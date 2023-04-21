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Родился в рубашке: две пули, выпущенные российскими снайперами, столкнулись в воздухе и срикошетили от нашего военного. ВИДЕО

Профнепригодность оккупантов или удача на стороне ВСУ? Два российских снайпера одновременно выстрелили в украинского бойца. Однако военный остался жив, ведь пули столкнулись друг с другом в воздухе. Через мгновение - срикошетили от военного и разлетелись в разные стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа украинского снайпера. ВИДЕО

армия РФ (19210) снайперы (482) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+34
має ангела хоронителя.
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21.04.2023 22:13
+26
а был бы єто кошевой, то его бы точно сняли ведь у него навичок нету
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21.04.2023 22:11
+18
такс, супермен теж на нашому боці
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21.04.2023 22:08
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Не видно снайперов на видео. Такой сюжет можно только в бреду придумать.
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22.04.2023 07:34 Ответить
якими камерами відзняли політ кулі? мабуть не китайським з аліексперта? такі камери та ще й з тепловізійним каналом можуть бути тільки в супер-пупер мега галактичних командос.
то хто і чим зняв оце?
щось воно не то кіно і не то пальто...
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22.04.2023 10:09 Ответить
і ще - про ваші роздуми про Бога можна дисертацію про шизофренію написати! мовчіть краще. або читайте отців церкви перед тим як що ляпати язиком
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22.04.2023 10:14 Ответить
Событие с нулевой вероятностью можно найти только в квантовой физике.
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22.04.2023 10:27 Ответить
Боец ЗСУ, в рубашке родился - бесспорно. Желаю ему выжить, сохранить здоровье.

Что видим из видео- съемка ведется из тепловизора "второго номера" - он же как правило "командир" в снайперской паре и дает "дозвол" на "пострил". Тепловизор не всегда правильно отображает препятствия - проблема металл небольшой толщины - слабо выделяется.

Часто, орки используют снайперские пары и производят "одновременный выстрел", когда два снайпера стреляют одновременно по одной и той же цели.

Стреляли профессионалы с "точек" 5-8 м друг от друга, с расстояния около 700 м - если время не сжато и не растянуто на видео. Стреляли по команде.

Наиболее вероятное объяснение - пули попали в небольшое металлическое препятствие - возможно противопехотная сетка или "колючая проволка", которую устанавливают перед позициями.
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22.04.2023 10:39 Ответить
...смерть на тварям с болот мацковии ..
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22.04.2023 10:51 Ответить
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