Оккупанты управляемыми авиабомбами прицельно ударили по селу Львово на Херсонщине,- ОВА. ВИДЕО

Утром российская авиация атаковала село Львово Бериславского района. В результате удара повреждены дома гражданских.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии РФ. Изувечено около десятка частных подворий. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо по мирным жителям села. К счастью, пострадавших нет", - прокомментировал видео Прокудин.

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