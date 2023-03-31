"Никто их за бороды оттуда не будет вытаскивать", - Данилов о духовенстве УПЦ МП, отказывающемся покидать Лавру. ВИДЕО
К духовенству УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре физическое давление не будет применяться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время эфира на украинском телевидении. По его словам, священники УПЦ МП действуют по плану, разработанному в Москве, а его цель обеспечить кремлевских пропагандистов "картинкой" физического давления украинской власти на представителей духовенства, находящихся в Лавре.
"Мы этого делать не будем. Никто их за руки, ноги и бороды таскать не будет. Это не наша тактика", – отметил Данилов.
Топ комментарии
+63 jklpqrs
показать весь комментарий31.03.2023 11:38
+48 Serg Sergeev
показать весь комментарий31.03.2023 11:39
+45 Viktor Гайдук
показать весь комментарий31.03.2023 11:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://biz.censor.net/resonance/3407662/yak_vyvesty_z_ukrnafty_31_milyard_i_unyknuty_pokarannya_keyis_vid_kolomoyiskogo