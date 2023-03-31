"Slava’s, I’m fine": на основе истории пятерых детей, мать которых погибла в результате российского обстрела в Донецкой области, сделали анимационный фильм. ВИДЕО

В интернете опубликовали анимационный фильм, рассказывающий историю восемнадцатилетнего Вячеслава Ялова из Донбасса, который стал опекуном для четырех братьев и сестер, так как их мать погибла в результате российского обстрела Верхнеторецкого в Донецкой области. "Со мной все хорошо" – это были последние слова, которые услышал от мамы Вячеслав, которая умирала от полученных ранений у него на руках.

Анимационный фильм опубликовал Neivanmade на своем ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу представить анимационный фильм по мотивам реальной истории восемнадцатилетнего Славы из Донбасса. Из-за вторжения России ему пришлось стать отцом для своих осиротевших братьев и сестер. Эта трагическая история, освещенная Евой Райской в рамках проекта "100 поступков ответственных граждан", очень поразила меня. С ней меня познакомили @plusone_social.impact, предложив проиллюстрировать ее в нескольких рисунках, и я решил пойти дальше и создал анимационный фильм", - говорится в описании фильма.

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