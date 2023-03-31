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"Никто их за бороды оттуда не будет вытаскивать", - Данилов о духовенстве УПЦ МП, отказывающемся покидать Лавру. ВИДЕО

К духовенству УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре физическое давление не будет применяться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время эфира на украинском телевидении. По его словам, священники УПЦ МП действуют по плану, разработанному в Москве, а его цель обеспечить кремлевских пропагандистов "картинкой" физического давления украинской власти на представителей духовенства, находящихся в Лавре.

"Мы этого делать не будем. Никто их за руки, ноги и бороды таскать не будет. Это не наша тактика", – отметил Данилов.

Читайте: Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры

Данилов Алексей (1066) Лавра (421) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+63
а это почему?
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31.03.2023 11:38
+48
Диб-л.... Если на 9м году войны не понял что пропагандонам для картинки факты не важны.... Быдло понимает только силу и потери активов ...
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31.03.2023 11:39
+45
"Ніхто їх за бороди звідти не витягуватиме" - правильно, гнать подсрачниками!
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31.03.2023 11:39
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Точно! За бороди! - поголити всіх мацковських попів для фотографування та спецперевірки на співпрацю з фсб!
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31.03.2023 21:08 Ответить
То що,нехай залишаються,чи шо??Заіпав цей Данилов,пістун-сказочник.
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31.03.2023 21:43 Ответить
Ходьби через агентуру ***** в Україні, Данилов не забув про калаМойського неГромадянина !!! Бо усі гроші розкраде!!
https://biz.censor.net/resonance/3407662/yak_vyvesty_z_ukrnafty_31_milyard_i_unyknuty_pokarannya_keyis_vid_kolomoyiskogo
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31.03.2023 23:52 Ответить
Ця влада може хоч щось саме довести до логічного кінця з дотриманням Закону якого сама написала без скандалу і сторонньої допомоги чи в неї все добре на папері та марафоні - своїми "многоходовочками" дістали.
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01.04.2023 00:04 Ответить
А як ,якщо не за бороду ?піди та витягни їх Данілов....Не словом же...УПЦ ФСБ на болота мокшанські ,депортувати
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01.04.2023 03:50 Ответить
Что-то там с баблом походу, кто-то не делится и всё в таком духе. Что касается картинки то это дичь короче полная, запаребрик покажет картинку какою захочет в любом случае, а вот безпораднисть наших спецслужб "картинка" уже сейчас готова, и это не есть хорошо, мягко говоря. На этой самой "картинке" фсбешые попы глумятся над вами Данилов самым непристойным образом
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01.04.2023 09:19 Ответить
Думаєте хлопцям на фронті приємно, що московські попи керують в тилу? Яка мотивація, якщо вже ми у своїй хаті не господарі?
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01.04.2023 13:27 Ответить
більшості пох...(((
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02.04.2023 11:35 Ответить
А за що ви готові їх витягувати?
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02.04.2023 11:49 Ответить
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