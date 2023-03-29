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Новости Видео Война
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Сегодня сделан шаг в защиту нашего общества от циничных московских манипуляций религией, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 399-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны: постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности – нашим Силам обороны и безопасности, уверенности – нашему движению, движению к победе.

Сегодня еще сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, на защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так – будет всегда", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Путин за год потерял все. Китай больше не хочет его поддерживать

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) УПЦ МП (1561) церковь (1323)


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Топ комментарии
+17
Де твій дружбан літінант, куди ти його заховав? Відеоблохер нікчемний.
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29.03.2023 22:27
+14
І де Монастирський? Хоч чорний ящик з гвинтокрила покажи. А назарова з списками органів подали в розшук? Одні питаня
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29.03.2023 22:31
+14
а зе- мудаки не перекрасились ? они ржали как кони с эбонитовых палочек , с украны - проститутки и ржавого поломанного велосипеда , они ржали с термоса , им вообще хорошо жилось , грабя казну и страну в целом , эти зе- твари привели войну в страну и готовы были продать в омане пол Украины , а теперь эти ****** стали патриотами , это чучело ряженное в военную форму по фронтам ездит ( в павильене театра ) , и каждый вечер выдает из себя ******* что-то там сделавшим , хотя сам лично , ничего кроме горя и страданий для страны не сделал , воруя чужие труды, достижения , и выдавая их за свои достижения , .................
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29.03.2023 22:50
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Де твій дружбан літінант, куди ти його заховав? Відеоблохер нікчемний.
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29.03.2023 22:27 Ответить
І де Монастирський? Хоч чорний ящик з гвинтокрила покажи. А назарова з списками органів подали в розшук? Одні питаня
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29.03.2023 22:31 Ответить
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29.03.2023 22:50 Ответить
"Сьогодні зроблено крок на захист нашого суспільства від цинічних московських маніпуляцій релігією, - Зеленський". Залишилось зробити останнє- захистити Україну від московських маніпуляцій українською владою.
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29.03.2023 22:52 Ответить
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29.03.2023 22:56 Ответить
Стефанчуку гріхи відпускають в МП
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29.03.2023 23:04 Ответить
І чому він мені нагадує попа?
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29.03.2023 23:04 Ответить
Так викапаний поп. Ряси й кадила не вистачає. А габарити нажер..
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29.03.2023 23:10 Ответить
Ще й ЗЕгевара на пузі.
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29.03.2023 23:23 Ответить
«Пять часов два человека вели бой в Гудермесе против десятков кадыровцев, и только когда они оба погибли, Кадыров появился в Гудермесе чтоб попозировать на камеру» Об этом одному из пабликов РФ сообщил источник в силовых органах.

"Говорят, была ликвидирована разведгруппа из числа пятерых агентов украинской разведки", пишет паблик.

Нападавшие приехали на машине с ингушскими номерами, после чего совершили нападение на здание. Двое из них убиты.

Предположительно, это те же самые люди, которые вчера в Ингушетии совершили нападение на пост полиции, в результате чего были ранены двое полицейских.

По утверждению источника издания, официально власти будут придерживаться истории с некими бандитами, которые расстреляли здание отделения полиции. Их число занижено до двух, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как сообщили источники в окружении Рамзана Кадырова, минувшей ночью самолет семьи чеченского лидера в срочном порядке покинул Грозный и вылетел в ОАЭ. На борту, предварительно, были дочери Кадырова.

Сам глава республики ночью звонил главе Росгвардии Золотову и требовал срочно перебросить новые войска в регион. Также он хотел дозвониться до Герасимова и потребовать вывести чеченские подразделения из зоны проведения СВО, чтобы усилить охрану Грозного и республики в целом. Он лично посетил место проишествия, собрав вокруг себя охраны и свиты больше, чем у Путина в Лужниках

"Говорят, Кадыров неожиданно нервно отреагировал на инцидент в Гудермесе", пишут пропагандистские СМИ.

Страшно жить в Чечне. И все ещё впереди, отмечает автор паблика.
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29.03.2023 22:28 Ответить
Як там Баканов поживає?
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29.03.2023 22:29 Ответить
Та які там свинарчуки. Тут вже неякі азірови разом з пшонками до вашіх зелених не кумів і не армійські друзів не дотягують
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29.03.2023 22:56 Ответить
Ти що за вована відповідаєшь? Добре, тоді як там під слідством, піроженки на дом привозять1. чи в камеру? Питання друге: Свинарчуки СБУ очолювали та тікали 24.02.22 з посади за кордон?
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29.03.2023 23:00 Ответить
Открытые источники говорят о том, что Баканов убежал за границу 23.2.2023 и был задержан в Европе с чемоданом налички. Также открытые источники говорят, что вован не сделал ни одного заявления, которое бы осуждало поступок своего поддельника. Прикешь, как смачно по мордасам тебя лупят открытые источники?
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29.03.2023 23:22 Ответить
Что-то похоже хотели как лучше , а получилось как всегда . Как и с опзжопниками - партию ( секту ) запретили , а члены перекрасились .
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29.03.2023 22:33 Ответить
а зе- мудаки не перекрасились ? они ржали как кони с эбонитовых палочек , с украны - проститутки и ржавого поломанного велосипеда , они ржали с термоса , им вообще хорошо жилось , грабя казну и страну в целом , эти зе- твари привели войну в страну и готовы были продать в омане пол Украины , а теперь эти ****** стали патриотами , это чучело ряженное в военную форму по фронтам ездит ( в павильене театра ) , и каждый вечер выдает из себя ******* что-то там сделавшим , хотя сам лично , ничего кроме горя и страданий для страны не сделал , воруя чужие труды, достижения , и выдавая их за свои достижения , .................
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29.03.2023 22:50 Ответить
це звичайне слабоуміє
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29.03.2023 23:01 Ответить
Ну ты уже отличился? Серожа железнодорожный это ты?
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29.03.2023 23:24 Ответить
і перехтрестився з ліва направо...
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29.03.2023 22:36 Ответить
Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постій Джерело: 4
Але до цього за 2 роки процюцюркала 4 роки підготовки до ціеї війни
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29.03.2023 22:37 Ответить
"Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни..." Джерело:

Зате втратила 2,5 роки до цього, а це набагато більші втрати: десятки (а то й сотні) тисяч загиблих, втрата території, зруйнована інфраструктура, непрацююча/зруйнована економіка (хоча це ще до КОВІДу ви зробили), мільйони переселенців і зламаних доль...

Коли ти, потвора тупа, знімеш відосик про все це?
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29.03.2023 22:37 Ответить
То потім про нього знімуть щось у передачах Секретний фронт, Громадянська оборона й Смерть диктатора
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29.03.2023 23:15 Ответить
На месте Боневтика я бы эту тему не трогал бы даже посредством двухметровой палки. Най все идет в законном порядке, без привлечения внимания к межконфессиональным делам, и к религии вообще. Дело простое - истек договор аренды, его не продлили по причине грубых нарушений со стороны арендатора. Крапка. Государство не должно вмешиваться в религиозные дела, его задача в этом случае - следить за исполнением законных решений.
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29.03.2023 22:40 Ответить
русский, ты будешь последним существом на планете, у которого я бы спросил шо мне делать. Продолжай вылизывать зеленую слизь, а то Дерьмак тебя пайки лишит.
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29.03.2023 22:48 Ответить
а ти хто таке "затикалка"с *************,до вподоби писки закривати,на парашу ******,там рабів завжди цінують,особливо на дагестанських цегольнях)))
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29.03.2023 22:48 Ответить
шо таке скрєпиш,абіділса на раба.ну нічо раб.завжди можеш пачьпорт динири отримати і стати "чілавєкам",ще раз бидло ти хто таке щоб комусь рота затикати,що в гауляйтери дуже хочеш
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29.03.2023 23:11 Ответить
ахаха сказало бидло яке писки приповзло затикати,тому стулив ****** ******** і в стійло,буба уже сьогодні відгундіві ,дебілам пора спати,
тому дебіл СПАТИ)))
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29.03.2023 23:44 Ответить
Я вибачаюсь, а ваші люди "на параше" стоячі серуть?
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29.03.2023 23:33 Ответить
А якщо ви мали на увазі "опущених" то вони не "на параші' а"біля параші". Вчіть мат. Частину
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29.03.2023 23:38 Ответить
ого целочка почала з себе ліпити інститутку,чмо а чмо а чого ж ти тут всім роти затикало,га *********,тобі насовали і ти уже почав скавчати про культуру і мораль?
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29.03.2023 23:47 Ответить
блін уже усьо,а так співав так співав)))
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29.03.2023 23:49 Ответить
Так він найвеличніший юрист..як по формальним причинам зробити - не знає..треба з помпою, салютами, траспорантами.
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29.03.2023 23:17 Ответить
надо трогать, бо коли не трогать - кловани на виxлопі
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29.03.2023 23:29 Ответить
Я не вірю, що Зе не піде на договорняк з москшанським кгб/фсб в т.ч. стосовно його філіалу в Україні під нині чинною назвою (бо влада не поспішає виконати норму Закону про перейменування) упц/мп.
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29.03.2023 22:41 Ответить
по суті уже пішов,он уже один підарок "перехрестився" у ПЦУ,разом з частиною "братви",замість того щоб ходити на допити до СБУ,йому нічого не буде,бо він же покаявся...
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29.03.2023 22:46 Ответить
Ви не можете маніпулювати релігією, релігія маніпулює вами.
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29.03.2023 22:44 Ответить
Алексей Селиванов ярый промосковский, антиукраинский делец.
получил в свое время от УПЦ МП такие награды:

Орден Рождества Христова 1 степени;

https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1 Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;

https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;

Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;

С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И скйчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем не враги.
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29.03.2023 23:21 Ответить
Ти зробив крок? А як там "термос" поживає? Коли буде вибачення? Огидне ЧМО!
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29.03.2023 23:28 Ответить
Для певних особистостей з пам'яттю як у акваріумних рибок, це саме так і виглядає.
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30.03.2023 06:49 Ответить
Дякую тобі Зеленський!
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30.03.2023 05:31 Ответить
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30.03.2023 06:59 Ответить
Армія! Мова! Віра!
Так, пане президенте !
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30.03.2023 06:41 Ответить
Шаг будет сделан когда слуг сатаната выкинут из Лавры.....
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30.03.2023 13:26 Ответить
 
 