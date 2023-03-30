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Дрон с тепловизором сбрасывает ВОГи на российских оккупантов вблизи Авдеевки. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент работы оператора украинского боевого дрона на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано более десяти сбросов в ночное время на разные группы вражеских пехотинцев.

Смотрите также: Задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Авдеевка (2444) дроны (3908)


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Топ комментарии
+22
А мені подобається, як вони бігають, метушаться)))
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30.03.2023 09:44
+19
Більше нагадують тарганів ніж пацюків. Кацапи не заслуговують порівнянь з пацюками
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30.03.2023 09:45
+15
ну в конце прям зачет, бегают как крысы в бочке, готовились бегать от дрона)))
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30.03.2023 09:39
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ну в конце прям зачет, бегают как крысы в бочке, готовились бегать от дрона)))
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30.03.2023 09:39 Ответить
Більше нагадують тарганів ніж пацюків. Кацапи не заслуговують порівнянь з пацюками
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30.03.2023 09:45 Ответить
Ще й смішно ніжками потім дригають, але недовго
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30.03.2023 11:50 Ответить
видео супер...
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30.03.2023 09:42 Ответить
А мені подобається, як вони бігають, метушаться)))
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30.03.2023 09:44 Ответить
👍
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30.03.2023 12:44 Ответить
Бігають, суєтяцця.
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30.03.2023 09:45 Ответить
Ось вона ефективність. І противник нічого зробити не може.

Ніяке м'ясо - піхота з цим не зрівняється. Лиш хіба якщо їх самих озброїти дронами, але яка ж це тоді піхота буде.

P.S. Щоб протидіяти такому, а в росіян таке з часом теж буде, то треба вже налагоджувати виробництво чи купувати бойові модулі з програмованими снарядами - щось по типу як турецький SARP з снарядом ATOM.

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30.03.2023 09:46 Ответить
Для розуміння таких бойових модулів на озброєнні Туреччини мінімум тисяча. Тобто якби ми воювали проти Туреччини то ця тактика була б не працюючою.
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30.03.2023 09:48 Ответить
Чого тільки не понапридумували. Але найпростіше це звичайний мисливський дріб.
Залишилось тільки придумати, як його до дрону доставити
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30.03.2023 10:52 Ответить
Ніхєра не вийде Дрон працює з висоти в сотні півтори метрів - не менше Мисливський патрон гладкоствола закидає заряд картечі у висоту максимум на сотню Шріт - до 70-ти Але щоб вона на такій висоті при розльоті щось вразила - її треба робить "в"язаною" А це - велика морока - бо "ручна робота" (це я тобі як мисливець з 30-літнім стажем кажу Не раз у Криму полював на гусей на перельотах) Тому найпростіше - снаряд ЗУ-23-2 Він при самоліквідації дає осколки на висоті набагато більшій
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30.03.2023 12:11 Ответить
Так. Як дилетант, я виходив з вартості і ефективності - любий мисливський дріб пошкодить дрон.
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30.03.2023 15:02 Ответить
А я тобі даю "практику" Чого ми тільки не перепробували на "перельотах" І контейнери заводські і саморобні І "павутину Бутурліна" і "в"язанку" Однак в реалі вище 70 м гусака дістать дуже важко - навіть дрібною картеччю Те ж саме і тут
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30.03.2023 15:07 Ответить
дивитися-не надивитися...суцільне задоволення...
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30.03.2023 09:50 Ответить
Добре, тільки це не теплак, а нічник
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30.03.2023 10:00 Ответить
OLD
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30.03.2023 10:13 Ответить
Заробили москалики чого не бажали -

Постріляні й порубані в багнюці конали.
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30.03.2023 10:32 Ответить
Три речі,на які можна дивитися вічно:
-як горить вогонь
-як хтось прцює
-як ******* кацапа
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30.03.2023 11:02 Ответить
Добрий ранок, сукі
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30.03.2023 11:02 Ответить
бойтесь свинособаки ************ УКРАИНСКИХ НЛО!СЛАВА ЗСУ!
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30.03.2023 11:07 Ответить
Замість булочок - дрони: У Тамбові хлібокомбінат почав збирати безпілотники для окупантів на фронт (відео)
https://patrioty.org.ua/politic/zamist-bulochok--drony-u-tambovi-khlibokombinat-pochav-zbyraty-bezpilotnyky-dlia-okupantiv-na-front-video-460624.html
**********-************, а 200 дронів за місяць клепають. і це якийсь хлібокомбінат...
ААууу ОПа і МО, як вам таке
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30.03.2023 12:42 Ответить
Тепер їх не видно в тепловізор. Гарно замаскувалися!
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30.03.2023 13:13 Ответить
В ночі навіть прицілюватись краще - все як на ладоні - червоненьке - живий.
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30.03.2023 14:36 Ответить
 
 