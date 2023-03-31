В России полицейские подстрелили пенсионера, которого приехали арестовать, потому что он не платил штраф за пост в "Одноклассниках". ВИДЕО
Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. Полицейские открыли огонь и ранили его в ногу и живот.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Стрельба случилась в г. Новомосковске Тульской области. Ранее 62-летний Сергей Буйвол был штрафован "за дискредитацию армии РФ" из-за поста в соцсети "Одноклассники". Он отказался платить штраф, заявив, что пытается таким образом донести до граждан свою жизненную позицию.
Теперь его приехали задерживать спецназовцы. Они говорят, что мужчина угрожал поджечь дом, а когда силовики выбили дверь, облил их легковоспламеняющейся жидкостью, открыл газ и хотел устроить взрыв.
Телеграм-каналы сообщают, что он облил себя бензином и собирался устроить самосожжение.
Раненого пенсионера передали врачам. Против него возбудили дело за применение насилия против представителей власти. По этому обвинению мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
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Багато вже вбили?
хоча краще було би, як би він ще підпалив там усе. ну вже як є.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.