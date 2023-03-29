Волонтер Фецица просит помочь купить 4 дрона DJI Mavic 3 для бойцов ВСУ в Бахмуте и Авдеевке. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица просит помощи, чтобы закупить для бойцов ВСУ, которые находятся в городе Бахмуте и Авдеевке, 4 дрона DJI Mavic 3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стоимость одного дрона – 100 тысяч гривен.

Напоминаем, что наши защитники используют дроны для корректировки артиллерии, наблюдения и уничтожения вражеской пехоты или техники как на этом видео.

Кто желает помочь украинским воинам, средства можно перебросить по этим счетам:

💰5168 7456 0720 0711

Фецица Кристина

💰 БО БФ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БОЙЦАМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

Благотворительная помощь.