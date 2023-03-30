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Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию заповедника. ВИДЕО

Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию Национального заповедника Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой правоохранители обнаружили икону в автомобиле, опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Украинские иконы, написанные на ящиках из-под патронов, выставили в Лондоне. ВИДЕО

икона (85) Лавра (421) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+63
Що вам ще не вистачає, щоб по закону запроторити керівництво Лаври до СІЗО?
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30.03.2023 15:13
+60
Ои пізно вони кинулись -- там уже всі стіни голі .
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30.03.2023 15:11
+59
Тобто повернули?

А де текст що відкрито кримінальну справу і ікону розміщено на склад речових доказів? Якась дич а не держава.
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30.03.2023 15:14
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Ои пізно вони кинулись -- там уже всі стіни голі .
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30.03.2023 15:11 Ответить
Треба все перевіряти на кшкалт підробок.
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30.03.2023 16:47 Ответить
Мабуть там все вкрадено за государєй-імрєраторов і таваріщєй-каміссаров. А ці зі сталінського сатанату крадуть копії.
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30.03.2023 18:18 Ответить
антиукраїнська секта рпцвУ
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30.03.2023 15:11 Ответить
То не лік Павла часом?
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30.03.2023 15:12 Ответить
придивився, схоже на тій "іконі" гундяй зображений, до обрєзания
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30.03.2023 19:48 Ответить
Поки буде жування соплів по відношенню до московітського сатанату,вони всю Лавру обнесуть.
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30.03.2023 15:12 Ответить
Все як в пісні Висоцьког-"...и Христа Распятого ,в половине пятого,не пустили в Буэнос Айрес..."
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30.03.2023 15:46 Ответить
панькаються з ними, а треба вибавати двер та сортувати на 2 групи - на Рашу та на зону
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30.03.2023 17:08 Ответить
Пузато-бородатое лубянское ворьё...
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30.03.2023 15:12 Ответить
Що вам ще не вистачає, щоб по закону запроторити керівництво Лаври до СІЗО?
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30.03.2023 15:13 Ответить
https://youtu.be/-33axW6KpG0 не при цій владі зелених запроданців і колоборантів, що 2ю5 роки дивилися в дупу ***** !!! Нажаль ...
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30.03.2023 15:18 Ответить
Бо там такi як Арестович котрий перший цьому заважає "не надо с водой выплёскивать ребёнка", его "ребьонок" це ФСбшнi попи та коллаборанти.
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30.03.2023 15:37 Ответить
Склад злочину наявний, тобто "наліцо". Саме час це саме наліцо потерти об бруківку
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30.03.2023 16:01 Ответить
Тобто повернули?

А де текст що відкрито кримінальну справу і ікону розміщено на склад речових доказів? Якась дич а не держава.
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30.03.2023 15:14 Ответить
не наговаривайте.. вон аж семь лет дали за блок дешевых сигарет
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30.03.2023 16:32 Ответить
нащо повертали?
це нова ікона патріарха московскава Тіхона
хай вивозять на московщину, нащо він у нашій лаврі?
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30.03.2023 15:14 Ответить
хіба поліції відомо хто там??? вони виконали свої обовязки в даному разі на відмінно
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30.03.2023 15:24 Ответить
по іконі навіть поліції має бути видно, що то новодєл
а по хорошому, мав би бути якийсь іксперд!
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30.03.2023 17:41 Ответить
так там зараз під прикриттям "хресних" ходів в юрбі "вірян" винесуть все, що ще залишилось... до речі, а хто оцінить і як заплатять попи за зниклі арефакти (якщо такі випадки трапляться?...
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30.03.2023 15:15 Ответить
Засудять заочно,звісно ж.
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30.03.2023 15:18 Ответить
Хочеться надіятись що за весь цей бардак зечмоні в свій час відповідатимуть по повній..б
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30.03.2023 18:22 Ответить
Московиты выносят всё что можно вынести, когда их выбивают с захваченной территории. Лавра не исключение.
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30.03.2023 15:15 Ответить
Одна з заповідей Божих-не вкради.Але де Бог-а де рпц...
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30.03.2023 15:16 Ответить
Хіба це не привід обшукати будинки-хороми усіх Паш-мерседесів, які тусувались в Лаврі?
Там може буде купа культурних цінностей з Лаври.
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30.03.2023 15:19 Ответить
Потрібно поставити охорону, бо вони там все розікрадуть, або зіпсують
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30.03.2023 15:19 Ответить
А там еще что то в той Лавре осталось? Пока плакальщицы отвлекают мусоров, Пашка Мерседес со своими КГБшными попами уже все в Ростов вывез
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30.03.2023 15:20 Ответить
То вони певно ікону патріарха Тіхона вивозили.
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30.03.2023 15:21 Ответить
я не розумію, а хто ж був за кермом? невже автомобіль рухався самостійно
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30.03.2023 15:23 Ответить
Где они увидели икону ? Это фотография с личного дела .
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30.03.2023 15:23 Ответить
Щоб не сумнівались, все цінне, що могли вивезли і не здивований, в них є ікони з ніколашкою і його **********, ото сміття нехай самі вивозять.
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30.03.2023 15:24 Ответить
Це заповідник, придурки! Тоді якого мусора туди взагалі автівки пропускають? Начіпляли позначки "пішохідна зона" і влаштували там швидкісне шосе. Закрийте цей прохідний-проїзний двір, всі ворота, купляйте квитка і топайте жиробаси пішки. Вже нудить від цього шоу.
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30.03.2023 15:26 Ответить
А тих,що вивозили- відпустили та вибачились. Задоволені, зе-дебіли?
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30.03.2023 15:28 Ответить
Погранци, як зазвичай, красавчики та умничкі!

Але що мається на увазі під текстом "Завертаєм і їдем назад"?!!! Ця тварина вкрала націонеальну реліквію і намагалася її вівезти до придушуючих жаб голою сракою на болотах нашу ікону!!! Там "морду в пол, ****, допоки я в тебе пів магазина не всадив, потвора убога!", а не цей триумф ... ліберальності?.. Спробуйте з ніскецького муею картину вивезти - побачите, яке це цікаве зайняття!!! Чому ми досі панькаємося із цима тварюками?!?!?!?!
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30.03.2023 15:29 Ответить
Бо це не прикордонники, а поліція.
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30.03.2023 15:49 Ответить
Вообще то логично после разрыва аренды выгнать всех и закрыть Лавру на переучет. А у монахов вообще никакой собственности нет. Так что и отдавать нечего
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30.03.2023 15:38 Ответить
та нехай забирають, то ікона їхнього патріарха московського!
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30.03.2023 15:39 Ответить
електропостачання , інтернет, покриття сотового зв'язку вимкнути у Лаврі. Постачання продуктів зупинити, охорона не повинна пускати автівки до Лаври. Вийшов з территорії чернець требо під білі рученята та направити у ментівку ( військовий стан). Отак поодинці виснажити цю орду бісів. Думати требо, як цю сатану вибити з Лари.
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30.03.2023 15:39 Ответить
Клюквенники на чолі з пашкою мерседесом. Досвід має. Він з свого першого приходу поцупив ікону.
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30.03.2023 15:42 Ответить
А що там із затриманням крадіїв та їх пособників?
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30.03.2023 15:46 Ответить
Главное не выпускать из Украины воров!
Пусть отчитаются в каком состоянии приняли и в каком сдают!
Все это напоминает мне суд с одноруким, что расстреливал Майдан. Сначала отпустили, а потом охали, что исчес бесследно.
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30.03.2023 15:49 Ответить
До язичників не доходить жодна заповідь, вони запрограмовані чинити зло. Ясно сказано "Не роби собі різьби й усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто виконує Мої заповіді. (Повторення Закону 5:8-10)
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30.03.2023 15:54 Ответить
Що ви всі накинулись? Може служитель Божий не встиг там якусь літургію провести от і взяв роботу додому.
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30.03.2023 16:09 Ответить
А просто влада дає розкрадати Лавру, бо ще шось піде не так. Скіки ж там вже у мішках вивезли - одному Богу відомо.
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30.03.2023 16:13 Ответить
схоже, що цінність ікони в її рамці, а не в малюнку, на ній зображеному... хоч і перевернута, вгадується лик якогось... в кукилі, часом не гундяя?
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30.03.2023 16:14 Ответить
а що то за образ???
може кирило???
то хай забирають нах...й
а все що є в описі на момент розпаду ссср хай покажуть і залишать в храмах та на складах
як що чогось не вистачає, всіх закривати за розкрадання
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30.03.2023 16:31 Ответить
Это Патриарх московский Алексий Второй (который был перед Гундяевым)
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30.03.2023 17:23 Ответить
Для початку, потрібно було вилучити та провести експертизу. Можливо, стару ікону замалювали "новоробленим", а може рамка чи дошка дорожче за намальоване. Поліцейські це на місці визначили?
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30.03.2023 17:04 Ответить
Томос вже наш. Що тут москальня робить? ВОни ж напевно наводчики
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30.03.2023 17:11 Ответить
Інвентаризацію перешкоджають проводити, а тим часом все пи..дять..Кацап не буде кацапом якщо щось не вкраде і їм насрати на 10 заповідей!
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30.03.2023 17:11 Ответить
Эти сатанисты всё пи…здят, а наша тормознутая полиция обратно возвращает …
Чтоб опять по новой кто-то спи…здил
Просто капец какой то …
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30.03.2023 22:17 Ответить
Когда уже пашу мерса выявите.
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30.03.2023 17:12 Ответить
так розумію тепер грабіжників банків просто будуть змушувати повернути банку гроші і по тому.
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30.03.2023 17:46 Ответить
Потрібно не просто затримати і повернути, а і притягнути до відповідальності того, хто вивозив!!!
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30.03.2023 17:47 Ответить
дядька "мерседес" уже себя на иконах рисует. ничесе.
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30.03.2023 18:13 Ответить
"Не укради"
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30.03.2023 18:43 Ответить
Млять, ну чого ви з ними панькаєтесь? Хто там на цей раз в долі? Вони все винесуть, а що не винесуть то знищать і шо потім? Будете бігати показушно за голову триматись? Скільки ще культурних пам'якок русня має викрасти, спаскудити чи знищити, щоб з ними перестали носитися як дурень з торбою?
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30.03.2023 18:46 Ответить
за крадіжку сказали так не можна і відпустили?
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30.03.2023 19:25 Ответить
Ну що ж. Ікону - в Лавру. Автомобіль - в ЗСУ. Пасажирів і водія - в тюрягу. Тільки так можна навести порядок у цій країні
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30.03.2023 19:28 Ответить
За подібне московських попів потрібно ******* кадилом по гризлу.
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30.03.2023 20:55 Ответить
Невже нема облікових даних музеких цінностей,що знаходяться с Лаврі. Невже нема охорони,яка перевіряє кишені православним гебістам на виході
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30.03.2023 21:50 Ответить
Насколько я знаю за воровство держмайна срок положен… или у нас на это положили? Хотел бы я знать сколько нардепов у нас в мацковские церкви ходят
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31.03.2023 00:22 Ответить
Виявили автомобіль. А водія не виявили? Це що автомобіль стояв на узбіччі і його виявили?
Про що це тут написано?
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31.03.2023 06:13 Ответить
А чому не вилучили і не передали керівництву історико-культурного заповідника?
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13.08.2023 00:06 Ответить
 
 