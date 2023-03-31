"Показываем одно, делаем другое. Фокус!" Подготовка к штурмовым действиям. 24-й ОШБ "Айдар". ВИДЕО
Военнослужащие 24 ОШБ "Айдар" выполняют подготовку к штурмовым действиям вместе со смежными подразделениями. Основная цель: мгновенная доставка штурмовых групп к позициям врага, развертывание в боевой порядок и уничтожение врага.
Цензор.НЕТ публикует видеозапись с фрагментами военных учений подразделения. На записи происходит имитация штурма позиции оккупантов, окопавшихся в лесополосе. Учения проходят под руководством опытных бойцов. В учениях задействовались бронемашины поддержки пехоты.
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MausMike
показать весь комментарий31.03.2023 14:22 Ответить Мне нравится 2
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