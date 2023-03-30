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Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО

Экс-настоятель Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) выступил с видеообращением к президенту Зеленскому, где назвал его окружение "сворой", а министра культуры Александра Ткаченко "одержимым буйством злобы, ненависти и дьявольским сбешением". Также он прямо пригрозил президенту: "Горе, вам. Бойтесь"

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обращения Павла опубликованы в соцсетях.

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Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С 21 марта в Лавре работает комиссия, проверяющая сохранность культурных ценностей. Монахи жалуются, что из-за работы комиссии нет доступа к пещерам и мощам Лавры.

Зеленский Владимир (20336) Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1561) ПЦУ (788) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+74
Та закрийте вже цього чорта в КПЗ
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30.03.2023 00:05
+56
Вам не здається, що цих московських фсбешних зажравшихся попів пора садити
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30.03.2023 00:06
+51
вот єто паша мерин зря, зе злопамятный чувырло_)
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30.03.2023 00:05
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30.03.2023 23:09 Ответить
Павло це підлий зрадник народу.
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30.03.2023 23:29 Ответить
РПЦ окупувала Києво-Печерську Лавру у XVII столітті. Україна-Русь повертає своє по праву.
А ті хто допомагає залишити Лавру в окупації є підлими зрадниками.
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30.03.2023 23:43 Ответить
пашка мерсоБЕС - лжец, лицемер и на него самого падет то, что на Варфаломея говорит. пусть оно глянет что проповедует сатанист- ******* НЕГОДЯЕВ. Анафема тебе пашка-месоБЕС и еретической секте сергианской ереси и лжеПОЦриарху *******У!. Вас не люди гонят из Храмов, а сам Ангел Господень, лика грозного с огненным мечем в деснице!!! мерсоБЕС устроило из лавры вертеп воров.. твои слова и падут тебе на твою РОГАТУЮ БОШКУ. Горе тебе лжеслужитель! горе тебе книжник-фарисей! горе тебе мерсоБЕС от рода каинавого и кайяфаго. теперь само бойся!!!! Аминь!!!
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01.04.2023 17:39 Ответить
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