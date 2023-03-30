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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Оккупанты управляемыми авиабомбами прицельно ударили по селу Львово на Херсонщине,- ОВА. ВИДЕО

Утром российская авиация атаковала село Львово Бериславского района. В результате удара повреждены дома гражданских.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии РФ. Изувечено около десятка частных подворий. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", - прокомментировал видео Прокудин.

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бомба (369) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4758)


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Топ комментарии
+7
ось вона перевага авіації..., та якщо її нема, не буде й переваг...
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30.03.2023 11:49
+6
Костенко, насамперед воїн і офіцер, справжній патріот і захисник України. Тож твої натяки недолугі і ганебні
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30.03.2023 12:03
+3
Там в соседней ветке депутат Костенко рассказывает, как в современной войне артиллерией отгонять авиацию.
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30.03.2023 11:54
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ось вона перевага авіації..., та якщо її нема, не буде й переваг...
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30.03.2023 11:49 Ответить
Там в соседней ветке депутат Костенко рассказывает, как в современной войне артиллерией отгонять авиацию.
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30.03.2023 11:54 Ответить
Костенко, насамперед воїн і офіцер, справжній патріот і захисник України. Тож твої натяки недолугі і ганебні
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30.03.2023 12:03 Ответить
а він як раз тим і займається, на відміну від тебе, та інших форумних "героїв".
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30.03.2023 13:46 Ответить
Завдяки йього, сумісній з Генералом Марченко роботі, рашисти і не змогли взяти Миколаїв, та й у подальшому увесь Південь. І як, по твоєму, у нього виходить захищати країну?
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30.03.2023 14:22 Ответить
про заслугу генерала Марченко в обороні півдня (якого зе-банда хотіла запроторити за грати) і випустили якраз для оборони я чув.
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30.03.2023 15:14 Ответить
Плохо слышали, раз такое несете... Его ВЫКУПИЛИ у зебилов...
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30.03.2023 22:09 Ответить
А ты от большого ума считаешь побитые шиферные крыши полутонной бомбой доказательством ЭФФЕКТИВНОСТИ авиации?
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30.03.2023 15:47 Ответить
не, от малого..., а ты давно у себя его мерил, или сломалось что? кацапы так тренируются, поскольку для испытаний такого рода бомб, которые они только начали у себя там делать, нужны испытательные полигоны, и вот они - в Украине, им все равно что при этом разваливать..., научатся точнее управлять этими бомбами будут уже бомбить прицельно и точно по нашим позициям или, как и раньше, по нашимгородам... Понятно теперь? с тебя 10 баксов за мое потерянное на тебя время
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30.03.2023 16:10 Ответить
У вас небольшой пробел в познаниях) Это совковая технология...(несколько лет назад встречал упоминание о ней на Википедии, сейчас инфа отсутствует) А забыли про нее или по рукожопости вспомнили о ней только после того как американцы заявили, что нам поставят такие, фиг его знает) Но факт остается фактом, что год они ее не использовали... Ну по крайней мере об этом не заявлялось... А вот фотки прилета, помогут кацапам с точностью...
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30.03.2023 22:18 Ответить
Мой юный друг, точность определяется отклонением от заданной цели. Ты точно уверен, что выбранной целью был огород и расийский шпион бегал там с рулеткой для определения точности?
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31.03.2023 09:40 Ответить
🤬🤬🤬
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30.03.2023 11:56 Ответить
Постраждалих повно.інша річ що немає фізично поранених та вбитих
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30.03.2023 12:04 Ответить
Поки наші ЗМІ та місцеві пропагандисти розказували як https://www.unian.ua/weapons/rozumni-bombi-ukrajina-otrimaye-vid-ssha-komplekti-rozumnih-bomb-12079071.html захід нам передасть-передає-передав комплекти JDAM для модернізації авіабомб в керовані кацапи вже їх повним ходом приміняють
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30.03.2023 12:39 Ответить
судячи з тої картинки там невиносимо керована бімба...
а якщо серйозно - московити просто ******** так як бомбили весь час до того звичайними бомбами. І авіація їх літає і розігнати її не дуже виходить...
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30.03.2023 14:10 Ответить
Виходило б на багато краще, як би мудрій нарід не вибрав у 19 році клоуна. Україна давно вже розробляла і почала б виготовлювати власну систему ППО-ПРО дальньої дії - Кільчень. Але з приходом до влади уставших от войны усе зупинилось.
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30.03.2023 14:28 Ответить
По картинках не сужу, але тепер всі канали на чолі з Ігнатом розказують які кацапи підступні що застосовують по нам керовані бомби.
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30.03.2023 14:58 Ответить
У вас есть хоть капля логики в голове?
Эти крылаты бомбы - доказательство НЕэффективности авиации, которая не может подлететь и сбросить прицельно.
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30.03.2023 15:52 Ответить
 
 