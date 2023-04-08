Спецназовцы СБУ дроном-камикадзе на скорости ликвидируют БПМ и БТР оккупантов. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как спецназовцы СБУ уничтожают с помощью дронов-камикадзе российские БТР и БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.
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+31 ужас полный
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+26 Trevo Trow
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Тож кацапи просто не знають насправді, на кого вони напали, гниди. В нас, як не дивно, на початок повномасштабного вторгнення виявилось в наявності сотні досвічених операторів дронів. Багато з них зараз або застосовують навички проти кацапів, як на відео, або навчають інших.
Тож питання лише в наявності дронів - донатимо, це точно в нагоді буде!
але вони не пробивають броню, отже не можуть знищити ні танк ні бмп ні бтр.
тож, москалі струсять трьохсотих та двохсотих і поїдуть далі.
було відео як москалі прикрутили на фпв-дрон головку від рпг але то був фейк бо головка була пустою.
але я кажу про РЕАЛЬНО ДІЮЧУ ЗБРОЮ а не про концепти.
Это реальное оружие, а не концепт. Счет изготовленных уже идет на тысячу в месяц, а в следующем месяце будет изготовлено уже две тысячи.
Данное видео совершенно очевидно доказывает, что это именно был FPV-дрон.