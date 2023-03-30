От пацифиста до того, кто освобождал Херсон. Последнее интервью Евгения Гулевича. ВИДЕО

В боях под Бахмутом 31 декабря 2022 погиб львовский исследователь, философ, магистр культурологии, редактор и автор Евгений Гулевич. До 28 марта он считался пропавшим без вести.

Цензор.НЕТ публикует последнее интервью Гулевича, которое он дал проекту "ТВОЄ МІСТО".

Евгений Гулевич – автор, редактор, переводчик, культурный менеджер и магистр культурологии. Является автором культурных и критических статей в СМИ, искусствоведческих статей выставочного проекта "Ангелы" и главным редактором украинского издания "Мировой атлас уличного искусства и граффити" и перевода Рэя Брэдбери "Надвигается беда". Участник команды проекта документального фильма "Выпчина. Село одного дня", консультант проекта Pinsel.AR, участник общественной инициативы "Наследие будущего" и соавтор международного проекта Mapping Future Heritage. В звании младшего сержанта воевал с оккупантами в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады.

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