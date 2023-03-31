Представители "Слуги народа" в Чернигове напали на съемочную группу телеканала, открыто производство. ВИДЕО

Съемочной группе черниговского телеканала "Дитинець" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок. Как утверждает журналистка Наталья Медведева, это сделал черниговский бизнесмен, экс-кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергей Берестовой, находившийся в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцем.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного. Чернігів", сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел, когда журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца по поводу отсутствия депутатов от "Слуги народа" на заседании сессии горсовета.

"Когда мы зашли туда (в ресторан. - Ред.) с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или сидевший друг начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", - рассказывает журналистка.

Читайте: ДТП со "слугой народа" Гевко: погиб пешеход, водитель был трезв, - ГБР

Она успела снять на телефон, как этот мужчина угрожал сломать камеру.

"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" - слышно на записи.

Как сообщает "Суспільне", Сергей Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив встретиться на следующий день.

По информации пресс-секретаря национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Также читайте: "Слуга народа" Гевко попал в ДТП с погибшим

Больше подробностей об инциденте - в сюжете телеканала "Дитинець".

Напомним, 30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое пыталось сорвать задержанием депутатов и "минированием" горсовета. Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин. При этом депутаты от "Слуги народа" проигнорировали сессию горсовета, на которой принимались важные решения, в частности о помощи ВСУ, памяти погибшего Героя Украины Александра Мациевского, компенсацию коммунальных услуг владельцам поврежденных квартир, поддержку бюджетников и другие.