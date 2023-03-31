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"Ваш флаг - теперь и наш флаг. Вместе с вами - и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке, - премьер-министр Словении Голоб. ВИДЕО

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, находясь в Буче, произнес свою речь на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, словенский глава правительства выразил слова поддержки и уверенность в тесном сотрудничестве между двумя странами.

"Ваш флаг теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его, прежде всего, над государственными учреждениями. Также перед моим кабинетом премьер-министра. Сегодня мы связаны, как никогда: вместе с вами и мы козацкого рода, вместе с нами - вы снова запануете в своей сторонке", - отметил Голоб.

Смотрите: Премьер-министр Японии Кисида посетил Бучу. ФОТО

Словения (151) помощь и поддержка (869) Буча (460)


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Топ комментарии
+55
Дякуємо!
Hvala vam!
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31.03.2023 15:44
+41
Дякуємо брате
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31.03.2023 15:44
+36
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338952247_755811696003799_9075291446648032287_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=vZUaOWLxJqEAX8zjrTO&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfDl5AowwnuzGPfx6OpEomxE7gT9hh3W-0rnWifue5zpRA&oe=642BF4EE

До Києва прибули прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії.
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31.03.2023 15:48
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Дякуємо!
Hvala vam!
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31.03.2023 15:44 Ответить
Дякуємо брате
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31.03.2023 15:44 Ответить
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338952247_755811696003799_9075291446648032287_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=vZUaOWLxJqEAX8zjrTO&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfDl5AowwnuzGPfx6OpEomxE7gT9hh3W-0rnWifue5zpRA&oe=642BF4EE

До Києва прибули прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії.
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31.03.2023 15:48 Ответить
ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.03.2023 15:48 Ответить
не кричи.
забув згадати типу "бох с намі"
правда, якщо почитАти про діяння цього діяча, то.... останнє шо я б хотів - шоб такий божок, Яхве, був зі мною
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01.04.2023 10:27 Ответить
А до чого тут Яхве? Мені глибоко начхати хто в тебе божок. Я написав гасло під яким підпишуться майже всі українці. Ти шось проти цього маєш?
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01.04.2023 10:56 Ответить
та бо як правило разом з криками такими, з масло-гаслами, кричать - "шнамібоб!!!1111"
от я і уточнив - а чо ти забув цю істоту - Яхве.
до речі, Яхве="ісус", так шо ти забув реально, "лайків" більше б було...
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01.04.2023 11:08 Ответить
Так Яхве не ліпиться до того шо я написав
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01.04.2023 11:14 Ответить
які добрі і теплі слова він сказав - у нас, таки, є брати але всі вони західніше
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31.03.2023 15:52 Ответить
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31.03.2023 15:52 Ответить
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31.03.2023 16:02 Ответить
та лана, смішно ж... натяк на РОА
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31.03.2023 16:03 Ответить
Вот теперь пусть идут патриоты-власовцы со своим трехколором вслед за руським кораблем...
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31.03.2023 16:02 Ответить
бело-сине-красный триколор был торжественно поднят над военным полигоном и казармами в Мюнзингене, где формировались 1-я и 2-я дивизии РОА (по немецкой нумерации - 600-я и 650-я). В этот день Власов, как и позднее Ельцин, объявил этот флаг флагом «свободной России». По сути под этим флагом в атаку ходили фашисты против советов. Именно это имелось в виду? Тонкий юмор..........
https://rusmonitor.com/u-edinorossov-dedy-voevali-pod-vlasovskim-trikolorom-okazyvaetsya.html
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31.03.2023 16:12 Ответить
фашисты были в Италии, дурень совковый! и в атаку "против советов" они не ходили от слова "совсем"
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01.04.2023 01:39 Ответить
протів совєтов таки , мабуть , ходили , бо на східному фронті італійці були ...... так що "совсєм" не зовсім вірно буде .
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01.04.2023 21:26 Ответить
Ну и Прагу освобождали, чего ж скрывать.
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01.04.2023 10:47 Ответить
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31.03.2023 16:32 Ответить
наши дєди і атци...
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31.03.2023 21:44 Ответить
до П.Ш і Людмила З.: Цінуєте триколор? Та саме під триколором багато людей вбито й закатовано; вкрадено біля 20000 дітей України і біля 400000 примусово вивезено з батьками в рашу; до 10мільйонів українців в біженцях; понищені міста й поля; викрадені трактори, всяка техніка, збіжжя, обкрадені підприємства і лікарні; заміновані поля, горять ліси;кожен день вибухи, терор і вбивства, страждає природа і весь живий світ. Жахи творять нелюді під вашим триколором. Тому цинічну мр....у геть з України!
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01.04.2023 00:09 Ответить
кстати да, Армия РОА - это истинные герои россии.
против коммунистов-большевиков любая собака герой, даже французы сражались против красножопых тварей.
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01.04.2023 10:29 Ответить
Оце справжні брати слов'яни! а не ті московити - мімікрія монголів під русичів.
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31.03.2023 16:02 Ответить
Приємно.
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31.03.2023 16:05 Ответить
триколор - це прапор власівців, які воювали на боці фашистів-нацистів....діти продовжують славні традиції руського миру
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31.03.2023 16:06 Ответить
а хто тоді були більшовики-комуністи?..
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01.04.2023 03:24 Ответить
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31.03.2023 16:07 Ответить
З нами - весь цивілізований світ і більша частина світу.
Але інфографіка якась бракована: Україну підтримує Україна? А ще цікаво, за якими критеріями нас підтримує: Ізраіль, Туреччина, Єгипет, Грузія, узбекистан, ... (вони навіть на голосуваннях в ООН не завжди за нас) ?
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01.04.2023 16:38 Ответить
пох на мелочи. За нас США. А они войны не проигрывают. Другой вопрос, что мы будем им должны после победы?
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02.04.2023 20:33 Ответить
До речі, у нас коли кажуть про успіх країни після постсовкового минулого, завжди згадують про польщу-чехію, однак ніколи не кажуть про Словенію. А це дуже крута країна за якістю життя. Мало хто знає, однак ******* одне із найчистіших міст Європи.
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31.03.2023 16:37 Ответить
...крута країна, тільки живе людей там менше ніж в Києві

для порівняння - а яке саме нечисте місто Європи?
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01.04.2023 01:42 Ответить
Бабченко казав про Косово, ну, там місто - просрали 30млрд. єво допомоги, але в місті краще випити кави та їхати геть звідтам(причому очєнь швидко)
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01.04.2023 10:31 Ответить
Солоніки у Греції... Дуже сумно було бачити гори сміття.😪
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01.04.2023 15:49 Ответить
Брати по духу. Росіяни - ні по крові, ні по духу.
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31.03.2023 16:40 Ответить
Щира подяка прем'єру! Одразу видно, що людина зрозуміла "ситуацію" на 100% вірно.
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31.03.2023 16:58 Ответить
Дякую!
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31.03.2023 17:48 Ответить
Цікаво, що Словенія - найуспішніша слов"янська країна по рівню життя, яка за показником Індексу людського розвитку вже перегнала Австрію.
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31.03.2023 18:17 Ответить
В Словенії поважають сімейні й християнські цінності, там стабільні сімейні пари. Поважають себе і інших, гостинні й привітні. Затоварюються з машиною в оптових ангарах раз на 1-2 і більше тижнів. Мова дуже схожа, трохи грубша: Возидло -таксі/, літадло-літак, дівадло-театр, нагавіци-штані...Подяка нашим добрим і вірним сусідам за підтримку! Слава Україні і Словенії!
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01.04.2023 00:35 Ответить
👍
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31.03.2023 18:57 Ответить
Искреннее уважение этому человеку!!Спасибо
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31.03.2023 21:34 Ответить
«Борітеся й поборете,

Нам Бог помагає.

Бо шляху іншого

В нас просто немає."
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01.04.2023 01:53 Ответить
Ну неможливо читати/слухати херню наших земляків про "чудові" країни десь там, далеко, за морем-океаном, що приїдеш туди, хапай віник і шуфлю, і назмітаєш відразу мішок "дулярів", а робити і непотрібно.... Таке враження, що велика кількість наших громадян ще не прийшли до себе, не розуміють, хто вони, де вони, що потрібно робити... Люди, та такої волі, таких можливостей для самореалізації, як в Україні-мало де є. Хочеш- працюй на себе, як ФОП: продавай редиску, олію, в'язані шкарпетки, або власне тіло. Не хочеш ФОПом- влаштовуйся в компанію-Фуджімура, Фольксваген, Форд, або у вітчизняні пекарні, кабельні заводи, на будівництво. Не хочеш працювати в Україні-п...здуй закордон у Польще на склади, в Чехію шофером, Словенію-прибиральницею, Арабські Емірати-проституткою. Люди, та якої к..рвої мами, вам ще потрібно-закрийте морди і почніть працювати....
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01.04.2023 16:40 Ответить
Пане, а ви були в Україні??? На ваш можливий докір, що я не в Україні, то я з України понад 30 років не виїжджала. А прапорець це якийсь глюк.
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01.04.2023 20:50 Ответить
Пані Олено, я нічого не маю проти українців, які виїхали закордон і чесно там працюють, підтримуючи свої родини, ЗСУ і просто людей, які потребуть допомоги.. Я сам 20 років пропрацював в Україні і ще 17 у США і , вийшовши на пенсію повернувся додому, продовжую працювати для своєї країни і її людей. Ця моя думка-посил для жителів країни, які замість того, щоби хоть щось робити, тільки ниють, але пальцем не рушать , щоби змінити своє становище. Пригадайте, з яким захопленням частина наших людей відзивалися про Рашу, ну як же ж там було добре, а вже платили-просто стопитсот тищ рублей? І що? Повна туфта, ця Раша- смердюча злидота, куди рашня слала навіть псячі будки з України.... Для наших громадян ще раз-перестаньте п...здіти і беріться за роботу. .. РОбота чекає вас....
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01.04.2023 21:47 Ответить
Бачила я ту рашку(москву) в юності, в 1990р. Болото болотом. А роботу в Україні знайти людині 50+ з освітою ПТУ, коли уже здоров'я не те, малоймовірно.
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01.04.2023 23:11 Ответить
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01.04.2023 16:45 Ответить
Україна воює і за Європу також, а не сама за себе.
Слава Богу за адекватних політиків в Європі.
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01.04.2023 20:04 Ответить
нема твого боха, я не бачив
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07.04.2023 22:13 Ответить
І ленін зі сталіним теж не бачили
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08.04.2023 00:33 Ответить
 
 