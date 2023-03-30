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Два молодых киргиза в Бишкеке "оскорбляют" русскоязычную женщину, прося ее говорить на киргизском языке: "Это не Россия, детка! Это - Кыргызстан!". ВИДЕО

В столице Кыргызстана Бишкеке русскоязычная женщина обиделась на двух мужчин, которые попросили ее разговаривать на киргизском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой два молодых киргиза "оскорбляют русскоговорящих", женщина опубликовала в соцсетях.

Читайте также: Кыргызстан намерен заменить русский язык на киргизский как официальный во всех учреждениях, организациях и на предприятиях

Автор: 

Кыргызстан (260) русский язык (572)


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Топ комментарии
+65
У національному питанні нема поділу на чоловіків та жінок.
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30.03.2023 12:17
+44
Русафобія чистої води.
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30.03.2023 12:14
+40
Орчиха.
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30.03.2023 12:19
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Она ему говорит а ты кто такой?)) Он говорит я КЫРГЫЗ) а она - и че? Вот какие о*уевшие эти руские! Они даже в Киргизии чувствуют себя хозяевами или просто царями) оккупанты *уевы!
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30.03.2023 20:36 Ответить
Киргиз сказав - на *** іди кацапка!
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30.03.2023 23:27 Ответить
Чо-чо,- .уй через плечо, быдло москальске
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31.03.2023 02:44 Ответить
русню треба вирізати по всьому світу.
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31.03.2023 08:23 Ответить
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