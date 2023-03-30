Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП на въезде в Киев: "Ахренеть! Вы что вообще рамсы попутали?!". ВИДЕО

Пьяный батюшка УПЦ МП без водительского удостоверения попал в руки пограничников на въезде в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при себе священник имел только документы, выданные на неизвестное лицо во временно оккупированном Крыму и на территории России.

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "московского патриархата". Под конец дерзкого монолога батюшка заволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал "священнослужитель", выяснят правоохранители", - отмечают пограничники в комментарии к видеозаписи задержания.

Смотрите также: Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО