Ответить
та конечно. была б -когда к ней так готовились зэ-иуды
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29.03.2023 01:54 Ответить
Так а чого ж не було, поки зюзік не прийшов?
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29.03.2023 06:26 Ответить
Так х#ло тепер має і воду, і сухопутний коридор.... Дякуючи найвеличнішому сталовояйцевому боневтіку! Ще й атомну станицію на додаток.
Х#ло готувалося, а зелена гниль робила розведення військ і розмінування!
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29.03.2023 08:27 Ответить
Повторюю питання - ти читав цей Мінськ? Що не так з Мінськом?
От у зебіла як немає аргумента, так від разу дурепа... Напиши ще про ліпєцку фабрику, і про півваретика.
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29.03.2023 08:45 Ответить
І так, Мінськ-2 я читав. Це повний контроль куйлом Донбасу та, навіть, українського парламенту через донецьких і луганських представників. Про Крим там навіть не згадали, він за замовчуванням залишався за куйлом.
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29.03.2023 08:47 Ответить
Яким чином контроль? Вибори лише після того як Україна вийде на свої кордони.
А зараз контролю зеленого парламенту х#лом немає - Південь окупований теж через Мінськ? Рашисти до Запорізької АЕС за день дійшли теж через Мінськ? Бітум з рашки-білорашки для великого крадівництва теж Мінськ винний?
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29.03.2023 08:56 Ответить
Вихід на кордони ПІСЛЯ виборів ( пункт 9 ). Ти вступаєш в спір, навіть не прочитавши угоди. Для чого?
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29.03.2023 12:58 Ответить
Так а вибори відбулись? (за умови виконання пункту 11) він був виконаний?
Мінськ ніхто не виконував. Повторюю, Мінськ був потрібен щоб виграти час.
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29.03.2023 13:10 Ответить
Кому? Кацапи так, час завдяки мінську виграли. Підготувались до санкцій, почали масовий випуск Кинжалів, Калібрів та іншого, підготуватись до війни. Та ще й отримали можливість виправдати агресію, звинувативши Україну в невиконанні мінських.
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29.03.2023 13:28 Ответить
Прочитала твій коментар, але мабуть адмін видалив.
Так а що заважало Україні готуватись, а не скакати по фонтанам і закатували гроші в асфальт.
3 2014 до 2019 українська армія укріплювалась, розроблювалось нове озброєння, форма, харчування військових.
Про звинувачення в не виконанні міських взагалі - треш (арєстовщина), ще скажи, що путлєр напав тому, що Україна закріпила в конституції рух до НАТО. А путлєр дуже цього не хотів, тому і мусив напасти.
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29.03.2023 13:33 Ответить
Ти, певно, пишеш якісь дурниці, бо адмін видаляє коментарі і я не встигаю їх прочитати.
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29.03.2023 09:27 Ответить
Може треба писати без вживання образ. І не розганяти кремлівські методички?
Бутусов сам добряче розганяв зраду за часів минулої влади... Але дійсно любителів зелених шмарків тут поменшало.... Але не сумуй, в телеграмі вашого брата, зомбованого марафаном пздєжа вистачає.
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29.03.2023 09:40 Ответить
Ти дійсно не розумієш чому? Бо існує тільки два вектори руху країни: Європа і рашка, чи мийдемо до демократії, чи до рускаго міра. А Порошенко і зе, це просто уособлення на даний час, оскільки стали президентами в цей історичний період. А ця влада не проєвропейська, як вона не намагається це приховати. І до речі про просраний південь і Енергодар ніхто крім зебілів не забуде.
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29.03.2023 12:07 Ответить
Для Федора про "мінськ 3". Ви замість того, щоб підтримувати пропаганду кацапні уважно прочитайте протоколи "мінськ 1" і "мінськ 2", як їх назвали. Про "мінськ 3" вже писали багато разів, що їх підписав єлдак в Парижі. Чули про формулу штайнмайєра? Так якраз це і є "мінськ 3". А "мінськ 4" були в Омані, після чого активно відводилися наші війська із займаних, вигідних і облаштованих позицій. Потім була заборона стріляти і навіть вводили штрафи, а ворог спокійно займава "сіру зону". При "мінських" вся Українпа відпочивала на найкращих курортах світу, росла економіка і зарплати, а військові кожного дня рухалися вперед, відвойовуючи метри, десятки метрів території. А при "оманських" всі сидять по підвалах разом з коиами, а більше 6 мільйонів втекли за кордон і я так розумію, що більша половина з них вже ніколи не повернуться. Розбита вся економіка, всі міста і села, які будували ще наші прапрадіди. При 5-му Президенті розроблялися і дороблялися ракетні комплекси "Нептун""Грім 2",сапсан", "вільха М", "верба", "Стугна", САУ "Богдана", ППО ПРО СД-300 і "Кільчень", які 6-й президент заморозив, а всі гроші і в тому числі оборонні закатав в асфальт. Якби був Президент Попрошенко і його оточення робили ці ракетні комплекси, про які я написав(можливо були б ще і інші), то кацап точно міг би не напасти. Але дивлячись, як "зелене" стадо бігає по фронтанах, організовує дискотеки в Оманах і Буковелях, руйнуючи оборону, садячи на кічу найкращих генералів і директорів заводів, які працювали на оборону, то чому б не напасти? Кращого випадку і годі чекати.
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29.03.2023 08:49 Ответить
Блін, навіть коли читаю текст, у вухах лунає гнусава озвучка..
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28.03.2023 22:33 Ответить
іменно що читає,жодних емоцій чи інтонацій,відтаторив буденно,для галочки.
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28.03.2023 23:56 Ответить
Ось не люблю я нашого Президента. І не подобався він мені з моменту його появи на політичній арені. Але слова, які йому написали сьогодні розумні люди, а він зачитав, мені сподобались. Дійсно, світ має бути більш швидчим і більш рішучим.
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28.03.2023 22:34 Ответить
Я его не поддерживаю. Терплю. Нарід вибирав, мать його туди й сюди.
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28.03.2023 23:50 Ответить
Я згоден. Наразі дійсний керманич України є її ситуативним другом. Може й дивно звучить, але так є насправді. Не було б війни, не було б цього "друга ". Війна затримала зріючі дійства по зміні керівництва країною, а дійсний Президент отримав тимчасову індульгенцію. Якось так.
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29.03.2023 00:06 Ответить
І він був би набагато швидшим і рішучішим, якби не влада кремлівських щурів в Україні.
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29.03.2023 12:10 Ответить
18.02.2020, 14:10
Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

Ти ж війну вже закінчив. Нє?
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28.03.2023 22:39 Ответить
Війна могла б закінчитися значно швидше, якби Нєлох готувався до війни іповиганяв Єрмака, Арахамію, Коломойського та інших.
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28.03.2023 22:43 Ответить
ЗЕ, тебе бы молчать побольше, после всего того что ты натворил в 2019-2022 году. Уже когда западные авиакомпании решили не совершать полеты в Украину, из-за угрозы войны, надо было срочно работать над обороной. А твоя шайка воров решила иначе.....
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28.03.2023 22:47 Ответить
зелений підоре, кацапська агресія могла б закінчитися значно раніше (і з меншими втратами!!), якби ти з твоїм дєрьмаком не роззброювали наше військо, якби ти не припинив ракетні програми, якби ти, ниций тупий ублюдок, закупив би бодай один снаряд, якби ти, зелена мерзото, не брав на себе зобов'язання по капітуляціїї перед кацапи в омані, якби... якби твій батечко в один трагічний день (чи ніч) надягнув гандон, то багато б людей зараз би жили...
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28.03.2023 22:48 Ответить
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28.03.2023 22:48 Ответить
Чего он хочет от світа?
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28.03.2023 22:50 Ответить
Мда, інтерв'ю Хижака визиває більше поваги чим гундос цього. Тим паче,що Хижак на сьогодні лунає по усьому світу,як Герой, а цього запам'ятають,як .....чи і не запам'ятають
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28.03.2023 23:03 Ответить
Запам'ятають..з його подачі стільки горя на наші голови..
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28.03.2023 23:25 Ответить
Так, он ми щойно побачили який він швидкий та рішучий, он як швидко і рішуче на олімпіаду рашистів повернув. Ох довго нам цю скалу довбати.
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28.03.2023 23:15 Ответить
Быстро и решительно развести войска и все разминировать. Очистить от войск Украины Крымский коридор и Гостомель. Быстро и решительно стать гауляйтером при царе Путине. Заподозрить, что Кадырка не в курсе планов и будет возить Бубочку по ярмаркам Раисси в железной клетке. Быстро и решительно стать патриотом и чегеварой.
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28.03.2023 23:35 Ответить
Вони б діяли "Швидко й рішуче" але тоді вони не зможуть будувати дороги ..... та й паніка може початися.... ну ти знаєш Володимир Зеленський як воно буває...
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29.03.2023 00:01 Ответить
кацапи з карофельними лушпайками підуть у наступ!
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29.03.2023 00:41 Ответить
буба бронік!
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29.03.2023 00:43 Ответить
Эго движет к быстрой победе одно,чтоб успеть стать героем в глазах западного мира)получить медалей больше чем гагарин)и гарантировать еще один срок для себя и ярмака,думаю по-большому на другое он положил болт,а быстрое наступление принесет не малые потери.По моему уже вляпались то луче дело довести до конца не спеша с малыми потерями.Чтоб праздник был праздником а не днем скорби
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29.03.2023 02:21 Ответить
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29.03.2023 04:55 Ответить
"Російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим", я тут не зрозумів, що мав на увазі Президент? Він закликає весь світ класти асфальт і готуватися на шашликів? Чи він мав на увазі заморозити всі ракетні програми і відвести війська своїх країн подали від кордонів?
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29.03.2023 07:46 Ответить
Да як би не вибрали придурка і війни не було б.А якщо Ермака и Зелю нахер під сраку,раха втратить всю агентуру свою
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29.03.2023 08:23 Ответить
Ще швидше закінчиться, якщо буде суд над Бакановим, Коломойського з Фірташем видадуть у США та проведуть дератизацію від московських щурів у Офісі президента та у владі
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29.03.2023 08:35 Ответить
мені гидко дивитись на те ,що Захід нам щось винен після золотих яєць і яблук , гумдопомоги вагонами, шашликів і нашої кращої розвідки, чонгару. Володя перестань це ти боржник України до кінця життя.
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29.03.2023 08:40 Ответить
Ку.ва, що це за набір слів: Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи?
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29.03.2023 10:24 Ответить
Хто з зелебобів зможе відповісти - ось ці вечірні відосики_гундосики це піар на крові чи ще ні?
І хто тепер на вживається на війні?
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29.03.2023 12:26 Ответить
російської агресії не було б якби ми у 19р не втворили чухні
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29.03.2023 14:37 Ответить
 
 