Сегодня сделан шаг в защиту нашего общества от циничных московских манипуляций религией, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 399-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны: постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности – нашим Силам обороны и безопасности, уверенности – нашему движению, движению к победе.

Сегодня еще сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, на защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так – будет всегда", - сказал Зеленский.

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