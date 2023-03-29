Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО

Российский добровольческий корпус выложил новое видео о рейде его воинов на территорию Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале корпуса.

В сообщении отмечается: "После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и другие уважаемые лица уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта. Но самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ?! Ответ – в нашем видео!"

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