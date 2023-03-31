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Зеленский с лидерами четырех стран посетил Бучу в годовщину освобождения от российских захватчиков. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы посетили Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео глава государства опубликовал в Facebook.

"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским Бучу посетили глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.

Они прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

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Зеленский Владимир (20336) Буча (460) Пленкович Андрей (33) Мая Санду (212) Хегер Эдуард (15)


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Топ комментарии
+13
Переносьте ОПу в Бучу.Їздите туди як на роботу.Піаритесь на крові,зелені суки.А більшість людей там загинуло по вашій вині-не попередили про вторгнення.Заспокоювали та звали на шашлики.
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31.03.2023 16:09
+10
Окрім ЗЄ, ще Сталін не переймався евакуацією мирного населення.

А робити меморіали жертвам, у яких ти ж сам винен - діло святе і знакоме совкам.
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31.03.2023 16:14
+10
на ЧОНГАР в день здачі забув приїхати!
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31.03.2023 16:19
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Тот, что посередине этой пятерки, здесь явно лишний.
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31.03.2023 16:05 Ответить
так вони всі там лишние.
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31.03.2023 16:08 Ответить
Не оскорбляйте друзей України
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31.03.2023 16:13 Ответить
перетворили Бучу на якийсь маскарад і щотижня тиняються туди як на роботу. На людському горі авторитет підтримують.
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31.03.2023 16:14 Ответить
це все на твоїх руках зеля це твої шашлики боком вилізли тварь ти
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31.03.2023 16:16 Ответить
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31.03.2023 16:08 Ответить
Переносьте ОПу в Бучу.Їздите туди як на роботу.Піаритесь на крові,зелені суки.А більшість людей там загинуло по вашій вині-не попередили про вторгнення.Заспокоювали та звали на шашлики.
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31.03.2023 16:09 Ответить
Буча (квітень 2022).
Під час зйомок, і між дублями.
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31.03.2023 16:18 Ответить
Даремно йому не дали виступити на церемонії вручення "Оскара".Американська кіноакадемія такого актора прогавила.
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01.04.2023 07:26 Ответить
Окрім ЗЄ, ще Сталін не переймався евакуацією мирного населення.

А робити меморіали жертвам, у яких ти ж сам винен - діло святе і знакоме совкам.
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31.03.2023 16:14 Ответить
А оте середнє тут до чого - чи не воно своїм "умілим" керівництвом призвело до таких наслідків?
А чи не представниця йогог партії смаглюк-василеська закликала людей залишатися дома, бо росіяни мовляв цивільних не чіпають?
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31.03.2023 16:17 Ответить
От от..смаглюк-василевська,забув її прізвище.Цю потвору обов'язково треба судити за її дії,які призвели до масової загибелі людей.
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31.03.2023 16:28 Ответить
на ЧОНГАР в день здачі забув приїхати!
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31.03.2023 16:19 Ответить
І тут без д'єрмака не обійшлося. Його присутність паплюжить пам'ять загиблих.
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31.03.2023 16:22 Ответить
Після урочистостей шашлики були?
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31.03.2023 20:03 Ответить
 
 