Как уничтожили Ка-52 ракетами "Стугна" в 2022-м: Полное видео работы десантников 95-й бригады

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады 5 апреля 2022 года уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства "Скиф/Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее в сети была опубликована более короткая видеозапись.

Однако на днях в Telegram обнародовали полное видео успешных атак украинских защитников.

"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", - говорится в комментарии к публикации.

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