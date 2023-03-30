Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО

Экс-настоятель Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) выступил с видеообращением к президенту Зеленскому, где назвал его окружение "сворой", а министра культуры Александра Ткаченко "одержимым буйством злобы, ненависти и дьявольским сбешением". Также он прямо пригрозил президенту: "Горе, вам. Бойтесь"

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения Павла опубликованы в соцсетях.

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.