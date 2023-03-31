"Ваш флаг - теперь и наш флаг. Вместе с вами - и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке, - премьер-министр Словении Голоб. ВИДЕО

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, находясь в Буче, произнес свою речь на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, словенский глава правительства выразил слова поддержки и уверенность в тесном сотрудничестве между двумя странами.

"Ваш флаг теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его, прежде всего, над государственными учреждениями. Также перед моим кабинетом премьер-министра. Сегодня мы связаны, как никогда: вместе с вами и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке", - отметил Голоб.

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