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Как уничтожили Ка-52 ракетами "Стугна" в 2022-м: Полное видео работы десантников 95-й бригады

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады 5 апреля 2022 года уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства "Скиф/Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее в сети была опубликована более короткая видеозапись.

Однако на днях в Telegram обнародовали полное видео успешных атак украинских защитников.

"95-я ДШВ отработала по установке "Скиф" 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души", - говорится в комментарии к публикации.

Смотрите: Уничтожение российского вертолета Ка-52. ВИДЕО

уничтожение (6923) вертолёт (1105) Стугна (79) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+66
що там казали кацапи, що "ка-52 - то літаючий танк"? українські хлопці сприйняли це буквально
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29.03.2023 15:27
+64
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29.03.2023 15:26
+59
Алігатори не літають - сказав оператор ПТРК.
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29.03.2023 15:29
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Бінго!!! І бінго 2 ))
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29.03.2023 15:24 Ответить
КРАСАВЧИКИ 👍✊‼️🍀🍀🍀
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29.03.2023 16:17 Ответить
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29.03.2023 15:26 Ответить
Кросивое.
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29.03.2023 15:48 Ответить
раскинулось поле широко
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29.03.2023 16:32 Ответить
"Правільний" кацап.
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29.03.2023 16:41 Ответить
що там казали кацапи, що "ка-52 - то літаючий танк"? українські хлопці сприйняли це буквально
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29.03.2023 15:27 Ответить
КА-52 то не танк,а літаюча х.ня Зависает и как мишень в тире висит чтоб отстреляться самому..Удивляюсь что их пачками не сбивают с ПТРК.Сегодняшнее видео-тому доказательство
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29.03.2023 15:35 Ответить
Колись слухав пояснення спеціаліста по цій вундевафлі. Сильна вібрація при стрільбі, тому він вимушений "зависати", щоб поцілити. А не збивають пачками, на мою думку, тому що вони знають дальність пострілу ПЗРК і тримають дистанцію. Довелось бачити, так би мовити, дуель, коли два кацапських мі8, хвилин 20 висіли в небі за 3-4 км і пускали нурси, а наші тероборонівці пустили іглу. В результаті ніхто нікого не поцілив. В стугни дальність більша.
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29.03.2023 15:57 Ответить
ну да, зависает, чтобы лазером подсветить свою цель. Сам Бог велел при этом по нему в******, чтобы не успел поразить свою цель. В обоих случаях экипаж не катапультировался, что есть очень приятно
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29.03.2023 21:28 Ответить
👌👌👌
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29.03.2023 15:27 Ответить
Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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29.03.2023 15:28 Ответить
дуже приємне видовище
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29.03.2023 15:28 Ответить
Алігатори не літають - сказав оператор ПТРК.
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29.03.2023 15:29 Ответить
Хтось мені вже казав що то скоріше гвинтокрили.
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29.03.2023 15:29 Ответить
Гімнокрил. Москальня.
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29.03.2023 15:31 Ответить
Або гелікоптери
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29.03.2023 15:32 Ответить
Пентагон спросили
На сколько вы оцениваете действия украинской армии
По десятибальной системе?
На 12 - ответил Пентагон
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29.03.2023 15:33 Ответить
Стугні ще проц АІ простий приліпити щоб тримала ціль візуально, є досить швидкі алгоритми ... краще б був чим натівські аналоги
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29.03.2023 15:38 Ответить
Дуплет )) Слава ЗСУ!
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29.03.2023 15:40 Ответить
Не знаю стосовно першого відео, а друге це взагалі тогорічне. Я так розумію, медальки підуть по другому колу.
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29.03.2023 15:44 Ответить
перше відео - 1 травня 22го, друге відео - 5 квітня 22го. Це просто конствтвція досягнень 95-ї бригади. Це не представлення до нагороди
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29.03.2023 15:52 Ответить
поддерживаю
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29.03.2023 16:13 Ответить
Іди по медальки і 100к. Тебе ніхто не тримає. Як же це огидно, рахувати чужі досягнення. Це голіме плядство.
Ви так не вважаєте,"шановний"???
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29.03.2023 16:47 Ответить
Так йди, чого сидиш в інтернеті і даєш поради кому що робити?
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29.03.2023 17:05 Ответить
А статтю почитати. Там так і пише 2022 рік.
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29.03.2023 21:31 Ответить
Статтю вже відредагували. Спочатку там не було ніяких дат.
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29.03.2023 22:01 Ответить
Ух красені! Молодці 95ка!
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29.03.2023 15:49 Ответить
Зробили пілотам сюрприз.
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29.03.2023 23:12 Ответить
Відео річної давності. Для чого це публікувати? https://www.youtube.com/watch?v=0abXZxKCuTk&ab_channel=MILITARIST (1) Момент Уничтожения Вертолета К 52. АЛИГАТОР .ПТРК СТУГНА.WAR UKRAINE. - YouTube
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29.03.2023 15:49 Ответить
Второй ми28. Но тоже супер цель
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29.03.2023 15:50 Ответить
У мі один несучий гвинт, соосна схема двох несучих гвинтів у Камова
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29.03.2023 15:54 Ответить
Мінус дві гравіцапи, які звикли в Сирії до безкарності. Катапультування військових злочинців не замічено, утилізація "все включено".
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29.03.2023 15:50 Ответить
Правильніше пєпєлаци ))
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30.03.2023 08:56 Ответить
Цеж було вже. Навіщо ви показуєте те що було?
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29.03.2023 15:58 Ответить
Видать нового ничего нет показать . Ну или видеоподтверждения сбития нету вот и взяли прошлогоднее видео
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29.03.2023 16:55 Ответить
Для особо одаренных -
Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади Джерело:

Тебя кто-то пытался обмануть?
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29.03.2023 18:40 Ответить
R-E-S-P-E-C-T.
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29.03.2023 16:00 Ответить
АналоГовнетів тепер точно нема. І головне - ніяких шансів вижити проклятим оркам.
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29.03.2023 16:09 Ответить
Стугнонька
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29.03.2023 16:27 Ответить
краще так було писати

Десантники 95-ї бригади знищили з ПТРК "Стугна-П" два ворожі вертольоти Ка-52
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29.03.2023 16:28 Ответить
В НАТО до такого не додумаються. Нема такої інструкції.
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29.03.2023 16:37 Ответить
Назвался танком - получи в бочину.
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29.03.2023 16:57 Ответить
ну что сказать, просто красавцы
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29.03.2023 17:20 Ответить
Це відео річної давності. Навіщо його публікувати ?
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29.03.2023 17:20 Ответить
Просто боги!
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29.03.2023 17:39 Ответить
Честь и слава вам, героические украинские воины, вы самые лучшие в мире и это правда!
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29.03.2023 20:01 Ответить
Через год ещё раз можно показать
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29.03.2023 21:33 Ответить
 
 