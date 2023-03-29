Бутусов о российских агентах во власти Украины: Россия знает, как играть на Зеленском. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов дал интервью Янине Соколовой, в котором рассказал о деле Купола, о продолжающей работать во власти российской агентуре, о реальном состоянии некоторых укреплений, которые для галочки делают на фронте, о гибели Дмитрия Коцюбайла, Да Винчи.

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