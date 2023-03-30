Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП на въезде в Киев: "Ахренеть! Вы что вообще рамсы попутали?!". ВИДЕО
Пьяный батюшка УПЦ МП без водительского удостоверения попал в руки пограничников на въезде в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при себе священник имел только документы, выданные на неизвестное лицо во временно оккупированном Крыму и на территории России.
"Поп общался с пограничниками на жаргоне "московского патриархата". Под конец дерзкого монолога батюшка заволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал "священнослужитель", выяснят правоохранители", - отмечают пограничники в комментарии к видеозаписи задержания.
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а с пушкин
гарно підмітив той пушкін, тіки мабуть мав наувазі - смердить, але цензура...
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
Значить має для того привід...хтось їх досі покриває...
Якого тільки бидла у наших храмах раська не напхала. Педофіли, геї, алкоголіки, шизофреники, колишні зеки та бандюки. А наші шизонуті віряни до них на поклон ходили.
До речі, релігійний фанатизм - це один з симптомів шизофренії. Тому придивіться на божевільні пики тих, хто б'ється за мпц - це все психічно-хворі люди.
А якщо копнути глибше, то сама релігія була вигадана для залякування та дисципліни диких людей, які поводились наче тварини та зовсім не контролювали свої інстинкти.
Анєхдот згадала:
Вчителька совкової школи:
- Дети! Все подняли головы вверх и прокричали: Бога нет!
- Изя! А ты почему не кричишь?
- Не вижу смысла. Если Бога нет, то он все равно не услышит, а если Бог есть, то зачем портить с ним отношения?
У нас що, війського положення немає? Чому якась п'яна мерзота без документів по країні роз'їзжає?
Це якийсь *******, а не країна в якій вже вісім років йде війна.