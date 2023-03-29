Лаврский архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП наложила на него запрет на служение. ВИДЕО

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Руководство УПЦ МП запретило его в служении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.

Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Представитель ПЦУ надеется, что государство поможет защитить наместника и монастырь "от возможных провокаций со стороны сторонников Московского патриархата".

Спикер синода ПЦУ Евстратий (Заря) в комментарии "Громадському" рассказал, что Авраамий из УПЦ МП в ПЦУ перешел на днях.

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Авраамий в 2021 году стал архимандритом Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако теперь он решил присоединиться к Православной церкви Украины. В своем обращении архимандрит назвал это решение сложным, но "единственно верным и канонически оправданным".

Также Авраамий обратился к братии и призвал остаться в лавре в составе ПЦУ, обвинив УПЦ МП в разжигании вражды и противостояния.

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"Следует честно признать - наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога - закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, которая ведет против нас войну, - туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует, как желает", - сказал Авраамий.

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В свою очередь, УПЦ Московского патриархата заявила, что накладывает "запрет в священнослужении" на архимандрита Авраамия (Лотыша), которого предстоятель ВЦУ Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Отмечается, что такое решение было принято "за уклонение в раскол" и "грубое нарушение присяги священнослужителя".

"За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Авраамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении.

"Запрет в священнослужении" (т.е. запрет совершать богослужение) УПЦ МП обычно применяет к своим клирикам, решившим перейти в Православную церковь Украины. В самой ПЦУ утверждают, что эти решения не имеют канонической силы, а священнослужители, которым УПЦ МП вынесла "запрет", продолжают совершать служение, но уже в составе ПЦУ.