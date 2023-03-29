Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО
Российский добровольческий корпус выложил новое видео о рейде его воинов на территорию Брянской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале корпуса.
В сообщении отмечается: "После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и другие уважаемые лица уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта. Но самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ?! Ответ – в нашем видео!"
Топ комментарии
+35 Олекса Лось
показать весь комментарий30.03.2023 00:00
+30 Андрей Качан #553625
показать весь комментарий29.03.2023 23:56
+20 chelsea man
показать весь комментарий30.03.2023 00:10
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хай ці херої там здійснюють рейди по брянських лісах безвилазно, або повертаються у білорусь...
адже брянщина, крім стародубщини, і смоленщина, то білорусь
-невже ж тільки одному Амберу незрозуміло, що вся ця ***** масовка є суцільною провокацією\інсценуванням фесебе-ки..???!!- жовтий скоч усіх прибив тут..??
..де той сраний рдк найде таке екіпування та таку тьолку..??
..хто б їм дав хоч пару метрів у нетрях пробігти без крупного\калібру-шквалу..- таке відчуття, що тутешні коментатори з дубів повпадали..(((