Бутусов о российских агентах во власти Украины: Россия знает, как играть на Зеленском. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов дал интервью Янине Соколовой, в котором рассказал о деле Купола, о продолжающей работать во власти российской агентуре, о реальном состоянии некоторых укреплений, которые для галочки делают на фронте, о гибели Дмитрия Коцюбайла, Да Винчи.
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У прес-службі Зеленського повідомили, що студія "Квартал 95", "усвідомлюючи ситуацію, сьогодні жодних продуктів на території Російської Федерації не виробляє".
18 січня шоумен заявив, що його компанія не працює в Росії, але продає інтелектуальні права в 21 країну світу. Юрист "Кварталу 95" Іван Баканов зазначив, що студія "Квартал 95", отримує гроші з РФ тільки як роялті за використання її продукції, створеної до 2014 року.
В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону в грудні 2018 року Зеленський заявляв, що останній російський фільм, над яким працювала його фірма, вийшов у прокат 2014 року і до 2014 року у студії був офіс у Москві.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-pro-peredachu-svogo-biznesu-u-slipij-trast-tse-genialna-ideja-676972.html
Воюет с кацапией "воинствующее меньшенство", а большенство "какая разница" воюют в очередях Макдональдс в тылу.
Можна якось Вас просунути в Міністерство Оборони? Якось посприяти цьому...
Хоча розумію це фантастика, і навіть якщо б сталось Чудо не факт що вдалось би Вам щось змінити. Здається лиш якщо формувати міністерство з нуля як було з "айті компанією" Федорова, можна щось по справжньому досягти та реалізувати.
В итоге мы получили то что получили. Перестаньте умозрительно сравнивать: "если бы". В итоге можно получить случайно равенство.
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової в яких великі втрати особового складу та лінії фронту.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin (США), NLAW (Британія-Швеція), СТУГНА-М (Україна), потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.
Вже повномаштабна війна, і зараз нема іншого Гетьмана, який одразу зможе очолити весь механізм керівництва держави, не давши російським нацистам скористатися моментом "хаосу" як в 2014...
Я вже не бачу сенсу знищувати всю агентурну верхушку...
В першу чергу треба знищити всіх депутатів Партії регіонів (ОПЗЖ та інші), московських фсб-попів, всіх тітушок, а після цього всі інші агенти, хто при владі - обісруться і самі повтікають або стануть про-українськими!
Я думаю, що США та Велика Британія цьому вже посприяла, коли приїжджали Байден і Джонсон перевербувати ЗЕ-агентуру.