Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию заповедника. ВИДЕО
Полиция обнаружила автомобиль, в котором везли икону из Лавры и вернула ее на территорию Национального заповедника Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой правоохранители обнаружили икону в автомобиле, опубликована в соцсетях.
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+63 Pawlo Kit
показать весь комментарий30.03.2023 15:13
+60 Валентин Коваль #550884
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+59 Eques Patriam #550881
показать весь комментарий30.03.2023 15:14
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А де текст що відкрито кримінальну справу і ікону розміщено на склад речових доказів? Якась дич а не держава.
це нова ікона патріарха московскава Тіхона
хай вивозять на московщину, нащо він у нашій лаврі?
а по хорошому, мав би бути якийсь іксперд!
Там може буде купа культурних цінностей з Лаври.
Але що мається на увазі під текстом "Завертаєм і їдем назад"?!!! Ця тварина вкрала націонеальну реліквію і намагалася її вівезти до придушуючих жаб голою сракою на болотах нашу ікону!!! Там "морду в пол, ****, допоки я в тебе пів магазина не всадив, потвора убога!", а не цей триумф ... ліберальності?.. Спробуйте з ніскецького муею картину вивезти - побачите, яке це цікаве зайняття!!! Чому ми досі панькаємося із цима тварюками?!?!?!?!
Пусть отчитаются в каком состоянии приняли и в каком сдают!
Все это напоминает мне суд с одноруким, что расстреливал Майдан. Сначала отпустили, а потом охали, что исчес бесследно.
може кирило???
то хай забирають нах...й
а все що є в описі на момент розпаду ссср хай покажуть і залишать в храмах та на складах
як що чогось не вистачає, всіх закривати за розкрадання
Чтоб опять по новой кто-то спи…здил
Просто капец какой то …
Про що це тут написано?