Сегодня сделан шаг в защиту нашего общества от циничных московских манипуляций религией, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 399-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны: постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности – нашим Силам обороны и безопасности, уверенности – нашему движению, движению к победе.
Сегодня еще сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, на защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так – будет всегда", - сказал Зеленский.
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"Говорят, была ликвидирована разведгруппа из числа пятерых агентов украинской разведки", пишет паблик.
Нападавшие приехали на машине с ингушскими номерами, после чего совершили нападение на здание. Двое из них убиты.
Предположительно, это те же самые люди, которые вчера в Ингушетии совершили нападение на пост полиции, в результате чего были ранены двое полицейских.
По утверждению источника издания, официально власти будут придерживаться истории с некими бандитами, которые расстреляли здание отделения полиции. Их число занижено до двух, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе.
Как сообщили источники в окружении Рамзана Кадырова, минувшей ночью самолет семьи чеченского лидера в срочном порядке покинул Грозный и вылетел в ОАЭ. На борту, предварительно, были дочери Кадырова.
Сам глава республики ночью звонил главе Росгвардии Золотову и требовал срочно перебросить новые войска в регион. Также он хотел дозвониться до Герасимова и потребовать вывести чеченские подразделения из зоны проведения СВО, чтобы усилить охрану Грозного и республики в целом. Он лично посетил место проишествия, собрав вокруг себя охраны и свиты больше, чем у Путина в Лужниках
"Говорят, Кадыров неожиданно нервно отреагировал на инцидент в Гудермесе", пишут пропагандистские СМИ.
Страшно жить в Чечне. И все ещё впереди, отмечает автор паблика.
Але до цього за 2 роки процюцюркала 4 роки підготовки до ціеї війни
Зате втратила 2,5 роки до цього, а це набагато більші втрати: десятки (а то й сотні) тисяч загиблих, втрата території, зруйнована інфраструктура, непрацююча/зруйнована економіка (хоча це ще до КОВІДу ви зробили), мільйони переселенців і зламаних доль...
Коли ти, потвора тупа, знімеш відосик про все це?
тому дебіл СПАТИ)))
получил в свое время от УПЦ МП такие награды:
Орден Рождества Христова 1 степени;
https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1 Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;
С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И скйчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем не враги.
Так, пане президенте !