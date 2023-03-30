Два молодых киргиза в Бишкеке "оскорбляют" русскоязычную женщину, прося ее говорить на киргизском языке: "Это не Россия, детка! Это - Кыргызстан!". ВИДЕО
В столице Кыргызстана Бишкеке русскоязычная женщина обиделась на двух мужчин, которые попросили ее разговаривать на киргизском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой два молодых киргиза "оскорбляют русскоговорящих", женщина опубликовала в соцсетях.
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