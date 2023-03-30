"Я вас не приглашал", - митрополит УПЦ МП Павел толкнул журналистку из-за неудобного вопроса. ВИДЕО

Митрополит УПЦ МП Павел во время общения с журналисткой по поводу выселения монахов из Киево-Печерской Лавры сильно толкнул ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Митрополит Павел заявил, что журналисты вообще не имели права приходить в Лавру, потому что Павел их "не приглашал".

"Я вас не приглашал. Я еще раз повторяю, я вас не приглашал. Это земля, на которой стоит… (храм. - Ред.), заберите камеру. Вы меня не слышите?" – восклицает митрополит.

На рациональное замечание, что территория святыни государственная и митрополит Павел не может препятствовать работе журналистов, бывший наместник Киево-Печерской Лавры сильно толкнул журналистку в сторону, чтобы она прекратила задавать вопросы.

После этого митрополит не извинился, а сказал, что "ничего, пусть себе будет".

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