Лаврский архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП наложила на него запрет на служение. ВИДЕО
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Руководство УПЦ МП запретило его в служении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.
Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Представитель ПЦУ надеется, что государство поможет защитить наместника и монастырь "от возможных провокаций со стороны сторонников Московского патриархата".
Спикер синода ПЦУ Евстратий (Заря) в комментарии "Громадському" рассказал, что Авраамий из УПЦ МП в ПЦУ перешел на днях.
Авраамий в 2021 году стал архимандритом Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако теперь он решил присоединиться к Православной церкви Украины. В своем обращении архимандрит назвал это решение сложным, но "единственно верным и канонически оправданным".
Также Авраамий обратился к братии и призвал остаться в лавре в составе ПЦУ, обвинив УПЦ МП в разжигании вражды и противостояния.
"Следует честно признать - наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога - закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, которая ведет против нас войну, - туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует, как желает", - сказал Авраамий.
В свою очередь, УПЦ Московского патриархата заявила, что накладывает "запрет в священнослужении" на архимандрита Авраамия (Лотыша), которого предстоятель ВЦУ Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Отмечается, что такое решение было принято "за уклонение в раскол" и "грубое нарушение присяги священнослужителя".
"За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Авраамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении.
"Запрет в священнослужении" (т.е. запрет совершать богослужение) УПЦ МП обычно применяет к своим клирикам, решившим перейти в Православную церковь Украины. В самой ПЦУ утверждают, что эти решения не имеют канонической силы, а священнослужители, которым УПЦ МП вынесла "запрет", продолжают совершать служение, но уже в составе ПЦУ.
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Непостійних не поважає ніхто.
Відносно Галілеї скажу так: вся західна Україна разом з Польщею і Європою також була заселена євреями. І які висновки з цього факту зробите? Що я теж єврей? Бо з діда прадіда живу в Україні. Моє призвіще зустрічається в листах до Константина Острозького. Багато населенних пунктів названо моїм призвіщем.
Як не дуже поважаємий Кучма казав
"так це ж вже було"
"Нафіг" - це "за парєбрік"!
Бог один, віра одна, вибір - у кожного свій!
У символі віри єдине хрещення. Але символ віри не для всіх є каноном.
Я можу вірити в марсіян чи рептилоїдів. Та хоч приєднатися до церкви Дарта Вейдера чи Джедаїв, але... Для мене - така віра буде єдиною правильною, але чи буде вона канонічною, визнаною в світі?
Тож таінство хрещення, яке відбулося в будь-якій православній церкві, що визнана православним християнством, є дійсним. Вимоги сєктантів чи самосвятів на "перехрещення" - відмова від догми, що Бог єдиний. А це єресь у будь-якій церкві.
Що , нам вже не потрібні ті хто плюнув на гундяя і розірвав стосунки з мацковським патріархатом . ? В ПЦУ вхід вже закритий ? Нехай служать мацковській церкві і далі . !?
Особисто я готовий прийняти навіть Онуфрія, хай би лише покаявся і перевів адекватних священників у ПЦУ. Хоча знаю, що в чомусь там може бути і багато негативу (агентів ФСБ можна нахапати і т.ін.)
УПЦ має рости і розростатись , щоб витіснити гундяєвців з усіх українських церков . Але парадокс в тому що розростатись вона буде змушена , якраз через приєднання колишніх парафій мацковського патріархату . Бо парафіян більше ніде взяти , крім як переманити від гундяєвців .
Теж вважаю, що Епіфаній знає, що робить.
Все, що в нас є хороше - від хрестиянства. Частина нашого праукраїнського племені знала про гріх, про совість ще до народження Христа. Недарма ж він пішов не до таких як ми, а пішов до тих, що не були "добрими самаритянами" (не факт, що він не приходив на тисячі років раніше до інших цивілізацій).
попри свою складну історію, Європа є провідником людських цінностей. Не Африка чи Азія, не Америка, де з живих людей шкіру знімали. Саме хрестиянська Європа. І саме двулика раша попираючи закони божі вбиває наших людей. Бо в нас є зерно істини. А вони свого навіть не бачили. Бо там все - імітація.
Я не намекаю... А лишь говорю, что бы не творили идолов
А ось відтворення справжньогот Київського патріархату це проста чудо!!!
І да, утирки з рашки, ви взагалі ні про що!))))) І ми це точна знаємо)
Але назовіть хоча одну рису у христ"янсві яка б була гіршою , ніж щось ідентичне у ісламі чи іудаїзмі .
Про язичників я вже не питаю , бо самі досконалі язичники -- еліни хоч й не вважали, що релігійним обрядом масове знищення людей (як друїди , служителі Перуна й бога РА) але садомію між філософами й їх малолітніми учнями оспіювали ... Римляни практикували дефлорацію донєм властними батьками , а також оргії й часткою їзичниства усюди було відношення до людей як до товару (рабство) .
У служителів Буди й досі рабство це норма . Індуіська релігія породила расистке розділення людей на різноцінні варни . ,