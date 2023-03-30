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Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП на въезде в Киев: "Ахренеть! Вы что вообще рамсы попутали?!". ВИДЕО

Пьяный батюшка УПЦ МП без водительского удостоверения попал в руки пограничников на въезде в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при себе священник имел только документы, выданные на неизвестное лицо во временно оккупированном Крыму и на территории России.

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "московского патриархата". Под конец дерзкого монолога батюшка заволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал "священнослужитель", выяснят правоохранители", - отмечают пограничники в комментарии к видеозаписи задержания.

Смотрите также: Вы не смогли остановить одержимого дьявольским сбешением министра культуры... Горе Вам, бойтесь, - экс-настоятель Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) угрожает Зеленскому. ВИДЕО

Автор: 

алкоголь (1666) Госпогранслужба (6420) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+48
Менти як завжди перед добровольцем недавно биковали … а тут *** в рот взяв і дивиться на попа.
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30.03.2023 10:59
+41
чому замазали "лицо русскаго мира"?
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30.03.2023 11:00
+34
І отака ''святість'' засіла у Лаврі! І отаким ''святим'' бабулі в ноги кланяються і руки цілують. Тьху, гидота!
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30.03.2023 11:05
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Менти як завжди перед добровольцем недавно биковали … а тут *** в рот взяв і дивиться на попа.
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30.03.2023 10:59 Ответить
Це відео не про "ментів",а про попа в якого пацани "здохли під Бахмутом"...
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30.03.2023 11:03 Ответить
з чого вбачається, що воно попік?
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30.03.2023 11:58 Ответить
З якого боку воювали ті його знайомі питання дуже цікаве
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30.03.2023 12:25 Ответить
Они боялись, ведь, наверно, набожные, а он может наложить на них проклятье
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30.03.2023 11:55 Ответить
У москаля москальскі версіі, логічно. З точки зору москаля є виключно дві моделі поведінки: боятися, або бити.
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30.03.2023 11:57 Ответить
по этой логике выходит что патрульные моцкали
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30.03.2023 12:00 Ответить
Та ні, це ж тобі примарилось, що хтось на відео боїться. Бо в тебе тільки дві клепки: якщо не бикує, то боїться.
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30.03.2023 12:17 Ответить
Під ялинкою він може наложити.
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30.03.2023 14:40 Ответить
Сергій як завжди - втік аж у Данію і не може з такої далі тепер роздивитися, чи то були різні менти, чи то один і той самий...
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30.03.2023 11:55 Ответить
Если бы этот полупокер в халате масковского матриархата попал бы в руки одесским сотрудникам ТЦК и СП то его быстро в бусик затолкали ногами
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30.03.2023 11:58 Ответить
Схоже, ви друга половина цього полупокера, бо вихваляєте незаконні дії одеських співробітників ТЦК у спробах обісрати законні дії представників поліціі.
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30.03.2023 12:20 Ответить
Втік Сергій ще в 2006 році
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30.03.2023 12:15 Ответить
А ви на яких фронтах оборону тримаєте в мукачивскіх?
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30.03.2023 12:16 Ответить
Вочевидь не на данських.
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30.03.2023 12:23 Ответить
чому замазали "лицо русскаго мира"?
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30.03.2023 11:00 Ответить
Не можна без дозволу показувати *****.. ки моськовських вибоятків)))
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30.03.2023 11:03 Ответить
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30.03.2023 11:06 Ответить
Стоять поліцаї як здояні і слухають як моськовський ******** їх матами покриває це п ..ць((
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30.03.2023 11:01 Ответить
Ну так мудрий нарід же кричав дуже голосно шо німожна мальчікав стрілять коли поліція жорстко діяла і розстріляла тачку мажора що носився містом і збивав людей. Тепер як вівці стоять і мичать, бо одне діло вночі ******* студентів в наметовому містечку, і зовсім інше 0 ображати поважну людину, за яку завтра від дєрьмака зверху люди прийдуть і на швабру натягнуть.
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30.03.2023 11:31 Ответить
Ви поїхавший, вибачте. Поліція не для того, щоб ображати. Кіздуйте в Лавру кращє допомагайте виселяти, будете замість поліціі незаконні дії робити, вдарите там когось палкою може навіть. Я навіть вас трохи поважати більше стану, а поліція яка будь-кого ображає мені нах не треба.
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30.03.2023 12:40 Ответить
100%!!!!
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30.03.2023 19:43 Ответить
зато в ТЦК и СП слишком борзые рыбачки стали, покруче нынешних копав
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30.03.2023 12:01 Ответить
До чого ти приплітаєш тут ТЦК та СП?
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30.03.2023 12:34 Ответить
Ось бачите-святість лапатного попа аж пре через край...
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30.03.2023 11:02 Ответить
тобто воно в натурє святе...
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30.03.2023 11:06 Ответить
Може він їхав з похорону?
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30.03.2023 11:02 Ответить
чи може хтось рясу попутав?...
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30.03.2023 11:03 Ответить
Здається хтось давненько не пижжений.
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30.03.2023 11:05 Ответить
а паша-мерседес погрожував владі і не боявся, так поводиться ворог у країні дебілів, де гопники цирку козломойського звинувачують у всьому тільки тих хто їм не кланеється і не платить.
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30.03.2023 11:05 Ответить
І отака ''святість'' засіла у Лаврі! І отаким ''святим'' бабулі в ноги кланяються і руки цілують. Тьху, гидота!
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30.03.2023 11:05 Ответить
Это не священник, а сруская срань подзаборная, место которой в Параше, среди бЯрёзак средней полосы..
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30.03.2023 11:06 Ответить
Можна й поміж наших вербичок під березовим хрестом.
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30.03.2023 14:44 Ответить
Население Рашы никогда не верили ни в Бога , ни в черта. Им просто нравится играть в мнимое благочестие и радоваться ряженым в бабские платья и бижутерию животатым попам . Особый восторг и одобрение у рашысткой быдляцкой массы вызывают случаи, когда какой-нибудь ошалевший от марихуаны и алкоголя ряженый поп радавит Геленвагеном на дороге зазевавшегося прохожего или беспечного дорожного рабочего… Да, это настоящая жесть…Бывшая Россиянка вспоминает: "конечно у меня был стресс ....если у меня психически больные родители. Мой отец россиянин человек умный от природы, но быстро деградировавший из-за своей крайней аморальности, и мама украинка, которая очень полюбила русский мир. Нередко подмечаю, что русский мир любят украинцы с какими то психическими нарушениями или с ослабевшим рассудком".
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30.03.2023 11:07 Ответить
Ой 100500%про "українців " в раші . Таке набожне всі церкви , монастирі в окрУзі знає , а дурне шо двері . Ну чисто психлікарня .
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30.03.2023 12:05 Ответить
а ви порозмовляйте з прихожанами московської церкви в Україні. враження, що в "Павлова" знову забули палати замкнути...
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30.03.2023 12:46 Ответить
Я два дні з Пітєрською прихожанкою спілкувався (дв сестра , до речі з Київської обл з 86 року в раші) . Люди добрі це точно що "умом рашу не понять" мозги закипають
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30.03.2023 22:55 Ответить
Без текстового супроводу є очевидним походження цього смороду
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30.03.2023 11:07 Ответить
Киньте цього підара у вулик.
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30.03.2023 11:07 Ответить
А це українськи прикордонники? А що ,кордон вже під Києвом? А батюшко в алкотестер дув? Чи тільки в лице перевіряючого?)
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30.03.2023 11:08 Ответить
Цього батьюшку, напевно, прямо з ЧВК Вагнєра завербували в МП.
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30.03.2023 11:09 Ответить
все прихожане этой секты потенциально опасны и доверия к ним нет. А теперь представьте сколько вражеских элементов в Украине на законных основаниях с паспортами , а может и двумя. Им только прикажут и они все сделают.
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30.03.2023 11:09 Ответить
В рашці культивується досить дивний образ священослужителя.Там піп такий собі свій в дошку чувак,який може набити морду,напитися до посиніння,похєривши всі заповіді піти на війну і вбивати "за атчізну"і навіть мимоходом переспати з чужою жінкою...От такий має шанси на повагу від вірного стада,бо вони,москальня,такі самі і лишень такого будуть слухати...
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30.03.2023 11:09 Ответить
Що ж ви наробили! Затримали зв'язкового від кремлівського Гундяева, який віз секретні вказівки Паші-мерседесу. Усе пропало, сказала б Юля. Пропала оборона УПЦ МП в Святй Київсько-Печерській Лаврі, накрився мідним тазом запланований Сталінград.
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30.03.2023 11:10 Ответить
Має бути покарання у вигляді тримання під вартою на 6-12 місяців за образу працівника при виконанні службових обов'язків! Інакше бидло не вгамувати!
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30.03.2023 11:12 Ответить
какие разговоры! пакуйте фсбшную мразь
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30.03.2023 11:12 Ответить
Підарюка кримінально-моспархатна... прикладом поміж ріг, за буйство і образи.
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30.03.2023 11:12 Ответить
прикордонники на вʼїзді до Києва? На вʼїзді до Київа є кордон?
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30.03.2023 11:17 Ответить
Прикордонники там де потрібно! Ще скажи чого морпіхи в окопах? Ти хоч знаєш як перевіряється доки на фальш? Так що не гундось тут
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30.03.2023 12:00 Ответить
"тут русский дух тут русью пахнет"
а с пушкин
гарно підмітив той пушкін, тіки мабуть мав наувазі - смердить, але цензура...
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30.03.2023 11:17 Ответить
там не Русью, а рассєєй-паРашей смердить. Русь - це Київ та Україна.
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30.03.2023 11:24 Ответить
то є так, але пушкін звідкі це знав він жє арап
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30.03.2023 11:33 Ответить
Чого того ідіота не заламали?
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30.03.2023 11:17 Ответить
якісь в нас поліцаї всраті бо бикувати на пересічних посполитих або на військових вони герої, а як кацапського попа повязати так неможуть.
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30.03.2023 11:25 Ответить
То може це різні поліцаї, до такого не здогадувався?
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30.03.2023 12:28 Ответить
чи то ті чи то інші то не відміняє того що вони дуже поблажливо ставляться до усякої кацапської паторочі але дуже прискіпливі до патриотів
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30.03.2023 13:52 Ответить
Не потрібно замазувати пики московитських попів. Навпаки, треба повністю ідентифікувати цих істот, щоб у корисних ідіотів не було приводу розказувати що це фейк.
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30.03.2023 11:26 Ответить
Молодой священник РПЦ, только закончивший обучение, приходит в церковь.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
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30.03.2023 11:28 Ответить
Выражение "рамсы попутали" - это точно из церковного словаря МП.
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30.03.2023 11:32 Ответить
Можливо в духовних семінаріях вони не тільки церковнослов'янську мову вчать, а й феню.
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30.03.2023 11:37 Ответить
Он наверное в Лугандоне в тюремной каплычке службу правил…. Да и ехал он видно в Лугандон но с пьяных глаз направление перепутал и попал под Киев. Но дымоход этому кацапу всеравно прочистить надо….
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30.03.2023 12:08 Ответить
Потешный попяра: видать с богом "на короткой ноге".
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30.03.2023 11:38 Ответить
Щє один москалік, у якого тільки дві клепки у голові: або бикувати, або боятися, інших моделей поведінки він собі уявити не може)))
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30.03.2023 12:26 Ответить
ефрейтор генерала Кирилы совсем "потерялся", у прапорщика Паши-мерседеса и без него проблемы
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30.03.2023 11:45 Ответить
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30.03.2023 11:48 Ответить
Вагнеровский поп, что ли?
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30.03.2023 11:49 Ответить
Ця проросійська "православна" гидота теть знахабніла ..!
Значить має для того привід...хтось їх досі покриває...
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30.03.2023 11:55 Ответить
Кумедний піп-алкарік.

Якого тільки бидла у наших храмах раська не напхала. Педофіли, геї, алкоголіки, шизофреники, колишні зеки та бандюки. А наші шизонуті віряни до них на поклон ходили.

До речі, релігійний фанатизм - це один з симптомів шизофренії. Тому придивіться на божевільні пики тих, хто б'ється за мпц - це все психічно-хворі люди.
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30.03.2023 11:55 Ответить
А чому ви пишете "ходили" на поклон. Ті шизоїди і досі ходять, ще й руки бридкі цілують. Ото гидота!
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30.03.2023 14:56 Ответить
Ну, це я так видаю бажане за дійсне.
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30.03.2023 15:16 Ответить
Почему было не заслать титушек в Лавру? Побили бы попов и подсрачниками выкинули. Партнеры бы не перестали давать оружие и баксы из-за такой мелочи!!!
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30.03.2023 11:56 Ответить
Так чого ж ти не заслав? В тебе зв'язки схоже є.
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30.03.2023 12:25 Ответить
камеру выключить и по ***** попу *********** чтобы ,,рамсы не путал,, можна ***** об асфальт чтобы доходчевей , а в протоколе упал поп от передоза , бывает
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30.03.2023 12:00 Ответить
А дымоход это попу давно чистили? Мля, всякая нечисть во время войны на свет божий вылазит…посадите его лет на 5 за вождение в пьяном виде и пропаганду рузькаго мира. Неужели это так трудно??
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30.03.2023 12:03 Ответить
Вони ще таким попам руки цілують під Лаврою . Фу уу . Це просто ………..ц . Воно може тільки но струсило , а прихожанє бігом облобизали .Ідіоти.
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30.03.2023 12:13 Ответить
Да що за хрень? Є Закон - карний кодекс. У відповідності до нього цей поп повинен бути затриманий
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30.03.2023 12:39 Ответить
Українське суспільство все-таки архаїчне по своїй суті. І відверто не розумію вашого відношення до священників! П'яний чувак відверто бикує перед поліцейськими і це все. В Америці, таким одягають кайданки за спину і саджають на бордюр. Це все, що поліцейські повинні робити. Те саме зараз в Лаврі. Чим вони лякають!? Прокляттями!? Це шамани. Люди в наш час, посеред Європи бояться проклять шаманів! Дикість якась.
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30.03.2023 13:01 Ответить
Ехо совка! Церковна гебня завжди залякувала своїх вірян та й взагалі будь-кого, хто заходив в їхні храми чи мав необережність торкнутись до їхньої недоторканості. Ця така тактика залякування тримала слухняне бидло у стойлі.

А якщо копнути глибше, то сама релігія була вигадана для залякування та дисципліни диких людей, які поводились наче тварини та зовсім не контролювали свої інстинкти.
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30.03.2023 13:18 Ответить
"Релігія опіум для народу"... Я не про Бога. якщо що.
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30.03.2023 14:59 Ответить
Правильно. Навіщо псувати з Богом відношення.

Анєхдот згадала:
Вчителька совкової школи:
- Дети! Все подняли головы вверх и прокричали: Бога нет!

- Изя! А ты почему не кричишь?

- Не вижу смысла. Если Бога нет, то он все равно не услышит, а если Бог есть, то зачем портить с ним отношения?
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30.03.2023 15:06 Ответить
А бордюр спершу сторчака ставлять.
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30.03.2023 14:50 Ответить
Т.е. любой чел может нарядиться в рясу и унижать полицейских и делать что хочет, я правильно понимаю? И никаких тебе повесток нихера?
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30.03.2023 13:30 Ответить
Правильно розумієте. Бо ображати «чувства вєрующих» - це ж гріх.
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30.03.2023 15:19 Ответить
Натягнув рясу і ти вже поп??? Ряса вже заміняє документи?
У нас що, війського положення немає? Чому якась п'яна мерзота без документів по країні роз'їзжає?
Це якийсь *******, а не країна в якій вже вісім років йде війна.
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30.03.2023 15:27 Ответить
При Зе владі ніякої війні в Україні немає, а є якась "спецоперація" - тут зеленський і кремль сходяться у єдинстві, бо у війну цього прокацапського попа там би біля авітівки і розтріляли.
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30.03.2023 15:37 Ответить
и эта мразь фсбшная правит верой в Украине?!
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30.03.2023 16:47 Ответить
"У мєня пацани під Бахмутом загинули"...- це воно про "вагнерівців"..?
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30.03.2023 17:36 Ответить
Дивлячись як на камеру себе веде Пашка-мерседес, не має чому дивуватися, що його підераси себе поводять як гопота. Вони себе відчувають недоторканими, інакше б язик тримали за зубами. Реагує це ФСБшне бидло тільки при застосуванні фізичної сили, бо такі справи до судів все одно не доходять, а поліція видно вже навчена гірким досвідом, що з такими "слугами Божими" зв'язуватися вийде собі дорожче.
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30.03.2023 21:57 Ответить
 
 