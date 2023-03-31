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Новости Видео Война
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Украинский воин получил пулевое ранение в ногу после атаки на врага из РПГ-7. ВИДЕО

Украинский гранатометчик был ранен в ногу при выходе с позиции после завершения атаки на врага из РПГ-7.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента была снята самим раненым, установленной на его шлеме камерой. На записи видно, выполнение выстрела из гранатомета, после которого, через мгновение, боец падает и показывает побратиму три поднятых вверх пальца. Вероятно, подает знак, что он "300" – то есть ранен.

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ранение (3382) боевые действия (4030)


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Топ комментарии
+32
Одужання тобі Герою. Господи допоможи нашим Козакам.
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31.03.2023 16:37
+20
Выздоровления! должно быть все хорошо!
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31.03.2023 16:59
+13
Нашому герою - швидко одужати! Такі хлопці Україні край потрібні!
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31.03.2023 20:17
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мне страшно стало когда сначала подумал что впереди орки...а ублюдок в кустах сидел немного правее куда он бил
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31.03.2023 16:26 Ответить
Одужання тобі Герою. Господи допоможи нашим Козакам.
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31.03.2023 16:37 Ответить
Як диванний єксперд зауважу що попереду правіше нашого бійця висота, там могли буть орки та снайпер, а наш як на долоні, може краще з посадки під 45-60 градусів навісиком і оркам важчє буде допетрати звідки постріл?
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31.03.2023 16:43 Ответить
Выздоровления! должно быть все хорошо!
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31.03.2023 16:59 Ответить
Виздоровлення нашому бійцю і смерть кацапам в Україні.
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31.03.2023 19:43 Ответить
Нашому герою - швидко одужати! Такі хлопці Україні край потрібні!
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31.03.2023 20:17 Ответить
Почему на всех видосах снег, когда там он давно уже растаял.
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01.04.2023 09:17 Ответить
Тому що відоси викладаються з запізненням, щоб не розкривати місця подій день в день.
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01.04.2023 17:52 Ответить
Я надеюсь что его удалось в итоге вытащить из-под огня без дополнительных ранений.
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02.04.2023 07:33 Ответить
без звука таk собi, але гарно що хоч не в Московському Телеграмi
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02.04.2023 17:41 Ответить
 
 