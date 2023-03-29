РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Видео Создание Поместной Церкви
21 946 86

Лаврский архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП наложила на него запрет на служение. ВИДЕО

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Руководство УПЦ МП запретило его в служении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.

Также Епифаний обратился к правительству с просьбой предоставить Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Представитель ПЦУ надеется, что государство поможет защитить наместника и монастырь "от возможных провокаций со стороны сторонников Московского патриархата".

Спикер синода ПЦУ Евстратий (Заря) в комментарии "Громадському" рассказал, что Авраамий из УПЦ МП в ПЦУ перешел на днях.

Читайте также: Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры состоится в три этапа, до 1 мая церковные деятели должны вернуть 80 объектов, - Минкульт

Авраамий в 2021 году стал архимандритом Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако теперь он решил присоединиться к Православной церкви Украины. В своем обращении архимандрит назвал это решение сложным, но "единственно верным и канонически оправданным".

Также Авраамий обратился к братии и призвал остаться в лавре в составе ПЦУ, обвинив УПЦ МП в разжигании вражды и противостояния.

Читайте также: Часть церковников настроена на провокации, – "слуга народа" Потураев о выезде УПЦ (МП) из Лавры

"Следует честно признать - наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога - закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, которая ведет против нас войну, - туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует, как желает", - сказал Авраамий.

Смотрите также: Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение. ВИДЕО

В свою очередь, УПЦ Московского патриархата заявила, что накладывает "запрет в священнослужении" на архимандрита Авраамия (Лотыша), которого предстоятель ВЦУ Епифаний назначил исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Отмечается, что такое решение было принято "за уклонение в раскол" и "грубое нарушение присяги священнослужителя".

"За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Авраамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении.

"Запрет в священнослужении" (т.е. запрет совершать богослужение) УПЦ МП обычно применяет к своим клирикам, решившим перейти в Православную церковь Украины. В самой ПЦУ утверждают, что эти решения не имеют канонической силы, а священнослужители, которым УПЦ МП вынесла "запрет", продолжают совершать служение, но уже в составе ПЦУ.

Автор: 

Лавра (421) УПЦ МП (1561) Епифаний (347) ПЦУ (789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Цей священослужитель поступив мужньо і канонічно. А чого банда ФСБ-РПЦ не посилається у рішенні про його покарання на Халкідонський вселенський собор православних церков 451 року нашої эри 28 правило якого говорить що Константинопольському патріархату канонічно належить уся православна діаспора. Інше вважається розколом. І чому ФСЮ-РПЦ по цих пір не виконало умови акту 1686 року і де у самосвятів Томос ?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:21
+29
Релігієзнавець Ковальов сказав по радіо, що разом з Авраамієм перейшла частина лаврської братії.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:14
+24
Прозрів? Молодець. А тепер нах... . Не вірю я цим "прозрівшим''. Які прозрівають, коли їх від корита відпихають.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Релігієзнавець Ковальов сказав по радіо, що разом з Авраамієм перейшла частина лаврської братії.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:14 Ответить
... ага, але "сіся" та ж сама лишається, бо чия Лавра того і "сіся". А куди ж покручу який за 32 роки не міг визначитись де він живе і кому служить тепер діватися? Як же він бе Лаври "харчєватся будєт?" Ну от на чого приймати прокацаплених агенті ***** в українську церкву? Ложка дьогтю спаскудить бочку меду. Що не ясно?! А якщо не ложку, а таку ж саму бочку? ***** планує масовий перехід своїх агентів і їх "легалізацію" в українську церкву. Дивлячись на всіх цих покручів щось все менше і менше тішуся тим що я "атеїст Київського патріархату", а ключі від храму у жидів...
показать весь комментарий
29.03.2023 22:30 Ответить
сказал Бендер попам УПЦ МП имени Гундяши...
показать весь комментарий
29.03.2023 22:43 Ответить
КТО гарантирует , что "перешедшие" - НЕ КГБэшники ??? бакановы ???
показать весь комментарий
30.03.2023 01:33 Ответить
Зрадивший один раз зрадить і вдруге...

(Консервы: у вас ответственное спецзадание. Вы должны внедрится
в логово врага. Работа тонкая, но денежная).
показать весь комментарий
30.03.2023 07:59 Ответить
Кого ж він зрадив?Бога?Він лишився християнином...Україну?Якраз навпаки...Московію?Отут ви праві.Але як тоді називати вас,який під час війни з москалями називає зрадником того,хто від москалів відвернувся?..
показать весь комментарий
30.03.2023 10:57 Ответить
А Ви вірите у його відверту щирість?!
Застосовуйте якісний підхід.
Непостійних не поважає ніхто.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:27 Ответить
Навіщо ролеві ігри якихось сектантів видавати за життя держави? Потрібно якмога більше інформації про мерседеси, маєтки та вечірки ціх слуг, щоб народ зрозумів, хто ім парить мозг про Бога
показать весь комментарий
29.03.2023 22:16 Ответить
той народ, якій несе їм гроші та вірить, що ці попи мають якесь відношення до бога, не зрозуміє вже нічого. їм вже бомби та ракети на голови падають, кацапи вбивають їх дітей та чоловіків, повинні би уже зрозуміти, ну бодай щось запідозрити. но ніт, вони все одно їдуть до слуг мацковського сатанату.
показать весь комментарий
30.03.2023 09:09 Ответить
Особливо вечірки "при свєчах" під час посту за участю паши-мерседеса. Ще та гидота.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:05 Ответить
Троянсьскі коні,
показать весь комментарий
29.03.2023 22:17 Ответить
Не вдаюсь в конфессиональные тонкости из принципа. Но факт есть факт - ни Мухаммед ибн Абдуллла, ни Исус бен Иосиф ( да будут имена пророков благославенны на века) ни написали ни единого слова своими руками. Все, шо мы знаем, написано другими людьми.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:19 Ответить
Может они писать не умели))
показать весь комментарий
29.03.2023 22:39 Ответить
Мухаммед ибн Абдулла был неграмотен, это исторический факт. А вот Исус бeн Иосиф, скорее всего, грамоту знал.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:42 Ответить
Учите матчасть внимательнее.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:28 Ответить
твоя матчасть зіткана з брехні. Не був семітом за словами самих юдеїв. "хіба з Галілеї вийде щось добре". І взагалі як мусульманин не лізь до християнства.
показать весь комментарий
30.03.2023 03:48 Ответить
Не говори мне, шо мне делать, и я не стану говорить, куда тебе сходить.
показать весь комментарий
30.03.2023 04:32 Ответить
шось розумне звиздонув? - так ні. А про речі недоступні тобі берешся судити.
показать весь комментарий
30.03.2023 06:04 Ответить
Ісус народився у Віфлеємі, бо Йосип був із роду Давида, крім того Галілея була населена євреями, що правда огреченими, як наш схід обрусаченими українцями.
показать весь комментарий
30.03.2023 07:29 Ответить
чи я не читав те, що Ви мені пишете? там і в різних евангелістів від Авраама рід іде, від Адама навіть і на все про все якісь шість тисяч років. Дехто з перечислених жив до двухсот років. Ну то в принципі можливо. але інші часові параметри не насторожують?
Відносно Галілеї скажу так: вся західна Україна разом з Польщею і Європою також була заселена євреями. І які висновки з цього факту зробите? Що я теж єврей? Бо з діда прадіда живу в Україні. Моє призвіще зустрічається в листах до Константина Острозького. Багато населенних пунктів названо моїм призвіщем.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:37 Ответить
А це - Обрізання Господнє (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ή Περιτομή τοϋ Κυρίου, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Circumcisio Domini) - Євангеліївська подія вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду
показать весь комментарий
30.03.2023 08:51 Ответить
Так, вибачаюсь, це я щось прогнав. "бен" - єврейська приставка.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:47 Ответить
Йосип Флавій також не був арабом, то що він після цього не бен Маттафій?
показать весь комментарий
30.03.2023 07:30 Ответить
Прозрів? Молодець. А тепер нах... . Не вірю я цим "прозрівшим''. Які прозрівають, коли їх від корита відпихають.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:20 Ответить
Цей священослужитель поступив мужньо і канонічно. А чого банда ФСБ-РПЦ не посилається у рішенні про його покарання на Халкідонський вселенський собор православних церков 451 року нашої эри 28 правило якого говорить що Константинопольському патріархату канонічно належить уся православна діаспора. Інше вважається розколом. І чому ФСЮ-РПЦ по цих пір не виконало умови акту 1686 року і де у самосвятів Томос ?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:21 Ответить
Танок з бубном і перефарбовування.
Як не дуже поважаємий Кучма казав
"так це ж вже було"
показать весь комментарий
29.03.2023 22:21 Ответить
Якась багатоходівочка. Чомусь тільки зараз прозрів? Чому хоча б ні у 2014? Ні кажучи вже про 2022, лютий
показать весь комментарий
29.03.2023 22:22 Ответить
Задан вопрос по существу. Чего только сейчас прозрел, когда поперли из самого престижного и теплого места в столичном Киеве? Больше года длится кровавая преступная война Моцковии против Украины, каинами убиты десятки тысяч украинцев, а этот архимандрит-иуда в течение всего этого года всё равно продолжал служить в церкви Моцковского паханата.
показать весь комментарий
30.03.2023 08:54 Ответить
странно, почему Бог не смог помочь своему сыну, и как он собрался нас спасать?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:25 Ответить
В чому саме Господь мав допомогти своєму сину? Вберегти його від самопожертви?
показать весь комментарий
30.03.2023 00:54 Ответить
Знаю самосвятів РПЦ (читай ФСБ), знаю визнану Вселенським Партіархом ПЦУ, знаю УГКЦ, знаю Католицьку церкву... А що таке УПЦ? Чергова релігійна секта, накшталт "церкві свідків сьомого коліна лівої п'яти безногого"?
"Нафіг" - це "за парєбрік"!
показать весь комментарий
29.03.2023 22:25 Ответить
Друже, сам Ісус називав себе свідком. А ти так про нього... Негарно, як для віруючої людини
показать весь комментарий
29.03.2023 22:37 Ответить
Свідком Самого Себе.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:43 Ответить
Саме тому, пане, я взяв усю ту нісенітницю у лапки. Бо ні до Бога, ні до віри, ні до християнства та секта не має ніякого відношення.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:45 Ответить
І так і ні) З однієї сторони, так це мафія ФСБ і товсті попи, мабуть не всі, я у маленьких церквах бачив деколи гідних віруючих батюшок. А з другої сторони, ПЦУ виникла у 1991 році. Тому наші батьки, бабусі з дідусями, прабабусі да й сами ми, хто хрещений, усі якби хрестилися у УПЦ МП, бо інших тоді не було православних у нас. Виходить, що всі ми сектанти, і як тоді бути? Може треба заново хреститися? Я не тролю зараз, я замислююся...
показать весь комментарий
29.03.2023 22:47 Ответить
Всі ми (хто народився у совку) хрещені в РПЦ комуністичного патріархату зі сталінським томосом. Але далі вже був вибір: УПЦ МП (РПЦ), УПЦ КП, УАПЦ. Всі не канонічні. Але після об'єднавчого собору і отримання Томосу в Україні відновилася канонічна православна церква. Далі - знов вибір кожного: УПЦ (РПЦ) чи ПЦУ.
Бог один, віра одна, вибір - у кожного свій!
показать весь комментарий
29.03.2023 22:56 Ответить
А що кажуть священники, треба заново хреститися у ПЦУ?
показать весь комментарий
30.03.2023 14:41 Ответить
Та Боже збав! Ще скажіть, що хрещений, скажімо, в Грузії, але постійно живе, скажімо, в Греції повинен "перехреститися". Це нонсенс!
показать весь комментарий
30.03.2023 16:57 Ответить
московські вимагали перехрещення (люди розповідали). Баптисти (принаймні частина) не визнають хрещення немовлят. Тільки у свідомому віці. В той час наші їх питають: А ангел-охоронець малюку не потрібний?
У символі віри єдине хрещення. Але символ віри не для всіх є каноном.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:42 Ответить
Московські з УПЦ - самосвяти (навіть історично). До чого тут віра та Бог? А Баптисти, з огляду на визнання Вселенським Патріархом чи Папою Римським, лише одна з християнсько-орієнтованих сєкт.
Я можу вірити в марсіян чи рептилоїдів. Та хоч приєднатися до церкви Дарта Вейдера чи Джедаїв, але... Для мене - така віра буде єдиною правильною, але чи буде вона канонічною, визнаною в світі?
Тож таінство хрещення, яке відбулося в будь-якій православній церкві, що визнана православним християнством, є дійсним. Вимоги сєктантів чи самосвятів на "перехрещення" - відмова від догми, що Бог єдиний. А це єресь у будь-якій церкві.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:55 Ответить
З Богом.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:28 Ответить
Главное понять откуда ветер дует.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:29 Ответить
Тю... достатньо просто понюхати...
показать весь комментарий
29.03.2023 22:33 Ответить
По розмові відчувається, що архимандрит Авраам розумна людина, за ним піде багато монахів і монаше життя в Лаврі продовжиться... але вже без пашки-мерседеса і без моспархату.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:32 Ответить
Шлях, безперечно, єдино можливий. Панове, настав час козирів з рукавів.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:33 Ответить
Мені цікаво, коли у кацапських попів не лишиться церков, то їх сектанти будуть прямо у пашин мерседес на "проповіді" ходити?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:39 Ответить
А как же Томос и Термос? Уже не так прикольно, да, дебилы?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:40 Ответить
Когда можно спокойно нагуглить, как РПЦ призывает автомат в зубы и убивать украинцев, того же Ткачева или Гундяя, существование РПЦ в Украине какой-то нонсенс. В РПЦ основа - не Нагорная проповедь Христа, ведь там "блаженны миротворцы", а фашистская идеология Русскага Мира.
показать весь комментарий
29.03.2023 22:41 Ответить
Дивно .. З часів отримання Томосу , до ПЦУ перейшли сотні священників і парафій , що раніше підпорядковувались гундяєвскій церкві . І це завжди залюбки віталось , тут же , на Цензорі . Тепер перейшов і цей священник , але замість схвалення в нього чомусь полетіло "каміння" . !
Що , нам вже не потрібні ті хто плюнув на гундяя і розірвав стосунки з мацковським патріархатом . ? В ПЦУ вхід вже закритий ? Нехай служать мацковській церкві і далі . !?
показать весь комментарий
29.03.2023 22:51 Ответить
Та ні. Є, звичайно, тут хлопці, що думають, що у світі все просто, тому не розуміють, що для перемоги іноді треба десь чимось малим поступитись, когось простити, десь помилитись (ніхто не застрахований). Більшість же вітають єдино вірне рішення повенутись нарешті на сторону добра.
Особисто я готовий прийняти навіть Онуфрія, хай би лише покаявся і перевів адекватних священників у ПЦУ. Хоча знаю, що в чомусь там може бути і багато негативу (агентів ФСБ можна нахапати і т.ін.)
показать весь комментарий
29.03.2023 23:17 Ответить
На жаль - від агентури фсб ніхто не застрахований . Але я Епіфанію довіряю ,, він би не пропонував посаду намісника Лаври , людині , в якій не був би впевнений .
УПЦ має рости і розростатись , щоб витіснити гундяєвців з усіх українських церков . Але парадокс в тому що розростатись вона буде змушена , якраз через приєднання колишніх парафій мацковського патріархату . Бо парафіян більше ніде взяти , крім як переманити від гундяєвців .
показать весь комментарий
29.03.2023 23:36 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2023 23:26 Ответить
каміння я не побачив, тільки підозру в тому, що "чоловік" прозрів для не втрати "хлібного" місця?
Теж вважаю, що Епіфаній знає, що робить.
показать весь комментарий
30.03.2023 10:48 Ответить
А буде серіал про оці всю попівські діла? - я думаю там сюжети що мелодрами відпочивають
показать весь комментарий
29.03.2023 22:59 Ответить
Вот это настоящий архимандрит)
показать весь комментарий
29.03.2023 22:59 Ответить
А де панотець сидів до цих пір?! Чому не зійшлопросвітлення раніше? У роздумах 9 років????? Фальшивий ви, дядьку.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:05 Ответить
Йому довіряє Епіфаній.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:24 Ответить
Цей пан буде міняти колір кашкета ще сто разів.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:06 Ответить
А взагалі було б чудесно якщо б люди в 2023 році починали вірити в більш реалістичні речі ніж в міфічного бога, а то віра ще з прадавніх часів це дуже могутній інструмент управління і впливу над недалекими масами людей, хтось це скриває,а кацапська рпц по суті не приховує,що вона є одною із основних складових пропаганди в їх країні і повністю підвласна фсб.
показать весь комментарий
29.03.2023 23:07 Ответить
дурниці кажете. Ось зараз філософи типу назначеного міністром освіти розповідають людям, що людство родилося чесним і совісним. А то окремі негідники так його портять. А насправді без заповідей, без табу, без віри у святість законів людина - звір на двух ногах.
Все, що в нас є хороше - від хрестиянства. Частина нашого праукраїнського племені знала про гріх, про совість ще до народження Христа. Недарма ж він пішов не до таких як ми, а пішов до тих, що не були "добрими самаритянами" (не факт, що він не приходив на тисячі років раніше до інших цивілізацій).
попри свою складну історію, Європа є провідником людських цінностей. Не Африка чи Азія, не Америка, де з живих людей шкіру знімали. Саме хрестиянська Європа. І саме двулика раша попираючи закони божі вбиває наших людей. Бо в нас є зерно істини. А вони свого навіть не бачили. Бо там все - імітація.
показать весь комментарий
30.03.2023 04:07 Ответить
Я когда-то спросил у настоятеля кафедрального костела св.Александра в Киеве в чем разница между католицизмом и православием. И он честно ответил - борьба за власть и влияние. А 6 основных теософских различий - только повод. Так же и здесь: если это назначение поможет уменьшить противостояние, то и слава Богу!
показать весь комментарий
29.03.2023 23:12 Ответить
И вспомните Шевченко: "Як понесе з України кров ворожу, от тоді я встану і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога!"
показать весь комментарий
29.03.2023 23:15 Ответить
"Заборонак від УПЦ МП" - це нормальною мовою "Благословення Боже"...
показать весь комментарий
29.03.2023 23:14 Ответить
Molodec'! Slava Ukraini-Rusi, get' moskovs'kyh okepantiv z Rusi-Ukrainy!
показать весь комментарий
29.03.2023 23:14 Ответить
****** ***** еще не поняли что им пришел пи#дец...
показать весь комментарий
29.03.2023 23:29 Ответить
Не торопитесь назваливать... ФСБ не дремлет, и 1000% внебрчет свою агентуру в нашу церковь и в ее руководство ! И ради этого они не постесняются "предать агента анафиме"...
Я не намекаю... А лишь говорю, что бы не творили идолов
показать весь комментарий
29.03.2023 23:51 Ответить
РПЦ.МП немає томосу то про які канони вони говорять взагалі?!
показать весь комментарий
30.03.2023 00:38 Ответить
На дворі ХХІ століття, а люди переймаються поповськими іграми. Дивина та й годі. )
показать весь комментарий
30.03.2023 01:31 Ответить
А може давно пора НАКЛАСТИ на УПЦ?
показать весь комментарий
30.03.2023 08:49 Ответить
- Вы не в церкви, вас не обманут, - веско сказал великий комбинатор.
показать весь комментарий
30.03.2023 09:25 Ответить
А йому точно можна вірити
показать весь комментарий
30.03.2023 09:54 Ответить
Вже тупі бородаті московити в білих клобуках поспішили заборонити Авраамія в служінні за "розкол і порушення присяги".Це все на що здатні ці оборотні в рясах. При цьому не покарано ЖОДНОГО коригувальника вогню,колаборанта в рясі,єпископів що перейшли до РПЦ з цілими єпархіями,чи втекли до Раші !
показать весь комментарий
30.03.2023 10:04 Ответить
Насправді покарано і немало.Гугль в поміч.
показать весь комментарий
30.03.2023 10:26 Ответить
РПЦ в Україні просто їде нахер, або до московії - ніякої різниці.

А ось відтворення справжньогот Київського патріархату це проста чудо!!!

І да, утирки з рашки, ви взагалі ні про що!))))) І ми це точна знаємо)
показать весь комментарий
30.03.2023 10:11 Ответить
СБУ их олжно слушать с утра и до вечера в ванной и туалете. Не очень я верю бывшим. Там явно есть шпионы ФСБ. Москальская церковь всегда была подразделением ФСБ.А должна быть подразделением СБУ.
показать весь комментарий
30.03.2023 11:04 Ответить
Вообще странное дело с этими попами. нагнать туда титушек и подсрачниками их выгнать. Или партнеры перестанут давать деньги и оружие после такого?
показать весь комментарий
30.03.2023 11:09 Ответить
Цікаво, а яке звання і посада в структурі фсб рф у цього Авраамія? Бо не може людина мати високе звання та посаду в структурі УПЦ МП, не будучи співробітником фсб рф. А він таки - Член Духовного собору Києво-Печерської лаври - зібрання найважливіших духовних осіб братії - архімандрит Авраамій (Лотиш). І це звання і посаду він отримав від УПЦ МП - фсб рф. Бо не співробітники фсб рф туди не потрапляють.
показать весь комментарий
30.03.2023 12:17 Ответить
Християнство-уродство єсть!
показать весь комментарий
30.03.2023 12:51 Ответить
Якщо б Ви написали , що будь яка ортодосія є хибною, як не сперичався
Але назовіть хоча одну рису у христ"янсві яка б була гіршою , ніж щось ідентичне у ісламі чи іудаїзмі .
Про язичників я вже не питаю , бо самі досконалі язичники -- еліни хоч й не вважали, що релігійним обрядом масове знищення людей (як друїди , служителі Перуна й бога РА) але садомію між філософами й їх малолітніми учнями оспіювали ... Римляни практикували дефлорацію донєм властними батьками , а також оргії й часткою їзичниства усюди було відношення до людей як до товару (рабство) .
У служителів Буди й досі рабство це норма . Індуіська релігія породила расистке розділення людей на різноцінні варни . ,
показать весь комментарий
02.05.2023 22:41 Ответить
++
показать весь комментарий
01.04.2023 16:18 Ответить
 
 