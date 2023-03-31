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Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон" и объявить "перемирие". ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предлагает объявить "перемирие" в Украине без права перемещения техники и перебрасывания оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время послания в парламент РБ.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. ... Прекратить боевые действия, объявить перемирие без права перемещения, перегруппировку войск с обеих сторон. Без права перебарсывания оружия и боеприпасов, живой силы и техники" , – сказал Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, на "горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами".

Читайте: Путину вряд ли кто-нибудь позволит разместить ядерное оружие в Беларуси, даже Лукашенко понимает опасность, - Данилов

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+64
"картоха" последний козирь путлєра?)))
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31.03.2023 12:03
+62
О. Ще одна паскуда слідом за Орбаном заголосила. Добре раісі х..я в Україні придавило, що вже сателіти пробують її рятувати.
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31.03.2023 12:04
+54
По курсу русскаго ваєннаго *******
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31.03.2023 12:03
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Гандон штопаний. А як же валодя, ету войну ми за трі дня закончім. В результаті більше року беруть за щоку.
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31.03.2023 12:47 Ответить
А что это вдруг Колхозен-Фюрер заговорил о необходимости немедленного перемирия ? Ведь целый год с глумливой ухмылочкой говорил, что Моцковия вот-вот победит Украину за 3 дня, за неделю, за 10 дней ?

Поздравляем т-ща Лукашеску : Аляксандр Рыгорович, вы со своим хозяином оба обосрамшись.
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01.04.2023 01:30 Ответить
КУРВА
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31.03.2023 12:49 Ответить
Вооруженные православные силы РФ запустили с территории Беларуси по Украине, по меньшей мере, 631 ракету из двух тысяч, выпущенных по инфраструктуре Украины.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», которая вела хронологию ракетных запусков из Беларуси, начиная с 6.20 24 февраля 2022 года.

Первый пик ракетных запусков - не менее 35 - аналитики зафиксировали 9 марта. К началу апреля количество запусков ежедневно нарастало, а наибольшую бомбардировку из Беларуси, Украина испытала 1 апреля - в тот день сябры запускали ракеты каждые 10 мин, всего - по меньшей мере, 56 боеголовок, прикрывавших отступление оккупантов с территории Украины, - сообщает «Белорусский Гаюн».

С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.

В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.

Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
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31.03.2023 20:25 Ответить
Не просто курва - відкрита вражина. Для якої не існує строків давності виконання смертної кари.
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31.03.2023 21:07 Ответить
Цю гидоту треба першу підвісити! За яйця бажано, чи що там у нього?
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31.03.2023 12:50 Ответить
Запахло смаженою картоплею.
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31.03.2023 12:55 Ответить
бульбофюрерок, на йух - це туди
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31.03.2023 13:09 Ответить
сцят падли на пару з путєй ))
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31.03.2023 15:50 Ответить
А я придлагаю закансервировать лукараста у фармалине.
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31.03.2023 13:12 Ответить
Двух последних фашистов-диктаторов Европы надо заспиртовать и поместить в больших стеклянных банках в Кунсткамере Петербурга, в том зале, где выставлены в банках наиболее страшные уродцы.

А то через 100 лет никто уже не сможет поверить, что в 2023 году существовали такие чудовищные выродки, как Лука и Нитуп.
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01.04.2023 01:22 Ответить
Сцикотно бульбомразоті через наступ ЗСУ.Слава Україні!
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31.03.2023 13:16 Ответить
Лука ти перхоть ********** тобі слова не давали.
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31.03.2023 13:17 Ответить
влучна характеристика)))
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31.03.2023 13:44 Ответить
То Орбан волає про припинення вогню, Слідом за ним Бульбафюрер про перемир'я.

Совпадєніє?
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31.03.2023 13:27 Ответить
в Україні ніхто не проти припинити бойові дії. Одна умова: спочатку ВСІ ОРКИ мають ****** к **** з нашої території (Крим теж Україна)))
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31.03.2023 13:43 Ответить
Мильярд%Что это жилание путинаХу*ла!пришол полный писдяць поРаше!ну ну!
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31.03.2023 13:50 Ответить
Жить хочет гад.

Если и делать перерыв, то минут на 30, чтобы он сухари собрал перед Гаагой
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31.03.2023 13:50 Ответить
Лукашенко вважає що в Світі він та російський фюрер розумні та хитрі? Що вони знову і знову можуть дурити весь Світ ! Знову мінські пропозиції все заморозити щоби ЩО ??? От мерзота!!!
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31.03.2023 13:57 Ответить
Чуйка у колгоспника працює. Проте всі його помилки тягнуть на Гаагу.
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31.03.2023 13:59 Ответить
прихвостень кацапский,тебя скоро ***** придушит и сделает беларусь областью рашки а править этой областью поставит своего человека из рашки!хотя она и так фактически аннексирована рашкой.
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31.03.2023 14:09 Ответить
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31.03.2023 14:13 Ответить
Да, прогон просто шикардос.
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31.03.2023 14:21 Ответить
Гандон усатый и лицемерный…. Это тебя плешивенький ***** попросил озвучить? Озвучил? А теперь иди на йух! Не остановимся пока последний козломордый путиноид из Украины не уползёт к себе в кацапстан с оторванными ногами. Вот потом подумаем- что дальше делать? Советчик ***, голубь мира е.аный, ты подумай лучше как в Гааге отвечать будешь за участие в фашистском союзе с путлером и предоставление территории своей страны для агрессии против Украины.
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31.03.2023 14:41 Ответить
.

ЙДИ В ДУПУ, ЧМО КАРТОПЛЯНЕ !

.
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31.03.2023 14:43 Ответить
Колгоспник не був би колгоспником як би не вставив свої пять копійок.
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31.03.2023 14:44 Ответить
читай по губам-- ..іди .**** -- шістка московська
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31.03.2023 14:48 Ответить
Чудово. Тепер треба почати обстрілювати територію Маскалії
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31.03.2023 14:51 Ответить
Кацапы со своим металлоломом идут за поребрик,выплачивают все репарации,а так-то любой чмоня лишнехромосомный в Украине с оружием в руках- будет уничтожен ВСУ.
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31.03.2023 14:52 Ответить
Якби це попросив товрищ Сі у розмові віч-на-віч то Зеля погодився б.
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31.03.2023 14:59 Ответить
бульбендуче в курятнике---- ,,я вам щас карты пакажу , и если бы нэ упрэждающый удар,, --- куры от смеха внепланово снесли двухжелтковые яйца по 34грн за штуку а петухи приняли лукашенку в свой каллектив
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31.03.2023 15:06 Ответить
А шо такое? Страшно?
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31.03.2023 15:18 Ответить
вусата шльондра
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31.03.2023 15:19 Ответить
Що ж ти, г@д також, рік тому не звертався до пуйл@
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31.03.2023 15:24 Ответить
На пороге вселенская война, "я сейчас покажу карту".
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31.03.2023 15:29 Ответить
Повний маразм , . Україна не починала бойові дії, виводте війська *****, і почнется диво , бойові дії, самостійно припинятся Упирь миру
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31.03.2023 15:59 Ответить
У *****, почало підгорати
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31.03.2023 16:01 Ответить
В Україні "націоналістів" немає, але на москвщині фашисти. Як бути?
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31.03.2023 16:28 Ответить
Нехай рф
Швиденько відходить до кордонів 91 року
Потім буде перемирьє
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31.03.2023 16:29 Ответить
Вусатий лука - пнх.
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31.03.2023 16:42 Ответить
В міратворчєскай дурці пуйла день відкритих дверей. Залишилося лише ще комусь із "клятої америки" спіч щодо третьої світової штовхнути
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31.03.2023 16:47 Ответить
Шо зассали? Остановить передвижение техники. Это как?
Ты озвучь что ты решил по поводу ядерных ракет. Дебил плять. Рассчитай через сколько минут не будет твоего бункера в Беларуси. Если бы тебя ****** не было и войны бы не было.
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31.03.2023 16:49 Ответить
луКакашенко! будь ты проклято тварь, со всем своим уродом! ты, ************, несешь такую же ответственность вместе с ******! на тебя, гандона штопаного, то же надо выписать в Гааге повестку на арест.
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31.03.2023 17:04 Ответить
Хочуть замирозити конфлікт сукі с учетам своїх нереаляних мокрих фантазій
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31.03.2023 17:14 Ответить
Ось тобi "перемир'я"
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31.03.2023 17:43 Ответить
Усатая куета поняла , если порвут очко *****, куда денется моя крыша , не пора ли вставить свой пятак историческую лепту .
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31.03.2023 18:07 Ответить
тільки після того, як остання рашистська собака звалить за порєбрік!
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31.03.2023 18:17 Ответить
можна запропонувати йому йти нах@й
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31.03.2023 18:26 Ответить
Мерзкая лицеменрная мразь
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31.03.2023 18:38 Ответить
Мирный план для россиян:

1. Сложить оружие;

2. ********** из Украины!
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31.03.2023 18:50 Ответить
Ти диви як заволав п'юрер... перед наступом ВСУ.
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31.03.2023 19:19 Ответить
это не драники жарить.это под усы навалят.
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31.03.2023 19:56 Ответить
Зробити з нього Валеру, нехай собі висить...
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31.03.2023 20:20 Ответить
Хай балака: рот-не срака!
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31.03.2023 20:23 Ответить
про националистов в видео нет, а это самое интересное. Кто кинет ссылку, буду благодарен
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31.03.2023 20:33 Ответить
А карту приніс, щоб показати, звідки готувалось перемир'я? )
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31.03.2023 21:24 Ответить
Цікаво, а те що зараз на фронтах відбувається під термін ескалація підпадає?
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31.03.2023 21:45 Ответить
бульбенфюрер ідеш накуй гнида із своєю пропозицією.Чому ж ти ,пес смердючий ,не запропонував куйлу не розпочинати війну в Україні і не надавав свою білоруську територію для нападу на Київ.???Горіти тобі білоруський негіднику вічним вогнем в пеклі, де вічно твоя душа чутиме плач розпачу українських жертв ,рашистських вбивць - нелюдів.
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31.03.2023 22:08 Ответить
Боже, що воно отам намололо, це ж крінж, як каже моя дитина ))
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31.03.2023 22:39 Ответить
для чого цього ************* рекламують..
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31.03.2023 22:56 Ответить
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31.03.2023 23:04 Ответить
Якщо зелена **** на це піде - пізда *****, палитиму все від судів - до прокуратур і адміністрацій!!!
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31.03.2023 23:07 Ответить
"Лукашенко просто займається самогiпнозом. Все-таки білоруси налякані. Історії про контроль над зброєю експерти називають "казками про білого бика, тому що немає контролю над російською звичайною зброєю". «Що стосується ядерної зброї, то, звичайно, Білорусь навіть поруч не стоятиме».
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01.04.2023 01:50 Ответить
А не много чести обсуждать этого шлемазла?
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01.04.2023 04:34 Ответить
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