Родился в рубашке: две пули, выпущенные российскими снайперами, столкнулись в воздухе и срикошетили от нашего военного. ВИДЕО

Профнепригодность оккупантов или удача на стороне ВСУ? Два российских снайпера одновременно выстрелили в украинского бойца. Однако военный остался жив, ведь пули столкнулись друг с другом в воздухе. Через мгновение - срикошетили от военного и разлетелись в разные стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.

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