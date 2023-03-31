Зеленский с лидерами четырех стран посетил Бучу в годовщину освобождения от российских захватчиков. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы посетили Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео глава государства опубликовал в Facebook.
"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации", - говорится в сообщении.
Вместе с Зеленским Бучу посетили глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.
Они прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.
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Під час зйомок, і між дублями.
А робити меморіали жертвам, у яких ти ж сам винен - діло святе і знакоме совкам.
А чи не представниця йогог партії смаглюк-василеська закликала людей залишатися дома, бо росіяни мовляв цивільних не чіпають?