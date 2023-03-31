В России полицейские подстрелили пенсионера, которого приехали арестовать, потому что он не платил штраф за пост в "Одноклассниках". ВИДЕО

Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. Полицейские открыли огонь и ранили его в ногу и живот.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Стрельба случилась в г. Новомосковске Тульской области. Ранее 62-летний Сергей Буйвол был штрафован "за дискредитацию армии РФ" из-за поста в соцсети "Одноклассники". Он отказался платить штраф, заявив, что пытается таким образом донести до граждан свою жизненную позицию.

Теперь его приехали задерживать спецназовцы. Они говорят, что мужчина угрожал поджечь дом, а когда силовики выбили дверь, облил их легковоспламеняющейся жидкостью, открыл газ и хотел устроить взрыв.

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Телеграм-каналы сообщают, что он облил себя бензином и собирался устроить самосожжение.

Раненого пенсионера передали врачам. Против него возбудили дело за применение насилия против представителей власти. По этому обвинению мужчине грозит до 10 лет за решеткой.