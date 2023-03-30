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Новости Видео Война
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Адаптация, реабилитация и благополучие: Кабмин начинает реформу политики в отношении ветеранов. ВИДЕО

Кабмин определил, что одной из ключевых задач в этом году станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, защищающими свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны", - подчеркнул Шмыгаль. 

Он сообщил, что уже сейчас правительство начинает утверждение ряда стратегий, нормативных документов и запуск программ, в основе которых лежит новый подход в сфере ветеранской политики.

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В общей сложности, по словам премьера, можно выделить 8 основных задач.

Адаптация военнослужащих к гражданской жизни

Соответствующая стратегия уже наработана. Главной идеей является  то, чтобы переход от военной службы к гражданской жизни должен быть максимально комфортным для наших защитников.

Медицинские услуги и психологическая поддержка

"Также начинаем большую реформу МСЭК и ВЛК. То есть медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Не должно быть очередей, непонятных справок и бега между кабинетами", - подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что Кабмин делает прохождение этих комиссий максимально комфортным для военнослужащих.

По его словам, справки должны ходить за ветераном, а не наоборот. А для этого:

  • будут сокращены все сроки по расследованию обстоятельств ранения;
  • количество штатных и гарнизонных ВЛК будет существенно увеличено;
  • пройдет максимальная цифровизация всех согласований.

"Пилотные проекты уже запустили, и обновленные подходы в этом году должны заработать по всей стране", - подчеркнул он.

Экономические возможности для ветеранов

Первым шагом в этом пункте станет расширение программы "Ветеранский бизнес". Речь идет о грантах для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере.

"Сегодня правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

  • Первое направление. 250 тысяч гривен гранта может получить на собственный бизнес ветеран при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.
  • Второе направление. 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий при создании в новом бизнесе по меньшей мере двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть, 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.
  • Третье направление. 1 млн гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – это создать от 4 рабочих места, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь так же, как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30.
  •  

Все заявки на гранты будут приниматься через "Дію".

Премьер-министр сообщил, что благодаря программе "єРобота" уже созданы более 3,5 тысячи новых бизнесов.

Следующий аспект в этом блоке экономических возможностей - это переквалификация и обучение:

  • программа специальных ваучеров для освоения новой профессии;
  • обучение IТ-специальностям;
  • льготы для получения другого образования.

"Все это на повестке дня, а часть программ - уже работает", - подчеркнул он.

Услуги для ветеранов

Под этот пункт, по словам премьера, подпадают развитие цифрового проекта "єВетеран" и услуги для ветеранов в ЦНАПах.

Жилье для ветеранов

Планируется введение льготного ипотечного кредитования для защитников и защитниц Украины. Целью этого пункта является создание возможности, чтобы каждый ветеран мог получить собственное жилье.

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Институт помощника ветерана

В основе деятельности таких помощников будет положен принцип индивидуального подхода, заключающийся в выявлении и решении проблем каждого отдельного pащитника или pащитницы.

Премьер сообщил, что это будет помощь по всем вопросам, в частности:

  • получение медицинской помощи;
  • реабилитации;
  • консультации по получению документов или льгот;
  • получение образовательных услуг;
  • помощь в трудоустройстве;
  • взаимодействие с разными службами для быстрого и комфортного решения всех вопросов или проблем.

Создание сервисных офисов по делам ветеранов

Основными задачами данных офисов будет координация работы, взаимодействие с местными властями для поддержки ветеранов, обобщение потребностей, реализация государственной политики в сферах социальной и правовой защиты ветеранов войны и членов их семей.

Такие офисы будут созданы по всей стране. Для этого будут привлекаться громады и международные партнеры, чтобы максимально эффективно организовать работу и надлежащее финансирование.

Чествование подвига ветеранов на уровне государства и всего общества

Кабмин сегодня утвердит план мер по определению подвига ветеранов российско-украинской войны. Этот план мер рассчитан на следующие три года.

"Украинское общество никогда не забудет цену, которую наши воины платят в этой войне. Миссия правительства - создать для наших ветеранов комфортные сервисы и возможности", - добавил Шмыгаль.

Автор: 

ветераны (1107) Кабмин (14026) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+5
Звісно залишиться! А як же тоді усілякі крадуцькі прибарахлятися будуть?
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30.03.2023 18:38
+4
"За його словами, довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки" Джерело:

Ого! Так і до медичної реформи "клятих бариг" доростуть...
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30.03.2023 18:28
+3
А мені цікаво, ті дебільні МСЕК й собези реформують тільки в частині військовослужбовців? Для всіх інших ті всі круги пекла залишаться?
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30.03.2023 18:35
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Правила форума Совет форумчан
Все це якась ефемерна допомога ветеранам. От в Римській Імперії була реальна допомога ветеранам, наприклад видача землі. У нас можна було б надавати дозвіл на виїзд із країни, тобто відвоював десь 2 роки і маєш право на демобілізацію та вільний перетин кордону. Думаю тоді б відбою не було би увоєнкоматів від добровольців.
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30.03.2023 18:25 Ответить
в новости о тех, кто уже отслужит, а не о стимулах служить
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30.03.2023 18:31 Ответить
Щоб замінити тих хто відслужить, потрібні ті хто прийдуть їм на заміну. А для цього треба стимули, щоб люди розуміли заради чого вони воюють і яка винагорода їх очікує після цього
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30.03.2023 18:38 Ответить
стимулы? так приняли уже криминальную ответственност за невыполнение приказов и т.п.
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30.03.2023 18:46 Ответить
"За його словами, довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки" Джерело:

Ого! Так і до медичної реформи "клятих бариг" доростуть...
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30.03.2023 18:28 Ответить
А мені цікаво, ті дебільні МСЕК й собези реформують тільки в частині військовослужбовців? Для всіх інших ті всі круги пекла залишаться?
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30.03.2023 18:35 Ответить
Звісно залишиться! А як же тоді усілякі крадуцькі прибарахлятися будуть?
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30.03.2023 18:38 Ответить
Так отож, зате яке все красівоє намалювали для вояків, хоч я маю сумніви. В них та звичка брати гроші вже як у песиків Павлова - на рівні рефлексів.
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30.03.2023 18:43 Ответить
у резникова все красивое.
а если что, индивидуальная ответственность
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30.03.2023 18:48 Ответить
Все що роблять зільоні - все через сраку !!!
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30.03.2023 19:09 Ответить
Кабмін починає передвиборчі маніпуляції.

Реальність.
""Слуга народу" пропонує замінити довічні пільги ветеранам стипендією на 2-3 роки."
23/03/2023
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30.03.2023 19:13 Ответить
"Від стабільності до добробуту" (С) ...

де ж це я вже чув??? 🤡
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30.03.2023 19:29 Ответить
А є для цього ЕКОНОМІКА?

Плюс велика к-сть ФІКТИВНИХ ВЕТЕРАНІВ після війни з'явиться... Ну ви розумієте, як це у нас робиться...як купляються корочки...
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30.03.2023 19:48 Ответить
Вже бачу турботу кабміну. За більше року війни, ні я, ні побратими не отримали посвідчення убд. Зменшили премію на 70к, обіцяють і пільги забрати(котрих ще нема, бо нема корочки убд). А оці гранти отримають, вояки з батальйону Монако. Да і як стати ветераном не ясно, дата демобілізації невідома. У чмобіків відпустка 14 днів, кожні півроку. У нас 10 днів в рік....
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30.03.2023 20:37 Ответить
пацан отримує важке поранення, не в п,яному дтп а на передовій
при госпіталізації його виводять за штат.
він вже не потрібен......
пара місяців лікування і він отримує виплату
522 гривні вашу *************!!!!!!!!!!!!!
зараз чекає на мсек щоб оформити пенсію
як Вам забота держави?????
і чому це люди тікають від повісток??????
а тому що в лютому, березні стояли черги в тцк,
а їх наібали
писали закони про ******** на руках за кермом,
про єдиний марафон, накуй нікому не потрібний
про продаж морпортів
про кріпацький закон для військових
лиш не про долю цих військових, загиблих та калік,
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30.03.2023 21:10 Ответить
У цієї країни НЕМАЄ майбутнього з цією владою...
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31.03.2023 09:24 Ответить
 
 