Украинские воины из дрона уничтожили российский танк, сбросив гранату в открытый люк. ВИДЕО
Украинские военные с дрона сбросили гранату в открытый люк российского танка. Вражеский танк сгорел дотла.
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Вт, 28/03/2023 - 11:22
https://crime-ua.com/node/30566
ГУР МО заявило, что броневики захватчиков просто превысили скорость.
Ай маладца!
Ахмат сила, Чечня круто!