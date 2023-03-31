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В России полицейские подстрелили пенсионера, которого приехали арестовать, потому что он не платил штраф за пост в "Одноклассниках". ВИДЕО

Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. Полицейские открыли огонь и ранили его в ногу и живот.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Стрельба случилась в г. Новомосковске Тульской области. Ранее 62-летний Сергей Буйвол был штрафован "за дискредитацию армии РФ" из-за поста в соцсети "Одноклассники". Он отказался платить штраф, заявив, что пытается таким образом донести до граждан свою жизненную позицию.

Теперь его приехали задерживать спецназовцы. Они говорят, что мужчина угрожал поджечь дом, а когда силовики выбили дверь, облил их легковоспламеняющейся жидкостью, открыл газ и хотел устроить взрыв.

Читайте: Пенсионерка в РФ пыталась закрасить букву Z на плакатах в своем селе. Ее арестовали

Телеграм-каналы сообщают, что он облил себя бензином и собирался устроить самосожжение.

Раненого пенсионера передали врачам. Против него возбудили дело за применение насилия против представителей власти. По этому обвинению мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

задержание (6675) пенсионеры (837) россия (95497) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+21
Думаю саме цей діду не піде до вагнерів. Якщо все описане правда, то його можно поважати, навіть спецназ викликав на себе )
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31.03.2023 09:32
+17
Скрепненько...
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31.03.2023 09:19
+15
Тепер головне Мужику почекати невеликий період депутінізації рашки, та й стане губернатором Тульської області України! Через свою правильну життьеву позицію!
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31.03.2023 09:21
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Скрепненько...
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31.03.2023 09:19 Ответить
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31.03.2023 11:50 Ответить
ну нічого вилікують та відправлять до пітухов вагнєравськіх а тут ми його вже вбємо
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31.03.2023 09:19 Ответить
І це тебе "втішає"?! Щось не схожий ти на "петлюрівця", бо більше у подобі до висловлювань "дугінців"!
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31.03.2023 09:32 Ответить
тобто пропануєш кацапам співчувати, га. давай ще заспівай пісіньку про адін на рот та миші братьйа.
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31.03.2023 12:03 Ответить
Думаю саме цей діду не піде до вагнерів. Якщо все описане правда, то його можно поважати, навіть спецназ викликав на себе )
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31.03.2023 09:32 Ответить
брехня оні ілі служілі повару ілі будут служить повару - єто дело для кувалди
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31.03.2023 11:43 Ответить
"Політичних" на війну не беруть.
Багато вже вбили?
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31.03.2023 10:55 Ответить
Тепер головне Мужику почекати невеликий період депутінізації рашки, та й стане губернатором Тульської області України! Через свою правильну життьеву позицію!
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31.03.2023 09:21 Ответить
Людина його віку наврядчи дочекається депутінізації
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31.03.2023 09:30 Ответить
До того ж щось я не пам'ятаю фактів політичного росту та кар'єри у державній сфері тих хто був ув'язнений як ворог народу за часів Сталіна й звільнений після 1953-го!!!
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31.03.2023 09:34 Ответить
більшість політв'язнів сталіна вважали себе помилково засудженними і ніколи не звинувачували сталіна - читайте історію
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31.03.2023 11:44 Ответить
Та ну ріік - другий не більше, у он Романович також не вірили у свій крах, ще за тиждень до зречення престолу, думали що намісники Бога на землі, х.уйло думає що с@т@ни, але тодішня міць білої армії була в рази сильніше ніж опу.щенна безчесна армія під.дорашки, тому Крим і окупований Донбасс реально повернути вже в середині літа, та й ще враховуючи факт що проти білої гвардії воювали червоні бандити, а проти армії рашки наразі протистоять Славетні Українські козаки
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02.04.2023 09:51 Ответить
А може все ж таки існує такий вид "хороші рускі"?...
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31.03.2023 09:27 Ответить
Так, існує. Це ті, кого не можна побачити в тепловізорі.
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31.03.2023 09:31 Ответить
Не буває "поганих" чи "добрих" народів, а буває лише політика керівництва країни яка підтримується або ні більшістю її громадян завдяки пропаганді, освіти та відповідним діям державних структур! Щось не маю я оптимізму стосовно і нас самих з огляду на те, який вибір зробила більшість у 2019-му. Тож не треба навішувати ярлики подібно рашистам, які теж дуже ********** оцінювати когось за національною ознакою, як у свій час німецьки нацисти!!!
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31.03.2023 09:40 Ответить
брехня - рускіє хотят сталіна при владі, войни с западом, убівать соседей просто так - і пропаганда тут ні при чому - єто генетіческоє монголотатарское
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31.03.2023 11:47 Ответить
звісно існує. це вже давно доведено: руzzкій, якого не видно в тепловізор - хороший.
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31.03.2023 09:31 Ответить
Тупа фраза вкинута у маси яким сподобалась своїм радікалізмом і завдяки якій люди забувають про етнічних роССіян, ба навіть громадян Московії які воюють проти рашистів у лавах ЗСУ та добровольчих батальонах!!!
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31.03.2023 09:43 Ответить
правдива фраза, яка точно характеризує любого, абсолютно любого, руzzкого і яка своїм чудовим радикалізмом напрягає декількох тупих любителів москалів в Україні. а декілька руzzкіх, відкинувших свою етнічність, тільки підкреслюють вірність цієї аксіоми.
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31.03.2023 09:51 Ответить
Ніде не сказано що він узкій )
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31.03.2023 09:33 Ответить
норм. одобряю.
хоча краще було би, як би він ще підпалив там усе. ну вже як є.
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31.03.2023 09:27 Ответить
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31.03.2023 09:28 Ответить
Ну що ж, сталося на Московії те, що передбачалося. Більшість про політв'язнів СРСР знала по фільмах, художніх та документальних, а зараз у реальному ********* житті. Як і тоді "вороги народу" є більшими патріотами власної країни ніж їх кати, вимагають процвітання країни та дотримання нею вимог міжнародного законодавства й дотримання прав і свобод громадян, а кати захищають злочинну владу та агресивну, імперську, нацистську політику Кремля!!!
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31.03.2023 09:29 Ответить
Новости из дурдома.
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31.03.2023 09:32 Ответить
Вот Каратели ....
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31.03.2023 09:35 Ответить
Якщо помре від отриманих поранень, то можна вважати, що йому повезло.
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31.03.2023 09:39 Ответить
***** запретил рабам говорить о войне которую он развязал против Украины стадо должно сдохнуть на войне или гнить в тюрьме...
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31.03.2023 09:40 Ответить
Країна прогресуючого дебілізму.
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31.03.2023 09:40 Ответить
Уровень парашинского спецназа это стрелять наугад через занавески балкона СНИЗУ?!
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31.03.2023 09:41 Ответить
Нагадаю про вбивство на Московії чоловіка за крадіжку трьох рулонів шпалер. Для силовиків, і на жаль не тільки на Московії, взагалі є нормою діяти неадекватними методами при затриманні, незалежно від того виконують вони арешт досвідченого злочинця, шпигуна, диверсанта чи пересічного громадянина!!!
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31.03.2023 09:50 Ответить
Йо...на країна абсурду...
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31.03.2023 09:51 Ответить
Гойда, гойдауни!
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31.03.2023 10:08 Ответить
Не переплутайте - фашисти в Україні...
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31.03.2023 10:14 Ответить
Трусливые шакалы в полном обмундировании с выстрелами брали невооруженного пенсионера....
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31.03.2023 10:15 Ответить
На росії як завжди все стабільно , а віковічний стан цієї країни краще за всіх описав Висоцький

Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
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31.03.2023 10:17 Ответить
а ми бавимся в цей час із кублом відділом ФСБ кацапії в Україні....
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31.03.2023 10:30 Ответить
Дебелизм.
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31.03.2023 10:36 Ответить
Дедушка боевой
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31.03.2023 11:22 Ответить
Расеюшка однако..
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31.03.2023 11:24 Ответить
зачем нам эти новости мухосранска, и без них ясно что живут там полные отбросы общества, во всех кастах
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31.03.2023 12:51 Ответить
Як на мене,то чим більше кацапи одне одного перех###уярять,тим краще.
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31.03.2023 13:21 Ответить
 
 