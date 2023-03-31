Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон" и объявить "перемирие". ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко предлагает объявить "перемирие" в Украине без права перемещения техники и перебрасывания оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время послания в парламент РБ.
"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. ... Прекратить боевые действия, объявить перемирие без права перемещения, перегруппировку войск с обеих сторон. Без права перебарсывания оружия и боеприпасов, живой силы и техники" , – сказал Лукашенко.
По словам белорусского диктатора, на "горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами".
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+64 MrStepanovM
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Поздравляем т-ща Лукашеску : Аляксандр Рыгорович, вы со своим хозяином оба обосрамшись.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», которая вела хронологию ракетных запусков из Беларуси, начиная с 6.20 24 февраля 2022 года.
Первый пик ракетных запусков - не менее 35 - аналитики зафиксировали 9 марта. К началу апреля количество запусков ежедневно нарастало, а наибольшую бомбардировку из Беларуси, Украина испытала 1 апреля - в тот день сябры запускали ракеты каждые 10 мин, всего - по меньшей мере, 56 боеголовок, прикрывавших отступление оккупантов с территории Украины, - сообщает «Белорусский Гаюн».
С территории Беларуси (адин нарот), к сожалению, продолжают прилетать в спальные районы украинских городов несущие смерть и разрушения крылатые ракеты «Х-22». Российские бомбардировщики используют воздушное пространство Белоруссии для атак на Украину.
В ночь на 25 июня шесть российских самолетов Ту-22М3, обстреляли двенадцатью крылатыми ракетами Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
Бессменный президент лукашенко охотно сотрудничает с путиным в войне по уничтожению Украины. В нападении 24 февраля 2022 года была задействована белорусская железная дорога - доставка российской бронетехники к украинской границе, медицинская инфраструктура - госпитали для лечения раненых бурятов, сахатых (якутов) и калмыков. Белорусские почтовики без зазрения совести отправляют в Улан-Удэ, Элисту и Якутск украденные российскими наемниками при отступлении драгметаллы, женское белье, бывшее в употреблении, детские игрушки и даже собачьи будки.
Указанные действия Правительства Беларуси подпадают под юридическое определение «агрессор». По нормам международного права предоставление собственной территории для атаки на другое государство само по себе является актом агрессии. Таким образом, усатый автоматически стал второй стороной конфликта.
А то через 100 лет никто уже не сможет поверить, что в 2023 году существовали такие чудовищные выродки, как Лука и Нитуп.
Совпадєніє?
Если и делать перерыв, то минут на 30, чтобы он сухари собрал перед Гаагой
ЙДИ В ДУПУ, ЧМО КАРТОПЛЯНЕ !
.
Швиденько відходить до кордонів 91 року
Потім буде перемирьє
Ты озвучь что ты решил по поводу ядерных ракет. Дебил плять. Рассчитай через сколько минут не будет твоего бункера в Беларуси. Если бы тебя ****** не было и войны бы не было.
уродом! ты, ************, несешь такую же ответственность вместе с ******! на тебя, гандона штопаного, то же надо выписать в Гааге повестку на арест.
1. Сложить оружие;
2. ********** из Украины!