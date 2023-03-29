Как уничтожили Ка-52 ракетами "Стугна" в 2022-м: Полное видео работы десантников 95-й бригады
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады 5 апреля 2022 года уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства "Скиф/Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее в сети была опубликована более короткая видеозапись.
Однако на днях в Telegram обнародовали полное видео успешных атак украинских защитников.
"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", - говорится в комментарии к публикации.
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На сколько вы оцениваете действия украинской армии
По десятибальной системе?
На 12 - ответил Пентагон
Ви так не вважаєте,"шановний"???
Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади Джерело:
Тебя кто-то пытался обмануть?
Десантники 95-ї бригади знищили з ПТРК "Стугна-П" два ворожі вертольоти Ка-52