Зеленский с лидерами четырех стран посетил Бучу в годовщину освобождения от российских захватчиков. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы посетили Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео глава государства опубликовал в Facebook.

"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским Бучу посетили глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.

Они прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

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