Дрон с тепловизором сбрасывает ВОГи на российских оккупантов вблизи Авдеевки. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент работы оператора украинского боевого дрона на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано более десяти сбросов в ночное время на разные группы вражеских пехотинцев.
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+15 Александр Костченко #551470
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Ніяке м'ясо - піхота з цим не зрівняється. Лиш хіба якщо їх самих озброїти дронами, але яка ж це тоді піхота буде.
P.S. Щоб протидіяти такому, а в росіян таке з часом теж буде, то треба вже налагоджувати виробництво чи купувати бойові модулі з програмованими снарядами - щось по типу як турецький SARP з снарядом ATOM.
Залишилось тільки придумати, як його до дрону доставити
Постріляні й порубані в багнюці конали.
-як горить вогонь
-як хтось прцює
-як ******* кацапа
https://patrioty.org.ua/politic/zamist-bulochok--drony-u-tambovi-khlibokombinat-pochav-zbyraty-bezpilotnyky-dlia-okupantiv-na-front-video-460624.html
**********-************, а 200 дронів за місяць клепають. і це якийсь хлібокомбінат...
ААууу ОПа і МО, як вам таке