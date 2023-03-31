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Новости Видео Война
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"Показываем одно, делаем другое. Фокус!" Подготовка к штурмовым действиям. 24-й ОШБ "Айдар". ВИДЕО

Военнослужащие 24 ОШБ "Айдар" выполняют подготовку к штурмовым действиям вместе со смежными подразделениями. Основная цель: мгновенная доставка штурмовых групп к позициям врага, развертывание в боевой порядок и уничтожение врага.

Цензор.НЕТ публикует видеозапись с фрагментами военных учений подразделения. На записи происходит имитация штурма позиции оккупантов, окопавшихся в лесополосе. Учения проходят под руководством опытных бойцов. В учениях задействовались бронемашины поддержки пехоты.

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армия РФ (19188) военные учения (3457) уничтожение (6904) Бутусов Юрий (4358)


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Хук не тільки плясати вміє.
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31.03.2023 14:22 Ответить
 
 