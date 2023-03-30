"Я вас не приглашал", - митрополит УПЦ МП Павел толкнул журналистку из-за неудобного вопроса. ВИДЕО
Митрополит УПЦ МП Павел во время общения с журналисткой по поводу выселения монахов из Киево-Печерской Лавры сильно толкнул ее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Митрополит Павел заявил, что журналисты вообще не имели права приходить в Лавру, потому что Павел их "не приглашал".
"Я вас не приглашал. Я еще раз повторяю, я вас не приглашал. Это земля, на которой стоит… (храм. - Ред.), заберите камеру. Вы меня не слышите?" – восклицает митрополит.
На рациональное замечание, что территория святыни государственная и митрополит Павел не может препятствовать работе журналистов, бывший наместник Киево-Печерской Лавры сильно толкнул журналистку в сторону, чтобы она прекратила задавать вопросы.
После этого митрополит не извинился, а сказал, что "ничего, пусть себе будет".
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OVотечественники. В нас же все як завжди, толеруемо та фінансуємо коллаборастів з власної кишені, поки вони звільняють Україну від українців. И це навіть не до влади питання, а до народу, який все це абсолютно безкарно для них дозволяє та толерує.
Потрібно проти цього ФСБшного попа використовувати будь-які можливість, як він користується вадами законодавства України.
Прошу пані журналістку пройти у поліцейське відділення для написання заяви про вчинення злочину промацковським попом ..
рыговермаков сказать. Кого первых избили на Майдане? Вот и здесь антиукраинская власть держит своих псов на случай выступлений против их произвола. А против своих попов они силовиков не направят.
Впевнений СБУ з цим має допомогти.
Бо капцапня вже мученика за віру з нього ліпить.
у мусорів лиш для простих громадян купа аргументів для написання штрафів та затримань
для цього підара аргументів йок???
Ага, знайшов - з телеканалу Еспресо... Ну може бути...
"https://espreso.tv/pavlo-mersedes-lebid-namagavsya-vibiti-mikrofon-v-korespondentki-espreso Під час спілкування з журналістами в Києво-Печерській лаврі митрополит УПЦ (МП) Павло "Мерседес" Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Валерії Пашко . Під час спілкування з журналістами митрополит Павло "Мерседес" Лебідь штовхнув кореспондентку та намагався вибити в неї мікрофон".
сатанiсти москальського сатанату РПЦ-КДБ знахабнiли вже без мiри...
На днях, по завершении Божественной литургии в день празднования Крещения Господня в Елоховском соборе на москве, патриарх РПЦ кирилл (в миру - вова гундяев) посоветовал священникам отправляться на войну в Украине, а обычным гражданам рекомендовал собирать средства для финансирования военной кампании. Об этомhttp://moseparh.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-kazhdyj-svyashhennik-dolzhen-byt-na-perednej-linii-duxovnogo-fronta.html сообщается на сайте московской епархии РПЦ.
Во время своей речи гундяев также призвал военных быть готовыми отдать жизнь на поле боя.
"…сегодня мы должны особенно молиться о нашем воинстве. Пастырски окормлять военнослужащих, поддерживать их чем только можем", - заявил глава православной церкви эрэфии во время праздничной трапезы.
По словам гундяева, каждый приход РПЦ должен помогать россиянам, которые находятся на передовой в Украине.
Прихожанам он посоветовал собирать вещи, продукты и деньги.
Более того, гундяев настаивает на том, что священники должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить россиянских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом".
РПЦ стала одним из рупоров рашистской пропаганды, и глава церкви в тон другим нарративам кремля называет рассею "реальной альтернативой тупиковому развитию западной цивилизации".
По словам гундяева, священники должны уметь сказать человеку то, что его укрепит и воодушевит, в частности, когда прозвучит команда "в атаку!"
от і думай-ТЕ! це про кого він каже? хто прийшов і кому московські попи допомагали?
хто їх 3 роки ніяк не вижене?! домовлено
Це ми тебе не запрошували, манкурт їбаний. То вали до свого... Що там є на болотах? До Владівостока, ****! Бігом. І без наших ікон - свої там намалюєш, падло. І не дивуйся, що на твоїх іконах завжди буде виходити або ведмідь, або *****, молися на них і не заморочувася, бо нічого іншого в твоєму житті проста не існує.
Село Ахтирка, одна церква, один поп - і все село стало кублом сєпарів, тому що він налив лайна про "братів" у вуха.
Нащо нам взагалі у 2023 році релігія та церкви, якщо для розвитку нації треба будувати школи, університети, наукові та медичні центри? Після Бучі, Мариуполя, згвалтованих дітий та десятки тисяч вбитих, ходити до храмів та просити про допомогу у богів - це вже якось ну не логічно, чи як це назвати.