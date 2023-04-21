Родился в рубашке: две пули, выпущенные российскими снайперами, столкнулись в воздухе и срикошетили от нашего военного. ВИДЕО
Профнепригодность оккупантов или удача на стороне ВСУ? Два российских снайпера одновременно выстрелили в украинского бойца. Однако военный остался жив, ведь пули столкнулись друг с другом в воздухе. Через мгновение - срикошетили от военного и разлетелись в разные стороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.
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+34 Valentina Krupko #551677
показать весь комментарий21.04.2023 22:13
+26 Підлога Маккартні
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+18 Борменталь Незабаром #551775
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то хто і чим зняв оце?
щось воно не то кіно і не то пальто...
Что видим из видео- съемка ведется из тепловизора "второго номера" - он же как правило "командир" в снайперской паре и дает "дозвол" на "пострил". Тепловизор не всегда правильно отображает препятствия - проблема металл небольшой толщины - слабо выделяется.
Часто, орки используют снайперские пары и производят "одновременный выстрел", когда два снайпера стреляют одновременно по одной и той же цели.
Стреляли профессионалы с "точек" 5-8 м друг от друга, с расстояния около 700 м - если время не сжато и не растянуто на видео. Стреляли по команде.
Наиболее вероятное объяснение - пули попали в небольшое металлическое препятствие - возможно противопехотная сетка или "колючая проволка", которую устанавливают перед позициями.