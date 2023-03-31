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Новости Видео Война
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Николаевские десантники отбили вражеский штурм, уничтожив 2 танка, 2 БМП и несколько десятков оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили наступление российских оккупантов, уничтожив 2 танка, 2 БМП и несколько десятков оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами десантники опубликовали в соцсетях. На видео видно, как с помощью дрона украинские воины из Николаева уничтожают пехоту противника, которая начинает отходить под прикрытием дыма и зафиксировано уничтожение противотанкистами вражеской бронетехники.

Смотрите: Николаевские десантники отразили штурм позиций и уничтожили танк вблизи Донецка. ВИДЕО

уничтожение (6904) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+21
по перше : це красиво...
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31.03.2023 15:47
+15
сдохните тараканы гребаные, домой на рассеюшку в черных пакетах! 9 мая праздновать.
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31.03.2023 15:59
+14
Наснаги та вдачі Вам, Воїни!
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31.03.2023 16:01
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по перше : це красиво...
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31.03.2023 15:47 Ответить
По друге - це корисно...
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31.03.2023 17:05 Ответить
трете це файно!
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31.03.2023 20:31 Ответить
Отлично - Так держать))
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31.03.2023 15:50 Ответить
гарно лежать кацапи, рівненько, як треба..., якщо б відразу лягли, то не мали б стільки проблем....
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31.03.2023 15:52 Ответить
сдохните тараканы гребаные, домой на рассеюшку в черных пакетах! 9 мая праздновать.
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31.03.2023 15:59 Ответить
Наснаги та вдачі Вам, Воїни!
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31.03.2023 16:01 Ответить
79 - рулять.
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31.03.2023 16:31 Ответить
За саундтрек окреме спасибі автору відео!
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31.03.2023 16:42 Ответить
Десантурі - респект
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31.03.2023 16:48 Ответить
В цьому кліпі прекрасно все, і музика і сюжет а оператор взагалі на Оскар тягне. І щоб у нашої десантури рученьки не боліли.
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31.03.2023 17:17 Ответить
Дуже добре, шо свого часу всім бригадам дали власні і арту і танчики і птрк *******. Все вирішуєтся своєчасно та бистренько. Шикарні козаченьки.
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31.03.2023 18:06 Ответить
Скількі "хороших руSSких"...
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31.03.2023 18:26 Ответить
Смерть кацапам!
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31.03.2023 18:52 Ответить
Всю ночь котов катiв душили, душили (с)
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31.03.2023 21:10 Ответить
І знову дрони нагнули піхоту.
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01.04.2023 13:11 Ответить
 
 