Спецназовцы СБУ дроном-камикадзе на скорости ликвидируют БПМ и БТР оккупантов. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как спецназовцы СБУ уничтожают с помощью дронов-камикадзе российские БТР и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

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