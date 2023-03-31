Украинский воин получил пулевое ранение в ногу после атаки на врага из РПГ-7. ВИДЕО
Украинский гранатометчик был ранен в ногу при выходе с позиции после завершения атаки на врага из РПГ-7.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента была снята самим раненым, установленной на его шлеме камерой. На записи видно, выполнение выстрела из гранатомета, после которого, через мгновение, боец падает и показывает побратиму три поднятых вверх пальца. Вероятно, подает знак, что он "300" – то есть ранен.
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