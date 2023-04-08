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Спецназовцы СБУ дроном-камикадзе на скорости ликвидируют БПМ и БТР оккупантов. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как спецназовцы СБУ уничтожают с помощью дронов-камикадзе российские БТР и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Смотрите также: Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО

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СБУ (19901) БТР (364) дроны (3923) БМП (401)


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Топ комментарии
+31
Форсаж 99 уровень
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08.04.2023 21:06
+26
Незабаром на всіх автострадах московії.
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08.04.2023 21:16
+26
спецпризначенцям - повага за знищених кацапів
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08.04.2023 21:25
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Форсаж 99 уровень
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08.04.2023 21:06 Ответить
Дрон швидше.
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08.04.2023 21:07 Ответить
коли це трапилось?
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08.04.2023 21:08 Ответить
Ну - дерева стоять без листя, і снігу нема...
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08.04.2023 22:02 Ответить
а тобі навіщо знати, ще де трапилось, хто керував, що за дрон, може тобі ще сказати? і там шукай інформацію, коли твоїх в пакетах привезуть, якщо привезуть.
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09.04.2023 14:21 Ответить
Хто це зробив?
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08.04.2023 21:10 Ответить
стритрейсинг БМП и FPV-дрона ))
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08.04.2023 21:13 Ответить
Кацапи програли . Тепер повинні танк віддати.
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08.04.2023 21:18 Ответить
Там БТР-80 вроде.
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08.04.2023 21:22 Ответить
*******, все сгорели.
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08.04.2023 21:24 Ответить
Не будем вийобуватись візьмемо танк.
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08.04.2023 21:33 Ответить
Незабаром на всіх автострадах московії.
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08.04.2023 21:16 Ответить
https://twitter.com/i/status/1644386393676709894 кацапам даже посрать спокойно не дают.
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08.04.2023 21:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1644384301700481047 придёт серенький волчок и укусит за бочок. Баю-бай.
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08.04.2023 21:20 Ответить
Красіво.
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08.04.2023 21:20 Ответить
1000 дрогов и у каждого своя цель.... оружие 21 века. Скоро будут воевать как в онлайн игре ))) А у нас таких бойцо ого ого, особено WOT)
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08.04.2023 21:24 Ответить
В Україні з кінця нульових сотні і тисячі хлопців спочатку забавлялися дронами, а потім працювали з ними (гроші заробляли) - бо попит був. Я коли гуляв на виставковому центрі (що навпроти корпусів біофаку та радіофізики КДУ) в середині 10х (2015-2017 роки) - там чи не кожні вихідні з весни до осені проходили якісь змагання дроноводів. І це - тільки одна точка в Києві...

Тож кацапи просто не знають насправді, на кого вони напали, гниди. В нас, як не дивно, на початок повномасштабного вторгнення виявилось в наявності сотні досвічених операторів дронів. Багато з них зараз або застосовують навички проти кацапів, як на відео, або навчають інших.

Тож питання лише в наявності дронів - донатимо, це точно в нагоді буде!
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08.04.2023 23:18 Ответить
відкрию тобі таємницю, у кацапів таких змагань було ще більше. питання не в цьому.
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09.04.2023 14:27 Ответить
спецпризначенцям - повага за знищених кацапів
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08.04.2023 21:25 Ответить
снайперьский "постріл".
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08.04.2023 21:31 Ответить
Когда я еще в 2014-15годах говорил что нужно готовиться к войне дронов на меня тут шукали и за миллиарды строили какой то москитный флот. Флота как видим мы не видим с начала полномасштабной войны, зато дроны стаями повсюду летают. И не нужно забывать что орки тоже не спят а двигаются в етом направлении.
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08.04.2023 21:40 Ответить
Асфальт теж ''строїли''
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08.04.2023 21:58 Ответить
По непроверенной информации в Минске запущено прецезионное произоводство оборудования для печати чипов и работает оно сейчас естественно на Москву. Оборудование довольно свежее, так что в ближайшее время проблем непосредственно с чипами у рашистов не будет.
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09.04.2023 15:37 Ответить
з чого ви взяли що бмп було знищено фпв-дронами? вони працюють уламками по піхоті,в деяких рідкісних випадках підпалюють начиння бронетехніки зсередини.

але вони не пробивають броню, отже не можуть знищити ні танк ні бмп ні бтр.

тож, москалі струсять трьохсотих та двохсотих і поїдуть далі.

було відео як москалі прикрутили на фпв-дрон головку від рпг але то був фейк бо головка була пустою.
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08.04.2023 22:21 Ответить
Кумулятивний заряд від 1-3кг і пробиття будь-якого кацапського БТР чи БМП гарантоване .
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08.04.2023 23:17 Ответить
згоден.

але я кажу про РЕАЛЬНО ДІЮЧУ ЗБРОЮ а не про концепти.
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08.04.2023 23:35 Ответить
у нас FPV-дроны снаряжаются как правило или РКГ-3 или б\ч ПГ-7В.
Это реальное оружие, а не концепт. Счет изготовленных уже идет на тысячу в месяц, а в следующем месяце будет изготовлено уже две тысячи.
Данное видео совершенно очевидно доказывает, что это именно был FPV-дрон.
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09.04.2023 00:42 Ответить
осколочными Ф-1 работают с квадрокоптеров типа "мавик", которые имеют стабилизацию, и могут зависнуть для прицельного сброса.
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09.04.2023 00:49 Ответить
приймай не концепти, а контрацептиви. тобі ніхто доповідати не буде, є дрони які хочеш, що навіть твоїй вбогій уяві не снились і нищать все.
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09.04.2023 14:29 Ответить
 
 