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Пограничники с помощью дрона корректируют работу артиллерии ВСУ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские пограничники с помощью дрона скорректировали удар артиллеристов и помогли уничтожить группу вражеских пехотинцев на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись совместной боевой работы украинских подразделений опубликована в соцсетях.

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Госпогранслужба (6431) Лиман (318) артиллерия (635)


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