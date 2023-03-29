Волонтер Фецица просит помочь купить 4 дрона DJI Mavic 3 для бойцов ВСУ в Бахмуте и Авдеевке. ВИДЕО
Волонтер Кристина Фецица просит помощи, чтобы закупить для бойцов ВСУ, которые находятся в городе Бахмуте и Авдеевке, 4 дрона DJI Mavic 3.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стоимость одного дрона – 100 тысяч гривен.
Напоминаем, что наши защитники используют дроны для корректировки артиллерии, наблюдения и уничтожения вражеской пехоты или техники как на этом видео.
Кто желает помочь украинским воинам, средства можно перебросить по этим счетам:
💰5168 7456 0720 0711
Фецица Кристина
💰 БО БФ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БОЙЦАМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
Благотворительная помощь.
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