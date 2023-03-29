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Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО

Российский добровольческий корпус выложил новое видео о рейде его воинов на территорию Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале корпуса.

В сообщении отмечается: "После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и другие уважаемые лица уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта. Но самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ?! Ответ – в нашем видео!"

Читайте также: РосСМИ утверждают, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой

Автор: 

Брянск (115) россия (95526) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+35
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30.03.2023 00:00
+30
Ну у Раши граница на замке если даже бронеавтомобиль протащили))
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29.03.2023 23:56
+20
показали как окуенно кацапы границы охраняют,или ты сразу референдум и аннексию хотел?)))
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30.03.2023 00:10
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Ну у Раши граница на замке если даже бронеавтомобиль протащили))
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29.03.2023 23:56 Ответить
мальчеков федоров на всю границу не напасешься)
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30.03.2023 00:00 Ответить
Там замки не той системы. Они на бронеавтомобили реагировать не предназначены.
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30.03.2023 00:01 Ответить
ФСБ там якраз планувало провокацію з жертвами серед мирного населення і погранців звідти всіх прибрали. А власовці про це дізналися і спрацювали на випередження
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30.03.2023 01:06 Ответить
нема хароших руских...вони там нагадили, засвідчили відео і звідти втекли...а вже вдогонку за це прилітає мешканцям прикордонних отг...
хай ці херої там здійснюють рейди по брянських лісах безвилазно, або повертаються у білорусь...
адже брянщина, крім стародубщини, і смоленщина, то білорусь
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30.03.2023 01:35 Ответить
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30.03.2023 00:00 Ответить
какой реальный результат?
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30.03.2023 00:09 Ответить
показали как окуенно кацапы границы охраняют,или ты сразу референдум и аннексию хотел?)))
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30.03.2023 00:10 Ответить
Кордон це дуже вразливе місце в пропаганді ще з часів совка. А такі акції показують справжню ситуацію, "граніца-проходной двор".
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30.03.2023 00:43 Ответить
Да, но можно было взять хотя бы пару полицейских в плен
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30.03.2023 01:08 Ответить
Можливо на даному етапі їхня ціль просто перевірити як відносятся місцеві, чи матимуть вони хоч якусь підтримку і тд (цього у відео звісно заради безпеки не покажуть).
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30.03.2023 01:24 Ответить
Да никакого не будет. Какому гению пришло в голову назначить главарем власовцев неонациста. Треш.
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30.03.2023 03:03 Ответить
Даже так?
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30.03.2023 11:16 Ответить
*****.. ХЗ що сказати по цьому пізде.. цю. Або квартал з грає з нами(новітнє кіно-(кацапскі номера не проблема + гівновазокитаєць+ ущемльонниє хунтой= Слуга наріда)), або за пєрєбріком таки повний пізьдец...
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30.03.2023 00:11 Ответить
там повнийй пі... був завжди- на одного нормального роботягу п"ять начальників, 30 долбо№обів, 40 мусорів, 20 фсбешників, скабєєва, соловйов, пуйло і рогозін. Хоча Рогозін окремо, десь між долбо№обами і начальніками.
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30.03.2023 00:29 Ответить
А кремінал забули, там його дуже багато
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30.03.2023 09:26 Ответить
там кримінал - це ті ж самі мусора та фсбшники.
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30.03.2023 10:48 Ответить
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30.03.2023 00:21 Ответить
поднять руззский народ против царя очень сложно, народ ЛЮБИТ И БОИТСЯ своего царя. единственное на что руззский народ будет реагировать, ЭТО НА УХУДШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, вот к этому и надо стремиться. Экономическая удавка должна затянуться на шее бандитского режима, ТОЛЬКО ТОГДА, возможны какие то изменения.
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30.03.2023 00:23 Ответить
Які методи, крім звільнення розуму, допоможуть її затягнути? Санкції самі бачите, на кого діють.
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30.03.2023 05:50 Ответить
Найлегший спосіб для російської озброєної опозиції отримати підтримку свого народу - це представитися як ФСБ
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30.03.2023 00:27 Ответить
щось то....таке.....незрозуміле..яка мета...що воюють..за що воюють...і чи воюють взагалі...подібне як знімають реаліті шоу.....тік-ток.
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30.03.2023 00:33 Ответить
Дуже цікаво , але я поки що нічого не зрозумів
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30.03.2023 01:14 Ответить
"видосики" рулят ...
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30.03.2023 09:14 Ответить
Дівчина там симпатична
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30.03.2023 01:25 Ответить
Воякi.. В точку)
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30.03.2023 02:58 Ответить
..я дивлюсь, дописувачі тут зібралися чи тупі, чи недолугі..???-
-невже ж тільки одному Амберу незрозуміло, що вся ця ***** масовка є суцільною провокацією\інсценуванням фесебе-ки..???!!- жовтий скоч усіх прибив тут..??
..де той сраний рдк найде таке екіпування та таку тьолку..??
..хто б їм дав хоч пару метрів у нетрях пробігти без крупного\калібру-шквалу..- таке відчуття, що тутешні коментатори з дубів повпадали..(((
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30.03.2023 03:07 Ответить
Это на видео я так понял тот самый "расстрелянный гражданский автомобиль с девочкой/мальчиком"?
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30.03.2023 06:33 Ответить
Недоумение? А шо хотели? Реальные события они сюжету и логике не подчиняются. Реал он такой, колючий, не фотогиничный и без спецэфектов, вот.
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30.03.2023 07:33 Ответить
Що то якась подлива
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30.03.2023 08:53 Ответить
не нам, а тобі кацапе, руськомовний ти наш
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30.03.2023 09:19 Ответить
Кіно та Німці, цирк якийсь....
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30.03.2023 09:41 Ответить
Каждый цирк имеет свой смысл....
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30.03.2023 10:21 Ответить
Що то було?
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30.03.2023 10:41 Ответить
арестович расскажет
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30.03.2023 11:08 Ответить
Дивно. Ще більше питань...
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30.03.2023 19:56 Ответить
 
 