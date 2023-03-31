Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон" и объявить "перемирие". ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предлагает объявить "перемирие" в Украине без права перемещения техники и перебрасывания оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время послания в парламент РБ.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. ... Прекратить боевые действия, объявить перемирие без права перемещения, перегруппировку войск с обеих сторон. Без права перебарсывания оружия и боеприпасов, живой силы и техники" , – сказал Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, на "горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами".

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