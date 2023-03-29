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Волонтер Фецица просит помочь купить 4 дрона DJI Mavic 3 для бойцов ВСУ в Бахмуте и Авдеевке. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица просит помощи, чтобы закупить для бойцов ВСУ, которые находятся в городе Бахмуте и Авдеевке, 4 дрона DJI Mavic 3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стоимость одного дрона – 100 тысяч гривен.

Напоминаем, что наши защитники используют дроны для корректировки артиллерии, наблюдения и уничтожения вражеской пехоты или техники как на этом видео.

Кто желает помочь украинским воинам, средства можно перебросить по этим счетам:

💰5168 7456 0720 0711
Фецица Кристина

💰 БО БФ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БОЙЦАМ АТО/ООС
44686224

UA213052990000026002033301216

Благотворительная помощь.

Автор: 

беспилотник (3595) волонтеры (2634) дроны (3917)


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Топ комментарии
+4
+++
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29.03.2023 17:44
+3
тю.. так там вже три роти армії безпілотників готові....подзвоніть тому мністру в якого жінка з російським громадянством..
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29.03.2023 17:55
+3
Велика пошана всім волонтерам, думаю що ФОПи з МО, що купували яйця можуть профінансувати цю ініціативу взагалі без напруги.
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29.03.2023 18:58
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Ти новину бачив,ідіот?
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29.03.2023 17:43 Ответить
+++
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29.03.2023 17:44 Ответить
тю.. так там вже три роти армії безпілотників готові....подзвоніть тому мністру в якого жінка з російським громадянством..
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29.03.2023 17:55 Ответить
яйцекрут міністер сказав - весільна гуйня, не треба і хруснув яблуком...
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29.03.2023 18:05 Ответить
мда... собирать дроны это вам не яйца в тридорога продавать
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29.03.2023 18:39 Ответить
Велика пошана всім волонтерам, думаю що ФОПи з МО, що купували яйця можуть профінансувати цю ініціативу взагалі без напруги.
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29.03.2023 18:58 Ответить
це пряма робота міністерства оборони, але там, схоже, ділєтанти і аферисти. їм не до дронів.
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29.03.2023 19:22 Ответить
Я теж вкотре дуже прошу допогти дроном https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua 72-ій бригаді .
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29.03.2023 19:55 Ответить
Волонтер Феціца,дайте эти реквизиты пану Резникову ,можно ещё Ермаку послать, Татарову,они обязательно Вам помогут - это стопудовая информация!!!
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29.03.2023 20:15 Ответить
я розумію що дрони це розхідник, але їх стільки надано вже, що можна солити.
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29.03.2023 21:08 Ответить
Скажіть, де вони, нам дуже не вистачає...
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30.03.2023 10:23 Ответить
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30.03.2023 14:45 Ответить
 
 