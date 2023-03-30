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"Я вас не приглашал", - митрополит УПЦ МП Павел толкнул журналистку из-за неудобного вопроса. ВИДЕО

Митрополит УПЦ МП Павел во время общения с журналисткой по поводу выселения монахов из Киево-Печерской Лавры сильно толкнул ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Митрополит Павел заявил, что журналисты вообще не имели права приходить в Лавру, потому что Павел их "не приглашал".

"Я вас не приглашал. Я еще раз повторяю, я вас не приглашал. Это земля, на которой стоит… (храм. - Ред.), заберите камеру. Вы меня не слышите?" – восклицает митрополит.

На рациональное замечание, что территория святыни государственная и митрополит Павел не может препятствовать работе журналистов, бывший наместник Киево-Печерской Лавры сильно толкнул журналистку в сторону, чтобы она прекратила задавать вопросы.

После этого митрополит не извинился, а сказал, что "ничего, пусть себе будет".

Смотрите: В бою под Бахмутом погиб журналист информагентства "Вчасно" Александр Цахнив. ФОТО

журналистика (3292) Лавра (421) УПЦ МП (1561) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+56
Доречі - це можна як привід використати - напад на журналіста при виконанні журналістської діяльності, перешкоджання журналістській діяльності.
Потрібно проти цього ФСБшного попа використовувати будь-які можливість, як він користується вадами законодавства України.
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30.03.2023 12:43
+53
За патли курву витягнути піздец війна в Країні а попи фисибешні а зними потенційні колоборанти сепаратисти в центрі Києва права качають. Ауууу вальодя боневтікович роби шось то тобі не Добробати кашмарити чи патріотів
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30.03.2023 12:39
+47
Факт перешкоджання журналістській діяльності , з використанням грубої сили , зафіксовано на камеру .
Прошу пані журналістку пройти у поліцейське відділення для написання заяви про вчинення злочину промацковським попом ..
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30.03.2023 12:43
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За патли курву витягнути піздец війна в Країні а попи фисибешні а зними потенційні колоборанти сепаратисти в центрі Києва права качають. Ауууу вальодя боневтікович роби шось то тобі не Добробати кашмарити чи патріотів
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30.03.2023 12:39 Ответить
викликайте поліцію !!! пашу мерседеса в кацндали і під білі рученьки в кутузку за *********, згодом це можна трохи справ додати !!!
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30.03.2023 12:40 Ответить
Україна завжди була раем для коллаборастів, при всіх правителях та можновладців, так завжди було і надалі буде. Бо немая в світі дурнішої та толерастнішої до коллаборастів нації ніж наша. В будь якій цивілізованій країні його б давно вже поволокли за його бомжарську бороду розміновувати мінні поля ним же самим, які понаставляли його ZOOVотечественники. В нас же все як завжди, толеруемо та фінансуємо коллаборастів з власної кишені, поки вони звільняють Україну від українців. И це навіть не до влади питання, а до народу, який все це абсолютно безкарно для них дозволяє та толерує.
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30.03.2023 13:40 Ответить
https://youtu.be/-33axW6KpG0 ну так !!! ви апсолютно праві ... нажаль ...
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30.03.2023 15:07 Ответить
то-то за кордоном в цивілізованих краях проросійські пропагандисти язик ляпають як хочуть.
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30.03.2023 20:45 Ответить
Так він і там рейвах підніме!
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30.03.2023 12:42 Ответить
Выпрашивает ********* прям на месте.
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30.03.2023 12:42 Ответить
Доречі - це можна як привід використати - напад на журналіста при виконанні журналістської діяльності, перешкоджання журналістській діяльності.
Потрібно проти цього ФСБшного попа використовувати будь-які можливість, як він користується вадами законодавства України.
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30.03.2023 12:43 Ответить
Факт перешкоджання журналістській діяльності , з використанням грубої сили , зафіксовано на камеру .
Прошу пані журналістку пройти у поліцейське відділення для написання заяви про вчинення злочину промацковським попом ..
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30.03.2023 12:43 Ответить
что еще должно произойти чтобы в Лавру зашел спецназ,погрузили это быдло в рясах в товарняк и отправили в мокшанские говени???перекройте все входы и выходы через несколько дней эти крысы побегут!!!главное назад не пускать
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30.03.2023 12:43 Ответить
Скількі з тими чортами будуть шмарклі жувати... Де спецназ?
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30.03.2023 12:45 Ответить
Охороняє Зе-зе.
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30.03.2023 12:47 Ответить
Где спецназ? Готовится студентов калечить, если те вздумают что-то против власти рыгов ермаков сказать. Кого первых избили на Майдане? Вот и здесь антиукраинская власть держит своих псов на случай выступлений против их произвола. А против своих попов они силовиков не направят.
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30.03.2023 14:32 Ответить
У пана Тищенко загострення?Ти що-хочеш з паршивого попа зробити мученика?Воно того й ручки простягає до журналістки,щоб хтось здуру зацідив .
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30.03.2023 15:43 Ответить
Падло !!!,,
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30.03.2023 12:46 Ответить
куда запрошував, чмо, ****** оттудова
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30.03.2023 12:46 Ответить
скільки можна терпіти виходки цього під@р@?
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30.03.2023 12:46 Ответить
Вот когда надо титушек не нашли
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30.03.2023 12:47 Ответить
Іуда і ще божий служитель 😡
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30.03.2023 12:47 Ответить
Паразит.
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30.03.2023 12:47 Ответить
В пашу вселился бес.
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30.03.2023 12:49 Ответить
Він з ним народився
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30.03.2023 12:53 Ответить
Ти не людина. Ти агент спецслужб Росії і паскуда-злодій ( в народі - Паша-Мерседес)!
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30.03.2023 12:53 Ответить
Ось так, побачили всі, кого захищає влада? А влада захищає своїх, влада захищає московську церкву, тогчніше її тут філіал УПЦ, бо яке право має ця секта знаходитися сьогодні в державному музеї? Аренда закінчилася, а вони виходить захопили Лавру в незаконний спосіб? То в нас немає поліції, щоб навести порядок згідно закону, то для ПЦУ вони є, а для московської церкви немає? А що там роблять молодики паризивного віку? Чи то переодягнулися кізяки з московії, які охороняють цю секту?
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30.03.2023 12:53 Ответить
Цікаво, що ви будете писати, коли правоохоронці вишибуть цих утирків з Лаври?
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30.03.2023 13:01 Ответить
Буду дякувати їм за наведений лад. Чи Ви думаєте, що я пожалію сатаністів, які підтримали вбиіство українців?
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30.03.2023 13:11 Ответить
Ні, не будете. Ви не вмієте цінувати роботу інших
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30.03.2023 21:25 Ответить
Біс в ньому сидить. Треба його усмирити постом.

Впевнений СБУ з цим має допомогти.
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30.03.2023 12:53 Ответить
А вот и прекрасный повод поговорить с ним кое кому другому и в другом месте ...
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30.03.2023 12:53 Ответить
Ты не людина, гнида кгбшная, ты срань земли и хамская мразь в рясе.
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30.03.2023 12:54 Ответить
Чомусь мені це нагадало "незручне" запитання найвеличнішому на його зрежисованій "пресконференції". Мабуть тому, що стиль однаковий...
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30.03.2023 12:55 Ответить
Отож хай на пашу в суд подає
Бо капцапня вже мученика за віру з нього ліпить.
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30.03.2023 12:55 Ответить
Були тітушкі, стали павлушкі...
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30.03.2023 12:55 Ответить
а чому це попи Лаври почали вести себе так впевнено???
у мусорів лиш для простих громадян купа аргументів для написання штрафів та затримань
для цього підара аргументів йок???
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30.03.2023 12:56 Ответить
Звик спілкуватись тільки з проститутками?
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30.03.2023 12:57 Ответить
В Паши Мерседеса на Звірінці 4 поверховий будинок і в Вишеньках такий же на гектарі землі. Спопійно може заселити всіх своїх монахів...
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30.03.2023 12:57 Ответить
главар осередку ФСБ-РПЦ вчинив кримінал - перешкоджання журналістській діяльості. І як виявилось, тільки на запрошення банди ФСБ-РПЦ, в період війни,, громодяни України можуть відвідувати лавру. Позаду стоять ФСБ-ники як охорона. мерседеса треба заганяти по судам і поліціям.
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30.03.2023 12:58 Ответить
шо в лаврі, шо в опі-сидять ссучені слуги крємля.
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30.03.2023 12:58 Ответить
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30.03.2023 12:59 Ответить
👍
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30.03.2023 13:23 Ответить
Супер! Краще й не скажеш !
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31.03.2023 10:46 Ответить
Безнаказаність провокує нахабніти більше
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30.03.2023 12:59 Ответить
"Я тоже людына" (С) Хм, действительно выглядит, как человек, а по сути поп-фэ-эс-бэшник.
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30.03.2023 12:59 Ответить
Берешь щетку и мыло, отмываешь попа масковськага патриархату, глядишь: а під ним звичайне москальске бидло. Оце так несподіванка, панове.
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30.03.2023 13:01 Ответить
млять, бабло утекает, а ведь так хорошо барыжили мощами, библиями, свечечками, ЭТО НЕ ВЕРА, барыги от церкви
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30.03.2023 13:03 Ответить
Заяву до поліції обов'язково. А ті що перешкоджають комісії то мають бути ідентифіковані та перевірені на співпрацю з ворогом
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30.03.2023 13:05 Ответить
Що,немає управи на цього підараса?
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30.03.2023 13:06 Ответить
це така пліснява фсб-шна, що і не виравиш її з країни. Дустом посипати треба.
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30.03.2023 13:07 Ответить
Наступний крок насере на голову, поки на Банковій памперси змінюють.
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30.03.2023 13:10 Ответить
журналістка з якого ЗМІ? Ну не з Г+Г, не з провладного телемарафону!

Ага, знайшов - з телеканалу Еспресо... Ну може бути...
"https://espreso.tv/pavlo-mersedes-lebid-namagavsya-vibiti-mikrofon-v-korespondentki-espreso Під час спілкування з журналістами в Києво-Печерській лаврі митрополит УПЦ (МП) Павло "Мерседес" Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Валерії Пашко . Під час спілкування з журналістами митрополит Павло "Мерседес" Лебідь штовхнув кореспондентку та намагався вибити в неї мікрофон".
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30.03.2023 13:11 Ответить
Де СТЕРНЕНКО КАРАСЬ ПАРАСЮК ЯРОШ Де ''ПРАВИЙ СЕКТОР''??? випустіть ''ТОРНАДО'' на цього касцапського посіпаку ху...ла =пішком до кордону будуть їба....ить
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30.03.2023 13:13 Ответить
Парасюк воює, а ви де?
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30.03.2023 13:33 Ответить
Стерненко вже улюбленець Президента. Ярош точно на фронті, а "Торнадо" мав би випустити Зеленський, що не випустив? А де поділися іншві "правдолюби" Бенін Грішин(Семен Семенченко), Нацсуки, які мали б закидлати "свинками" пашиних слуг, що вивозять музейні експонати? Де серлєщ, наєм, заліщук? Чи ми вже всіх перемогли?
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30.03.2023 17:33 Ответить
Рашистская быдлота привыкла, что к ней относились как к людям( даже не священникам) Паша - мерседес бандюк и отморозок хвастался , что умертвил строителей за мелкую провинность. Он бы всех украинцев умертвил не моргнув - у священников не может быть столько ненависти и злобы. Сейчас тоже их будут лелеять, ,, облизывать,, ублажать , бояться обидеть. Они не задумываясь нас бы поубивали. Нужно срочно выкинуть эту заразу со святого украинского места. ВЫКИНУТЬ.
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30.03.2023 13:15 Ответить
Не викинуть. Краще винести вперед ногами.
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30.03.2023 13:38 Ответить
Он не приглашает украинцев в украинскую святыню, считая ее собственностью ФСБ, россии
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30.03.2023 13:18 Ответить
Це наслідки загравання Зеленського і його команди з тими, хто не підтримував "армії, мови і віри". З тими, хто був проти ЄС і НАТО. І сьогодні "какая разніца" в дії. Бо для влади "какая разніца", хто буде в Лаврі і на якій мові вести "проповіді". Я особисто думаю, що коришу Володі баканову краще російська мова і ще краще російська церквака. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.
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30.03.2023 13:21 Ответить
Обложился своими овечками и быкует. Потому такой смелый. Если вокруг не будет аватаров - ему наваляют, он это понимает.
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30.03.2023 13:23 Ответить
.

сатанiсти москальського сатанату РПЦ-КДБ знахабнiли вже без мiри...
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30.03.2023 13:30 Ответить
бреше содоміцька сабака - "я тоже людина", сатана завжди бреше, й погрожує, змінивши облік і нарядившись в попівські шати, топчучи Заповіді.
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30.03.2023 13:31 Ответить
По словам вовы гундяева, священники РПЦ должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить российских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом".

На днях, по завершении Божественной литургии в день празднования Крещения Господня в Елоховском соборе на москве, патриарх РПЦ кирилл (в миру - вова гундяев) посоветовал священникам отправляться на войну в Украине, а обычным гражданам рекомендовал собирать средства для финансирования военной кампании. Об этомhttp://moseparh.ru/svyatejshij-patriarx-kirill-kazhdyj-svyashhennik-dolzhen-byt-na-perednej-linii-duxovnogo-fronta.html сообщается на сайте московской епархии РПЦ.

Во время своей речи гундяев также призвал военных быть готовыми отдать жизнь на поле боя.

"…сегодня мы должны особенно молиться о нашем воинстве. Пастырски окормлять военнослужащих, поддерживать их чем только можем", - заявил глава православной церкви эрэфии во время праздничной трапезы.

По словам гундяева, каждый приход РПЦ должен помогать россиянам, которые находятся на передовой в Украине.

Прихожанам он посоветовал собирать вещи, продукты и деньги.

Более того, гундяев настаивает на том, что священники должны уметь подобрать нужные слова, чтобы убедить россиянских солдат в целесообразности гибели "на войне с Западом".

РПЦ стала одним из рупоров рашистской пропаганды, и глава церкви в тон другим нарративам кремля называет рассею "реальной альтернативой тупиковому развитию западной цивилизации".

По словам гундяева, священники должны уметь сказать человеку то, что его укрепит и воодушевит, в частности, когда прозвучит команда "в атаку!"
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30.03.2023 13:33 Ответить
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30.03.2023 13:34 Ответить
Дякую за фото-факт! Насправді ніякої церкви на рашці просто не існує. Саме тому в них немає томосу. А ось політруки у платячках із чудирнацькими головними прикрасами існують)
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30.03.2023 15:38 Ответить
нема за що, прошу.)
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30.03.2023 16:07 Ответить
Під зад кирзовим чоботом бийте фсбешного пашу
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30.03.2023 13:33 Ответить
Сатана з,явився, вип,ячуючи всі свої пороки, в ролі моспархатого попа і кловуна - пашки мерса.
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30.03.2023 13:35 Ответить
Да этого кацапо-ФСБиста можно уже затягати по судам(злостное хулигаство с рукоприкладством; перешкоджання журналистской деятельности) А если цапорылый отмажется, то на десерт - в психушку неврастеника( на довiчне, бо он является явной угрозой для окружающих).
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30.03.2023 13:39 Ответить
паша мерседес сказав: на наших спинах прийшли до влади....
от і думай-ТЕ! це про кого він каже? хто прийшов і кому московські попи допомагали?
хто їх 3 роки ніяк не вижене?! домовлено
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30.03.2023 13:49 Ответить
изгнание московских демонов из Лавры. пришла пора вызывать "экзорцистов" в амуниции и с автоматами.
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30.03.2023 14:04 Ответить
Сегодня наблюдал, как поповский сынок, вполне призывного возраста, пытался открыть очередную свою машину издалека, ближе подойти пузо мешает. А мой родственник приезжал на полдня из-под Бахмута, худой, серый, грязный, измученный. За несколько месяцев одну ночь дома переночевал и утром рано уехал в ад, который сюда привели в том числе и попы.
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30.03.2023 14:40 Ответить
ЛЮДИ! А чи не пора нас самим йти ******* цю русню бородату? Воно вже надоїло до корнів... Куди поліція дивиться? Мабуть чекають самосуду??? То він незабаром буде!
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30.03.2023 14:50 Ответить
Та з 2014 року нічого як не було, так схоже і не буде.
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30.03.2023 15:51 Ответить
Как вовремя все у Зеленского, на носу Бахмут. Победа над сатанинской церковью очень кстати.
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30.03.2023 15:18 Ответить
Памятаю як це хамло поліцейському що надав зауваження за порушення ПДР казав "Іди покайся"Не розумію чого його так бояться,за рясу і в "воронок" ,хліб-вода нехай поститься.
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30.03.2023 15:18 Ответить
???...!

Це ми тебе не запрошували, манкурт їбаний. То вали до свого... Що там є на болотах? До Владівостока, ****! Бігом. І без наших ікон - свої там намалюєш, падло. І не дивуйся, що на твоїх іконах завжди буде виходити або ведмідь, або *****, молися на них і не заморочувася, бо нічого іншого в твоєму житті проста не існує.
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30.03.2023 15:36 Ответить
Ну і чому цей кацапський підар і досі не в СІЗО? Риторичне питання...
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30.03.2023 15:39 Ответить
Середньовіччя...
Село Ахтирка, одна церква, один поп - і все село стало кублом сєпарів, тому що він налив лайна про "братів" у вуха.
Нащо нам взагалі у 2023 році релігія та церкви, якщо для розвитку нації треба будувати школи, університети, наукові та медичні центри? Після Бучі, Мариуполя, згвалтованих дітий та десятки тисяч вбитих, ходити до храмів та просити про допомогу у богів - це вже якось ну не логічно, чи як це назвати.
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30.03.2023 15:50 Ответить
ЗЕ-наволоч зараз на роздоріжжі - або остаточно втратити голоси прихильників УПЦ(МП), які голосували у 2019 "за ЗЕ", або стати на бік інтересів української держави. Щось підказує, що голоси прихильників ***** з секти УПЦ(МП), які у 2 турі 2019 голосували за ЗЕ, для офісного шапіто виявляться вагомішими, ніж інтереси української, воюючої з москалями, держави.
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30.03.2023 16:27 Ответить
********* его за это хорошенько и выслать к его кураторам в говнорашку!
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30.03.2023 16:39 Ответить
а почему фсбшная рожа на своём российском не розмовляет а розмовляет на языке врага?!
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30.03.2023 16:44 Ответить
Коли вже посадять цього сатаніста?!
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30.03.2023 17:42 Ответить
Друзі,перш ніж проклинати полковника ФСБ а може й генерала Пашу Мерседеса,генерала ФСБ Онуфрія та інших бородатих відьмаків і содомітів з УПЦ МП....зверніть увагу на таку цікаву річ: за 5 років Соєвому не дійшли руки ліквідувати цю гебешно-гомосексуалістичну братву але легко вдалося знищувати українських патріотів-ідеалістів і солдатів ЗСу в Іловайську і Дебальцево; за 4 роки Зельцу не доходять руки щодо ліквідації резидентури ФСБ в Києві та інших містах....але швидко дійшли руки до знищення наших бійців в Оленівці,Маріуполі.Херсоні тощо і знищення людей в Бучі,Ірпені тощо... Дивно ,так?
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30.03.2023 17:53 Ответить
хоч ти і зефоб - але типовий брехливий 73/43%здебіл
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30.03.2023 19:09 Ответить
Пашка боХ.
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30.03.2023 18:39 Ответить
Викопати підсрачниками з Лаври і виміняти на наших полонених або відправити на хімію .бошити пожиттєво в Жовтих Водах!!!
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31.03.2023 00:10 Ответить
Таке враження, що Паша таки Зеленському *** в сраку встромить...
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31.03.2023 01:19 Ответить
Патрик, ну у тебя и фантазии (улыбается)
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31.03.2023 05:26 Ответить
 
 