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Представители "Слуги народа" в Чернигове напали на съемочную группу телеканала, открыто производство. ВИДЕО

Съемочной группе черниговского телеканала "Дитинець" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок. Как утверждает журналистка Наталья Медведева, это сделал черниговский бизнесмен, экс-кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергей Берестовой, находившийся в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцем.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного. Чернігів", сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел, когда журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца по поводу отсутствия депутатов от "Слуги народа" на заседании сессии горсовета.

"Когда мы зашли туда (в ресторан. - Ред.) с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его компаньон или сидевший друг начал бить нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", - рассказывает журналистка.

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Она успела снять на телефон, как этот мужчина угрожал сломать камеру.

"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" - слышно на записи.

Как сообщает "Суспільне", Сергей Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив встретиться на следующий день.

По информации пресс-секретаря национальной полиции в Черниговской области Наталии Слабеняк, по факту нападения на журналистов представителями "Слуги народа" полиция открыла производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком на шесть месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

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Больше подробностей об инциденте - в сюжете телеканала "Дитинець".

Напомним, 30 марта состоялось очередное заседание сессии Черниговского горсовета, которое пыталось сорвать задержанием депутатов и "минированием" горсовета. Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако заявил, что перед сессией четырех депутатов горсовета вызвали на допросы, двух депутатов вызвали в военкомат, а депутата Ирину Должикову правоохранители сняли с поезда и не пустили в Чернигов без объяснения причин. При этом депутаты от "Слуги народа" проигнорировали сессию горсовета, на которой принимались важные решения, в частности о помощи ВСУ, памяти погибшего Героя Украины Александра Мациевского, компенсацию коммунальных услуг владельцам поврежденных квартир, поддержку бюджетников и другие.

журналистика (3294) нападение (2215) Чернигов (884) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+43
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31.03.2023 15:30
+26
А чи не настав час перейменувати псевдопартію "Слуга народу" у "Наймит диявола"?
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31.03.2023 15:29
+25
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31.03.2023 15:31
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А чи не настав час перейменувати псевдопартію "Слуга народу" у "Наймит диявола"?
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31.03.2023 15:29 Ответить
Це типові перефарбовані ригало-анали!
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31.03.2023 15:32 Ответить
Навіть гірше!
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31.03.2023 17:50 Ответить
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31.03.2023 15:30 Ответить
Зеленые ***** во всей красе.
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31.03.2023 15:31 Ответить
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31.03.2023 15:31 Ответить
Гіршого від нього точно вже не буде, бо не буває!
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31.03.2023 16:09 Ответить
А професор?
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31.03.2023 16:35 Ответить
Який професор?
Професорів вдосталь в Україні. А проффесор був один, і того вже катма.
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31.03.2023 16:48 Ответить
Ні. Професор втік! А цей боневтік! А краще б втік!
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31.03.2023 17:52 Ответить
і далеко
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31.03.2023 19:36 Ответить
каже, "янелох"
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31.03.2023 16:49 Ответить
Це типові перефарбовані ригало-анали!
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31.03.2023 15:31 Ответить
питання-хто цих ригів привів до влади? відповідь- зелену плісняву та слуг урода привели 73% мудрого наріда.
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31.03.2023 15:34 Ответить
Это слуги кремля во всей красе. По кабакам отмечают приход путлера в Украину.
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31.03.2023 15:47 Ответить
це вже народовладдя ?
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31.03.2023 15:37 Ответить
Неначасі?
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31.03.2023 15:38 Ответить
Замнуть ,неначасі,он нігулевський с тищенком віджали міністерство екології і відбивають на ньому 200 міліонів долярів і їм нічого ,неначасі.
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31.03.2023 15:42 Ответить


Но пака фсьо ідєт как нада,правда же?
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31.03.2023 15:45 Ответить
Вот вам и цветочки-носочки бульбашей.( Сметуны ростовские вы что думаете…..зовите парасюка чтобы кулачком потряс и ситуацию разрулил. За 4 года одни двери смогли только покрасить и то бабла ЗЕля срубил на ремонте.Нет слов.
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31.03.2023 15:47 Ответить
А Парасюк хіба не розрулював? Хоч і ногою по пиці. Бо інакше не доходило.
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31.03.2023 16:59 Ответить
а скільки зрадників??? риги на відпочинку
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31.03.2023 15:47 Ответить
Шо попи в Лаврі, шо депутани від "СН" - дії наче в дзеркалі. От тільки попи на камеру не матюкаються, бо розумніші трохи
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31.03.2023 15:47 Ответить
О , зелебухи знову відмітилися. Хляпнули лайном на 73% зебуїнів.
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31.03.2023 15:50 Ответить
Як не підар,то або кацап або зелебобік
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31.03.2023 16:08 Ответить
Негоже так панам до своїх зе-слуг підходити!
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31.03.2023 16:16 Ответить
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31.03.2023 16:23 Ответить
Там другой резон. Они саботують не явку в местные органы. Что бы дожать и зделать неэффективным городскую палату. Там была сессия, а они ушли чтобы нехватило представителей для принятия решений. Короче, пропихуют влияние военной администрации. Якобы там всё порешают, раз уж у вас ничего не выходит. Ставленник президента, а как подошёл конец месяца оплачивать эту свистопляска должны с местного бюджета. Немного не мало 5 чел 3,2 млн грн в год нужно.
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31.03.2023 16:40 Ответить
ну тодi треба закон, щоб за 3 неявки за пiвроку визивали в СБУ
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02.04.2023 16:31 Ответить
Поліція, кажете , справу відкрила?
Як відкрила, так і закриє затягуванням.
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31.03.2023 16:45 Ответить
Клятий навігатор завів замість сесійної зали до кафе.
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31.03.2023 16:51 Ответить
На концерт до Кобзона зелену нечисть...
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31.03.2023 17:22 Ответить
Они только за слугами охотятся? Или кроме него все были в зале?
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31.03.2023 18:32 Ответить
Зедебилы,терпите,вы все президенты
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31.03.2023 19:42 Ответить
"Слуги" народу вже зовсім ****** і нападають на той же народ...
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31.03.2023 21:44 Ответить
Замнут. Как и с нападением на журналиста бывшей пресс Зеленского Мендель...
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31.03.2023 22:05 Ответить
Скільки земотузочці не витись, а кінець вже близько.
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31.03.2023 22:15 Ответить
Зе розбудовує країну на зразок рф.
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31.03.2023 23:15 Ответить
Чому я не здивована?
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01.04.2023 00:11 Ответить
Риба гниє з голови і ніяк по іншому.
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01.04.2023 20:41 Ответить
не чiпайте журналicтiв, комуняцькi ви пережитки-недобитки валiть в Китай виконувати план, а в демократичнiй краiнi вас забанено Упирi 🦇
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02.04.2023 16:29 Ответить
 
 