Пограничники с помощью дрона корректируют работу артиллерии ВСУ на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские пограничники с помощью дрона скорректировали удар артиллеристов и помогли уничтожить группу вражеских пехотинцев на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись совместной боевой работы украинских подразделений опубликована в соцсетях.
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И в воздух чепчики бросали..(с)
і їбется же як то...