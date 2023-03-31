"Ваш флаг - теперь и наш флаг. Вместе с вами - и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке, - премьер-министр Словении Голоб. ВИДЕО
Премьер-министр Словении Роберт Голоб, находясь в Буче, произнес свою речь на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, словенский глава правительства выразил слова поддержки и уверенность в тесном сотрудничестве между двумя странами.
"Ваш флаг теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его, прежде всего, над государственными учреждениями. Также перед моим кабинетом премьер-министра. Сегодня мы связаны, как никогда: вместе с вами и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке", - отметил Голоб.
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+55 Oleksandr Pohribnyi #550970
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До Києва прибули прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії.
забув згадати типу "бох с намі"
правда, якщо почитАти про діяння цього діяча, то.... останнє шо я б хотів - шоб такий божок, Яхве, був зі мною
от я і уточнив - а чо ти забув цю істоту - Яхве.
до речі, Яхве="ісус", так шо ти забув реально, "лайків" більше б було...
https://rusmonitor.com/u-edinorossov-dedy-voevali-pod-vlasovskim-trikolorom-okazyvaetsya.html
против коммунистов-большевиков любая собака герой, даже французы сражались против красножопых тварей.
Але інфографіка якась бракована: Україну підтримує Україна? А ще цікаво, за якими критеріями нас підтримує: Ізраіль, Туреччина, Єгипет, Грузія, узбекистан, ... (вони навіть на голосуваннях в ООН не завжди за нас) ?
для порівняння - а яке саме нечисте місто Європи?
Нам Бог помагає.
Бо шляху іншого
В нас просто немає."
Слава Богу за адекватних політиків в Європі.