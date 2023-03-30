Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию заповедника. ВИДЕО

Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию Национального заповедника Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой правоохранители обнаружили икону в автомобиле, опубликована в соцсетях.

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