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Бутусов о российских агентах во власти Украины: Россия знает, как играть на Зеленском. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов дал интервью Янине Соколовой, в котором рассказал о деле Купола, о продолжающей работать во власти российской агентуре, о реальном состоянии некоторых укреплений, которые для галочки делают на фронте, о гибели Дмитрия Коцюбайла, Да Винчи.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бутусов в "Рандеву с Яниной Соколовой": Фронт держат люди, которые будут биться до конца, пока есть малейшая возможность. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Янина Соколова (27)


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Топ комментарии
+75
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29.03.2023 18:24
+52
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29.03.2023 18:19
+52
Действительно. Выбрать Президентом в воюющей против русни державе русскоязычного клоуна с малоросским мышлением, заработавшего все свои срубли на оскорблениях Украины - бОльшего маразма просто вообразить невозможно.
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29.03.2023 18:32
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29.03.2023 19:04 Ответить
Рашистське фсб,по вказівці куйла ,організувало Омані рибалку,на котру карася "зе лідора" ,відвіз рашистський агент-єрмак. Карась "зелений" клюнув, і з тих пір висить на оманському гачку , а вудилище ,на котрому висить "зе карась" в руках куйла
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29.03.2023 19:35 Ответить
У сюжеті програми "Схеми" від 17 січня 2019 року йшлося, що Зеленський і далі веде кінобізнес у Росії, незважаючи на заяви, що він закрив його у 2014 році. Журналісти з'ясували, що в РФ працює три компанії, засновником яких є кіпрська фірма, що також є співзасновником ТОВ "Квартал 95". За даними "Схем", одна з трьох російських компаній - "Грін Філмс" - і далі продюсує фільми й отримала державне фінансування в РФ.

У прес-службі Зеленського повідомили, що студія "Квартал 95", "усвідомлюючи ситуацію, сьогодні жодних продуктів на території Російської Федерації не виробляє".

18 січня шоумен заявив, що його компанія не працює в Росії, але продає інтелектуальні права в 21 країну світу. Юрист "Кварталу 95" Іван Баканов зазначив, що студія "Квартал 95", отримує гроші з РФ тільки як роялті за використання її продукції, створеної до 2014 року.

В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону в грудні 2018 року Зеленський заявляв, що останній російський фільм, над яким працювала його фірма, вийшов у прокат 2014 року і до 2014 року у студії був офіс у Москві.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-pro-peredachu-svogo-biznesu-u-slipij-trast-tse-genialna-ideja-676972.html
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29.03.2023 19:40 Ответить
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29.03.2023 19:47 Ответить
под чьим контролем?
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29.03.2023 19:49 Ответить
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30.03.2023 14:27 Ответить
Такі дії влади це Саботаж! Це злочин.
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29.03.2023 19:51 Ответить
ЦИТАТА: "- Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання."
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29.03.2023 20:16 Ответить
Чия цитата?
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31.03.2023 01:08 Ответить
Гуляє по інету з різними авторами. Хто точно невідомо. Звиняйте
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31.03.2023 15:45 Ответить
Не удивлен.
Воюет с кацапией "воинствующее меньшенство", а большенство "какая разница" воюют в очередях Макдональдс в тылу.
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29.03.2023 21:25 Ответить
щодо царя : - Штірліц шол по Брауншвейгштрассе. І всє заглядивалісь на нєво, відя в ньом савєцкава развєдчіка. То лі по увєрєннаму і мужествєннаму взгляду, толі по парашуту, котрий тянулся за єво спіной...
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29.03.2023 22:06 Ответить
Зелёная блевотина и энцифалитный клещ Дерьмак.Вот эта мразота и рулит в Украине
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30.03.2023 01:02 Ответить
Успокоїла!
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30.03.2023 11:16 Ответить
Якщо людина народилася в Укра1н1 - це не забувае н1коли. Батьк1вщина лишаеться нею назавжди, запам"ятайте це.
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30.03.2023 14:31 Ответить
Так, у 2019 в Українi сталася трагедiя. Зухвалою брехнею олiгархат та проросйськi агенти добилися поставити першею особою абсолютно професiйно не пригодну людину. I вот до чого це привело. Зараз Зеленський та "слуги" бояться вiдповдальностi за скоєне. I вони будуть до кiнця чiплятися за владу.
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30.03.2023 12:45 Ответить
Повністю згідний.

Можна якось Вас просунути в Міністерство Оборони? Якось посприяти цьому...

Хоча розумію це фантастика, і навіть якщо б сталось Чудо не факт що вдалось би Вам щось змінити. Здається лиш якщо формувати міністерство з нуля як було з "айті компанією" Федорова, можна щось по справжньому досягти та реалізувати.
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30.03.2023 13:14 Ответить
Уважаемые. Вспомните как аналитики и политологи единодушно обвиняли молодёжь в том, что она голосовала за кого угодно, лишь бы не за Порошенко. Получается Порошенко так уж донял. Сколько критики было Порошенко.Не было не одного смертного греха, в котором бы его не обвиняли.
В итоге мы получили то что получили. Перестаньте умозрительно сравнивать: "если бы". В итоге можно получить случайно равенство.
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30.03.2023 13:43 Ответить
Унікальна ситуація - агентура кремля у ОП очолює війну проти кремля в Україні.
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30.03.2023 16:13 Ответить
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30.03.2023 16:14 Ответить
ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ ТА СТРИМАТИ РОСІЙСЬКІ АТАКИ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНЦІВ - УКРАЇНІ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПО ВСЬОМУ КОРДОНУ З БІЛОРУСЮ-РОСІЄЮ ПОТРІБНО:
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової в яких великі втрати особового складу та лінії фронту.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin (США), NLAW (Британія-Швеція), СТУГНА-М (Україна), потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.
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31.03.2023 03:51 Ответить
Пізно всрались.

Вже повномаштабна війна, і зараз нема іншого Гетьмана, який одразу зможе очолити весь механізм керівництва держави, не давши російським нацистам скористатися моментом "хаосу" як в 2014...

Я вже не бачу сенсу знищувати всю агентурну верхушку...

В першу чергу треба знищити всіх депутатів Партії регіонів (ОПЗЖ та інші), московських фсб-попів, всіх тітушок, а після цього всі інші агенти, хто при владі - обісруться і самі повтікають або стануть про-українськими!

Я думаю, що США та Велика Британія цьому вже посприяла, коли приїжджали Байден і Джонсон перевербувати ЗЕ-агентуру.
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31.03.2023 04:01 Ответить
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