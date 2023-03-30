Оккупанты управляемыми авиабомбами прицельно ударили по селу Львово на Херсонщине,- ОВА. ВИДЕО
Утром российская авиация атаковала село Львово Бериславского района. В результате удара повреждены дома гражданских.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии РФ. Изувечено около десятка частных подворий. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", - прокомментировал видео Прокудин.
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а якщо серйозно - московити просто ******** так як бомбили весь час до того звичайними бомбами. І авіація їх літає і розігнати її не дуже виходить...
Эти крылаты бомбы - доказательство НЕэффективности авиации, которая не может подлететь и сбросить прицельно.